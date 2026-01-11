Indonesian Member - page 428
Baru nyadar nih, klo bisa buat level dari garis MA, jadilah channel... Ini udah lama apa update an baru ya... Keren euy... hehehe
Sabar, menunggu dampak NFP lewat, wkwkkk...
Karena para om-om seneng ngomongin GU, aku jadi pingin belajar analisa GU pake BBMA OA nih...
GU MTF
TF Daily, PA sedang naik dalam trend turun, terbentuk ekstrem dan MHV di band bawah, naik menembus mid BB dan mulai membentuk pola CSAK...
TF H4, PA sedang turun menuju LWMA 5/10 close, setelah terjadi kondisi ekstrem.
TF H1, tren sedang naik, sama dengan kondisi yang terjadi di TF Daily: Ekstrem, MHV dan mulai membentuk CSAK, tapi arahnya berlawanan...
Jadi dilema, wkwkk...
Tapi inget wejangan Om Master, kita ikuti arah TF yang lebih besar, jadi kita cari halte untuk OP buy..
Garis hijau diatas nurut aku halte yang mungkin akan jadi tempat yang bagus dan aman buat OP, di sekitar 1.269-1.270, merupakan mid BB daily, crossing LWMA 10 dan mid BB di TF H4, garis trend H1, jadi kalo di TF H1 PA mantul di EMA 50, kita OP buy..
Sekarang juga bisa OP buy karena kandil di H1 menunjukan tanda-tanda akan naik, TF H4 ekor kandil sudah menyentuh LWMA 5 low, tapi resikonya ada kemungkinan nahan floating dulu, karena menurut TF yang lebih tinggi, harga sekarang bukan tempat mangkal yang aman buat OP...
Belajar analisa Emas :
Daily : kondisi ekstrem dan mulai turun.. (Koreksi?)
H4 : Break out LWMA low dan mid BB
H1 : CSAK dan break EMA 50..
Jadi cari peluang entry sell di TF H1 nih, tunggu harga naik ke LWMA 5/10 high, baru OP sell...
Ato OP buy di low BB H1... kita lihat nanti, wkkwkk
Jadi ada yang teringat lagi nih, karena kita mau reentry di TF H4, syaratnya kandil ga boleh close di luar LWMA low apalagi motong mid BB. Jadi rencana OP buy dibatalkan, kalo closing kandil H4 nanti di luar LWMA 5/10 low.. Tinggal cari peluang sell. Cuman alasan sell ini dasarnya juga ngga ada, jadi galau nih, buka-buka jiplakan lagi ah,,,wkwkk
EU OP buy, H4 reentry, H1 reentry, M15 MHV:
OK, sementara cukup dulu, dilanjut kalo ada respon, wkwkk...
Ikut menyimak, analisa yang sangat menarik
mudah-mudahan profitnya selalu lancar, lanjut bos
EUR cut loss 7.5 pips, kandil H1 cross LWMA low.... lagi nyari-nyari kesalahannya nih, nanti kalo longgar, wkwkk...
Dikoreksi, Mas Bro.... biar ada yang nemenin nyari kesalahannya... hahaa..
GU nyungsep, news nya pada merah, brexit makin kaco, wkwkk...
XAU masih binggung analisa BBMA OA nya..
Kalo EUR kayanya salah nentuin halte nih... :)
Kayanya sekarang udh nyampe halte Mas Bro..
Salah haltenya sudah dibayar lunas Mas Bro, wkwkk...
Ane cuma mau bilang wow keren mas bro
ane masih belajar juga nih pake bbma, ada alert buy dan sell yang hampir bersamaan