Indonesian Member - page 519

New comment
 
Coba mulai dgn BASIC dulu ....

jamin, masih banyak yg bingung bedain:
- Balance
- Equity
- Margin Level

Test:
1) Kalau kita DEPOSIT ke BROKER, nilainya masuk ke mana ? 
DEPOSIT atau EQUITY ?

2) Begitu juga sebaliknya, yang bisa kita WITHDRAW itu, BALANCE  atau EQUITY ?

Next kita bahas PROFIT/LOSS ;)
 
Soewono Effendi:
Coba mulai dgn BASIC dulu ....

jamin, masih banyak yg bingung bedain:
- Balance
- Equity
- Margin Level

Test:
1) Kalau kita DEPOSIT ke BROKER, nilainya masuk ke mana ? 
DEPOSIT atau EQUITY ?

2) Begitu juga sebaliknya, yang bisa kita WITHDRAW itu, BALANCE  atau EQUITY ?

Next kita bahas PROFIT/LOSS ;)
- balance : saldo suspend (-/+) jika sedang open trade dari equity
- equity : saldo yg sedang berjalan
- margin level : batasan % saldo yg diizinkan sesuai leveragenya.
(Bisa search digogle aja, bahasa forexnya gmn gitu)
Kalo deposit ke broker, nilainya Masuk ke equity Dan balance.
Kalo withdrawal, yg keambil equity Dan balance mengurangi.

Kira2 begitu bro singkatnya.

Ini scalping style trading, dilampiran saya.
 
saya nyimak aja :)
 
nelayan79:


Ini scalping style trading, dilampiran saya.

Nah, ini bingung mencerna kenapa buy disitu.

SAR ke bawah, RSI < 50, LWMA low gak break low BB tapi memang candle down break low BB lalu candle berikutnya buy.

Bisa dijelasin kenapa buy disitu ?

 

Ada yg sudah nyoba WD pake visa card... di saya kok keluar...

Bank cards payment system has rejected the withdrawal operation. Please contact the bank that issued your card for details.

 
KetemuSinta:

Nah, ini bingung mencerna kenapa buy disitu.

SAR ke bawah, RSI < 50, LWMA low gak break low BB tapi memang candle down break low BB lalu candle berikutnya buy.

Bisa dijelasin kenapa buy disitu ?

Ini istilahnya abis kecebur mau berdiri, trus Kita tangkap. Memang BBMA harus cek di banyak timeframe dari H4 ke bawah. Saya gk sempet potret per chart. Gini, saya Masuk di M5 setelah reversal walau RSI dibawah 50 setelah lama bertahan diatas 50 dan menuju ke 30an. Lalu Sy cek resistan R di M30. Karena teknik scalping kita Cari S/R terpendek untuk cepat eksekusi tdk boleh bertahan lama krn teknik scalping. 
Kapan entry Dan exit?
Ketika harga jatuh kencang & menyentuh S H4, sebelum melanjutkan ke Support D, dia biasanya akan memantul & berhenti sejenak. Pada saat berhenti, dia akan menuju S di timeframe kecil dari H4. disitulah saya masuk buy dengan adanya reversal di M5 Dan R di M30. 
Memang butuh waktu untuk ahli melihat chart sesuai supply & demand. Ada feeling... dgn mengabaikan RSI. Kuncinya Ada reversal baru entry.
di BBMA saya Ada petunjuk band merah & biru. Jika harga close masuk band merah, maka potensi Naik dan sebaliknya. Juga Ada SMA 4 jaman. lihat arah harus, jika harga close diatas SMA 4 jaman Dan arah datar Serta masuk band merah maka potensi Naik. Inilah kunci buy BBma saya. 
Contoh dilampiran :
Files:
IMG_20200626_155115.jpg  567 kb
 
nelayan79:
Ini istilahnya abis kecebur mau berdiri, trus Kita tangkap. Memang BBMA harus cek di banyak timeframe dari H4 ke bawah. Saya gk sempet potret per chart. Gini, saya Masuk di M5 setelah reversal walau RSI dibawah 50 setelah lama bertahan diatas 50 dan menuju ke 30an. Lalu Sy cek resistan R di M30. Karena teknik scalping kita Cari S/R terpendek untuk cepat eksekusi tdk boleh bertahan lama krn teknik scalping. 
Kapan entry Dan exit?
Ketika harga jatuh kencang & menyentuh S H4, sebelum melanjutkan ke Support D, dia biasanya akan memantul & berhenti sejenak. Pada saat berhenti, dia akan menuju S di timeframe kecil dari H4. disitulah saya masuk buy dengan adanya reversal di M5 Dan R di M30. 
Memang butuh waktu untuk ahli melihat chart sesuai supply & demand. Ada feeling... dgn mengabaikan RSI. Kuncinya Ada reversal baru entry.
di BBMA saya Ada petunjuk band merah & biru. Jika harga close masuk band merah, maka potensi Naik dan sebaliknya. Juga Ada SMA 4 jaman. lihat arah harus, jika harga close diatas SMA 4 jaman Dan arah datar Serta masuk band merah maka potensi Naik. Inilah kunci buy BBma saya. 
Memang membutuhkan banyak berlatih tapi berlatih / trading yang benar ( saat ini saya menggunakan akun cent dengan modal 17 rebu perak ) agar dapat feeling psikologisnya daripada pakai demo.

dan juga kalau trading dengan cara yang tidak benar maka feeling tidak didapatkan. KAlau sudah benar cara tradingnya dan dapat feelingnya, berlanjut ke main lot.

Settingan band yang merah dan biru itu berapa di m30 ? Kan kalau trading di HP akan berubah ubah jika pindah TF untuk menetapkan bahwa daily yang jadi patokan lain lagi kalau di laptop tinggal buka banyak chart dan ssetting dengan yang diinginkan

 
KetemuSinta:
Memang membutuhkan banyak berlatih tapi berlatih / trading yang benar ( saat ini saya menggunakan akun cent dengan modal 17 rebu perak ) agar dapat feeling psikologisnya daripada pakai demo.

dan juga kalau trading dengan cara yang tidak benar maka feeling tidak didapatkan. KAlau sudah benar cara tradingnya dan dapat feelingnya, berlanjut ke main lot.

Settingan band yang merah dan biru itu berapa di m30 ? Kan kalau trading di HP akan berubah ubah jika pindah TF untuk menetapkan bahwa daily yang jadi patokan lain lagi kalau di laptop tinggal buka banyak chart dan ssetting dengan yang diinginkan

Pakai envelop di mainchart, trend. Setting 14. Fungsinya garis bantu. Kalo di hp all function. Setting semua tetap. 
Btw, pasang foto profilmu kok gelap gt. Biar gantenglah. 
Kalo sdh dapet feeling, nanti juga klik kok terbiasa pola BBma. Kelebihan BBma Sy, tdk perlu lg tarik2 garis trend dan fibo, krn sdh terwakili disemua garis saya.

Trading nasdaq, ganas bro. Kalo gk kuat koit. Pilih market yg lebih kalem aja dulu. nasdaq buat expert.
 
nelayan79:
Pakai envelop di mainchart, trend. Setting 14. Fungsinya garis bantu. Kalo di hp all function. Setting semua tetap. 
Btw, pasang foto profilmu kok gelap gt. Biar gantenglah. 
Kalo sdh dapet feeling, nanti juga klik kok terbiasa pola BBma. Kelebihan BBma Sy, tdk perlu lg tarik2 garis trend dan fibo, krn sdh terwakili disemua garis saya.

Trading nasdaq, ganas bro. Kalo gk kuat koit. Pilih market yg lebih kalem aja dulu. nasdaq buat expert.

Jadi tools yang di gunakan :

1. BB setting default ( 20 )

2. LWMA setting 5 High

3. LWMA setting5 Low

4. Envelopes setting14

5. RSI setting 14 dengan level 20,30,50,70,80


Nah karena di HP satu settingan untuk semua TF jadi i laptop pun cuma satu chart.

Jadi pola pikirnya hingga eksekusinya itu sbb :

Trend lihat H4 jika down maka sell yang icari

Nah pertanyaannya jika H4 UP, H1 down, patokan untuk menteahui R /S nya itu envelope / BB ?


Kalau profile mah malas, gak pernah nampilin sesuatu.

O iya mau pakai startegi tester MT4 dulu untuk melihat prilaku sistem ini. Nah dari tools iatas yang digunakan, maka urutan melihat tools itu ada gak ?

Misal lihat dulu BB lalu LWMA lalau envelopes atau gimana ? apakah ada polanya ?


Maaf banyak nanya .... makasih atas sharing ilmunya


ini penampakannya



panah ke bawah itu entry buy di situ ya ? Setelah drop tajam, lalau ada retrace dan tembus LWMA 5 ow, tembus pula envelope band merah, dan ada pola divergence

Dengan mengikuti pola yang sama dimana posisi buy itu ketika drop tajam, close di bawah low LWMA low dan di bawah band merah, maka di beebrapa jam berikutnya ( panah UP kuning )

dapat melakukan sell setelah ada retrace dan close di bawah LWMA 5 high dan di bawah band biru

bbma v2

betul gak ? seperti ini ? kalau betul maudi tes dulu di strategi tester mt4

Settingan envelope untuk Gold, GU dan EU berapa ya yang pas ?

Hasilnya jauh banget dari 3 pair tersebut.

Gold

gold 00

GU

gu 00

EU

eu00

 
KetemuSinta:

Jadi tools yang di gunakan :

1. BB setting default ( 20 )

2. LWMA setting 5 High

3. LWMA setting5 Low

4. Envelopes setting14

5. RSI setting 14 dengan level 20,30,50,70,80


Nah karena di HP satu settingan untuk semua TF jadi i laptop pun cuma satu chart.

Jadi pola pikirnya hingga eksekusinya itu sbb :

Trend lihat H4 jika down maka sell yang icari

Nah pertanyaannya jika H4 UP, H1 down, patokan untuk menteahui R /S nya itu envelope / BB ?


Kalau profile mah malas, gak pernah nampilin sesuatu.

O iya mau pakai startegi tester MT4 dulu untuk melihat prilaku sistem ini. Nah dari tools iatas yang digunakan, maka urutan melihat tools itu ada gak ?

Misal lihat dulu BB lalu LWMA lalau envelopes atau gimana ? apakah ada polanya ?


Maaf banyak nanya .... makasih atas sharing ilmunya

Ada banyak setting BBma saya bs lihat dilampiran. Tambahin untuk EMA 50 untuk garis s/r tambahan, jika harga masih diatas ema 50, harga masih bertahan Naik dan sebaliknya.
BB aja Ada harian 20 & mingguan 120.

Cara kerjanya, sesuai pertanyaan:
Bgmn jika H4 up Dan H1 down? Apa yg menjadi patokan?
Tergantung di jam brp kondisi itu. Misal H4 mulai jam 1:00 sd jam 4:59. Lihatlah s/r di rentang waktu H4 itu. H4 up Dan H1 down? apakah Ada reversal di M5? Dan arah SMA4 Dan band merah sdh Masuk di M5? Maka buy disitu dapat dilakukan.
Bgmn mengetahui S/R, apakah BB atau envelop? S/R Ada di BB Dan MA. Envelop Hanya untuk melihat reversal valid. Dan EMA 50 dapat menjadi S/R Bantu pada trend besar (MN,W,D,H4).
setting RSI, stoc, ema50 dilampiran. Sy kemarin mendadak Ada sohib datang, jd gk bs pantau. Semoga terbantu. Nanti kpn2, Kita Coba real time deh.
1...512513514515516517518519520521522523524525526...614
New comment