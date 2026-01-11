Indonesian Member - page 429
Ane cuma mau bilang wow keren mas bro
ane masih belajar juga nih pake bbma, ada alert buy dan sell yang hampir bersamaan
kalau belajar bbma code basicnya harus dipelajari dulu secara seksama... baru mapimgnya...
dan yang terakhir baru diketahui alert mana yang harus diikuti yang sesuai dengan code reentry nya ... itu baru valid mas Broo.. hehe
indicator yang saya buat itu nrp tapi harus searah dengan code bbma.... begitu hehe
Asiik,,, ada temen belajar BBMA, wkwkkk...
Kata om nya, OP ikutin panah kecil yang keluar setelah panah besar Mas Bro, tapi biar aman tetap cek dan ricek tren...
Terus lebih mantap kalo paham sistem BBMA...
Wah, hampir barengan, wkwkk...
I hate monday, ya Mas Bro,,,
Mantap Om...
aku coba analisa EU lagi ah, hehee..
EUR daily sedang terjadi momentum dan ada tanda-tanda ekstrem yang dipastikan hari ini, kalo kandel hari ini close di luar top BB, berarti momentum berlanjut... Klo kandel hari ini close di dalam BB, berarti ekstrem valid, bisa cek besok pagi, kalo open market kandel close di dalam BB, bisa langsung OP sell.. hehee... Tapi hati-hati soalnya ini jenis OP yang bahaya..
Evaluasi analisa EU kemarin, sudah bener posisi reentry, cuman memang positive salah nentukan halte, yang mantap haltenya di crossing dengan LWMA 10 low, TF H4.. Syaratnya kandel close di atas LWMA 10 low, kalo close di bawahnya reentry batal.. Di TF H1, yang kemarin bikin ragu, karena terjadi break mid BB.
Saat terjadi gejala ekstrem atau rejection di band bawah, jadi halte yang paling aman buat OP buy...
Pagi morning Guys
Kangen nih sama angka 1225113 . . . . agak lama tidak menampakkan diri
Gold cari peluang buy...
Reentry di D1 dan H4, H1 belum Ekstrem.. Rencana, buy di sekitar 1327. kalo terjadi ekstrem di H1, terus harga mantul, kalo ngga mantul, ya ketinggalan kereta, wkwkkk...Mulai terbentuk kondisi ekstrem, kandil D1 sedang retest, H4 mengkonfimasi set up lengkap BBMA, sudah CSAK dan nunggu reentry sell di LWMA 10 high. Ekstrem ini batal jika besok pagi, kandil D1 hari ini cose di luar top BB, yang berarti momentum buy berlanjut...
Koreksi, yang bener kalo mau buy di ekstrem H1 di sekitar 1325.5..
Kalo diliat-liat di TF H4, tren naik sekarang belum ada ekstrem nya/ LWMA high belum ada yang keluar top BB, jadi ada kemungkinan tren naik terus berlanjut...
Jadi ekstrem daily belum di konfirmasi di H4.. (Momentum berlanjut..?)
Coba OP XAU, dapat di 1325, tapi set up H1 dan M15 nya membentuk momentum, wkwkk....
Harusnya Op saat retest, nunggu 2 jam lagi tapi LWMA nya ngga mau keluar band, takut kali...
Susah juga ya... haha
yuhuu.. EU lebih lancar naeknya ya.. GBP kacaw nih abis kebon abis sawah, kena retest. hehhe..
kan masih ada kebo sama kambing bro, wkwkkk...
XAU, cut loss -17 pips, memang harus sabar BBMA nih, harus sesuai prosedur, tunggu retest...
candle reversal belum ada sudah OP, cut loss deh...