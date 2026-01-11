Indonesian Member - page 521
Macam-Macam Leverage Forex
Dalam broker forex saat ini sudah terdapat banyak sekali pilihan leverage untuk Anda. Jika dihitung secara matematis, masing-masing leverage forex akan berbeda-beda pula pengaruhnya terhadap margin yang akan digunakan. Coba simak tabel di bawah ini:
Tabel di atas menjelaskan berapa persen margin forex yang dibutuhkan dari total transaksi Anda, sesuai dengan leverage yang Anda pilih. Jika Anda transaksi 2 lot pada 100,000 basis unit, maka total transaksi menjadi 200,000 USD. Jika memilih leverage forex 1:500, Anda hanya perlu memberikan jaminan sebesar 0.2% dari total transaksi Anda, atau sebesar 400 USD.
Sebaiknya, jangan memilih macam leverage yang terlalu rendah seperti 1:1 karena modal yang dibutuhkan sudah pasti sangat besar. Namun leverage yang kelewat tinggi seperti 1:1000 dan 1:3000 juga akan sangat berbahaya bila tidak digunakan dengan benar. Memilih leverage forex tinggi mengandung risiko lebih besar ketimbang leverage kecil. Ini karena penggunaan lot yang melebihi rasio kekuatan normal modal berpotensi mengaburkan pertimbangan objektif saat mengambil keputusan trading. Untuk memperjelas pemahaman Anda tentang risiko ini, mari simak materi selanjutnya.
Bahaya Leverage Forex
Dalam margin trading yang kita lakukan pada pasar forex, leverage forex sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada jumlah keuntungan maupun kerugian yang kita alami. Namun masih banyak yang menyebut leverage sebagai double-edged sword atau pedang bermata dua.
Leverage yang benar-benar berbahaya dalam konteks double-edged sword adalah leverage forex yang digunakan oleh para trader yang belum mengerti dan paham konsep money management yang baik. Perhatikan tabel di bawah ini. Semisal Anda memiliki dana 10,000 USD, dengan membuka posisi 1 lot pada pair EUR/USD akan kita coba hitung berapa lot maksimal yang dapat dibuka dengan setiap pilihan leverage forex.
Perhitungan di atas bertujuan untuk memperlihatkan kekuatan leverage, yang bisa menunjang terjadinya penyakit overlot. Hanya karena ketahanan margin forex masih memperlihatkan ribuan persen, maka tanpa perhitungan yang matang, seorang trader pemula akan menambahkan posisinya dengan santai. Begitu seterusnya hingga margin bebasnya cepat dimakan oleh kerugian.
Maaf baru balas.
Bukan tidak mau melanjutkan materinya tapi balance nya udah habis jadi malu kalau mau berguru dan tampaknya masih ada kelemahan di diri ini yang diperlukan banget psikologi trading bagi diri ini.
Jadi misal kala udilanjutkan lalu praktek real sedangkan Mis Cantik udah mejeng kan jadinya demo. Ini juga baru isi ulang di real , seakrang mesti paket hemat
Sebagai contoh. Deposit 14 rb jadi 140 dolar di akun sen.
Nah dengan asumsi jika 1 lot standar = $1500 maka saya buka posisi 0,1 lot untuk 140 tersebut dengan SL open sampai stop out di 20% ( leverage 1:1000 )
Sebenarnya sistem yang digunakan sudah bagus karena memang banyak yang pakai dan profit konsisten, namun ketika berbalik arah terlebih dahulu maka karena belum terbina mentalnya maka cepat cepatdi close padahal setelah diclose kembali ke arah semula mengikuti arah tren. Hal inilah yan gsering terjadi dan akhirnya menggerus balance sehinga terjadilah MC. PAdahal kalau dihitung dengan tanpa memasang SL itu bisa sampai 1300 poin di gold sedangkan jika pergerakan segitu harus ada momen besar.
