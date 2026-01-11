Indonesian Member - page 430
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
kan masih ada kebo sama kambing bro, wkwkkk...
XAU, cut loss -17 pips, memang harus sabar BBMA nih, harus sesuai prosedur, tunggu retest...
candle reversal belum ada sudah OP, cut loss deh...
xau nemu pola bbma D1 (Extreme) - H4 (CSAK) - H1 (re-entry + volatility breakout)
tarik lagiiii... mang !!!
tarik lagiiii... mang !!!
waduuu.. Gajah, telat ga merhatiin. Daily nya tampak MHV ya.. Mantapp om.
EU, extrem di H1, di H4 MHV setelah momentum? Soalnya kalo ekstrem ngga ada LWMA yang keluar nih..
Konfirmasi M15 sudah terbentuk set up lengkap...
Rencana OP sell di LWMA 5 high TF H1, saat retest...
EU, extrem di H1, di H4 MHV setelah momentum? Soalnya kalo ekstrem ngga ada LWMA yang keluar nih..
Konfirmasi M15 sudah terbentuk set up lengkap...
Rencana OP sell di LWMA 5 high TF H1, saat retest...
Mengharapkan Dollar menguat belum ada katalis bro. Minggu depan baru ada katalis pas FOMC Meeting (kalau The Fed tidak jadi mensinyalkan pemangkasan suku bunga). Sementara ini positioning pelemahan Dollar (rencana cut suku bunga di bulan July), scr statistik 5 minggu sebelum pengumuman pemangkasan suku bunga Dollar cenderung melemah dulu.
Mengharapkan Dollar menguat belum ada katalis bro. Minggu depan baru ada katalis pas FOMC Meeting (kalau The Fed tidak jadi mensinyalkan pemangkasan suku bunga). Sementara ini positioning pelemahan Dollar (rencana cut suku bunga di bulan July), scr statistik 5 minggu sebelum pengumuman pemangkasan suku bunga Dollar cenderung melemah dulu.
Mantap fundamental nya bro....
Kita fokus di teknis dulu nih, dengan target yang kecil2 aja, hehee...
Halo master2 semuanya... salam kenal dari Kota Ciamis Manis maning dinamis
Halo Om,
Lagi belajar BBMA OA nih, ikutan ngajarin ya.. :)
Kalo setiap hari PA seperti ini, kita bisa cepat kaya...
Bisa mancing dolar terus... wkwkkk
Kalo setiap hari PA seperti ini, kita bisa cepat kaya...
Bisa mancing dolar terus... wkwkkk
Kok balik lagi pake PA ya,
kalau market kek gitu pake BBMA apa gak jos