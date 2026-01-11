Indonesian Member - page 519
Coba mulai dgn BASIC dulu ....
Nah, ini bingung mencerna kenapa buy disitu.
SAR ke bawah, RSI < 50, LWMA low gak break low BB tapi memang candle down break low BB lalu candle berikutnya buy.
Bisa dijelasin kenapa buy disitu ?
Ada yg sudah nyoba WD pake visa card... di saya kok keluar...
Bank cards payment system has rejected the withdrawal operation. Please contact the bank that issued your card for details.
Ini istilahnya abis kecebur mau berdiri, trus Kita tangkap. Memang BBMA harus cek di banyak timeframe dari H4 ke bawah. Saya gk sempet potret per chart. Gini, saya Masuk di M5 setelah reversal walau RSI dibawah 50 setelah lama bertahan diatas 50 dan menuju ke 30an. Lalu Sy cek resistan R di M30. Karena teknik scalping kita Cari S/R terpendek untuk cepat eksekusi tdk boleh bertahan lama krn teknik scalping.
dan juga kalau trading dengan cara yang tidak benar maka feeling tidak didapatkan. KAlau sudah benar cara tradingnya dan dapat feelingnya, berlanjut ke main lot.
Settingan band yang merah dan biru itu berapa di m30 ? Kan kalau trading di HP akan berubah ubah jika pindah TF untuk menetapkan bahwa daily yang jadi patokan lain lagi kalau di laptop tinggal buka banyak chart dan ssetting dengan yang diinginkan
Memang membutuhkan banyak berlatih tapi berlatih / trading yang benar ( saat ini saya menggunakan akun cent dengan modal 17 rebu perak ) agar dapat feeling psikologisnya daripada pakai demo.
Pakai envelop di mainchart, trend. Setting 14. Fungsinya garis bantu. Kalo di hp all function. Setting semua tetap.
Jadi tools yang di gunakan :
1. BB setting default ( 20 )
2. LWMA setting 5 High
3. LWMA setting5 Low
4. Envelopes setting14
5. RSI setting 14 dengan level 20,30,50,70,80
Nah karena di HP satu settingan untuk semua TF jadi i laptop pun cuma satu chart.
Jadi pola pikirnya hingga eksekusinya itu sbb :
Trend lihat H4 jika down maka sell yang icari
Nah pertanyaannya jika H4 UP, H1 down, patokan untuk menteahui R /S nya itu envelope / BB ?
Kalau profile mah malas, gak pernah nampilin sesuatu.
O iya mau pakai startegi tester MT4 dulu untuk melihat prilaku sistem ini. Nah dari tools iatas yang digunakan, maka urutan melihat tools itu ada gak ?
Misal lihat dulu BB lalu LWMA lalau envelopes atau gimana ? apakah ada polanya ?
Maaf banyak nanya .... makasih atas sharing ilmunya
ini penampakannya
panah ke bawah itu entry buy di situ ya ? Setelah drop tajam, lalau ada retrace dan tembus LWMA 5 ow, tembus pula envelope band merah, dan ada pola divergence
Dengan mengikuti pola yang sama dimana posisi buy itu ketika drop tajam, close di bawah low LWMA low dan di bawah band merah, maka di beebrapa jam berikutnya ( panah UP kuning )
dapat melakukan sell setelah ada retrace dan close di bawah LWMA 5 high dan di bawah band biru
betul gak ? seperti ini ? kalau betul maudi tes dulu di strategi tester mt4
Settingan envelope untuk Gold, GU dan EU berapa ya yang pas ?
Hasilnya jauh banget dari 3 pair tersebut.
Gold
GU
EU
