Indonesian Member - page 335
Anda harus pakai RSI (14) sebagai konfirmasi trend besarnya di D!, sebelum ENTRY
... jika close candle dibawah level 50 ----> baru Only SELL
... jika close candle diatas level 50 ----> baru Only BUY
RSI itu Isterinya Pak FIBO ... di dunia trading wakaka......
deman dan suplynya dihilangkan diganti dengan trend line saja
Terima kasih atas masukannya. Saya senang dapat masukan berharga untuk perbaikan sistem trading saya ini. Sewaktu saya backtes manual, saya hanya melihat TF H1 tanpa meihat TF yang lain. Dan ketika backtest manual tersebut berhasil sekitar 90% , saya berani demo. Dan ketika demo beberapa kali berhasil makanya langsung real karena sekalian ingin merasakan sisi psikologisnya.
Untuk file mq4 waktu di compile error, banyak errornya. ada ex4 nya ? karena saya bukan programmer.
hadir
kelen ada chat room tidak?
kalo boleh,,
saya mau join supaya besar koneksi trader ke trader..
wah koleksi saya mungkin sudah kedaluarsa hehe perlu re Build baru nih ... yamg lain aja... ex4 saya taruh di inbox
dan RSI MTF nya bisa anda lihat di page 261,,, pakai MTF saja biar dapat monitoring langsung di H1
Happy Green Pips
rsi_bar_chart_v2.02_mtf_amp_alerts.mq4rsi_bar_chart_qmtf_7_alertsz.mq4
dan anda dapat plot Fibo tepat di OHLC sehingga pembacaannya valid
Kalau saya justru bukan dari OHLC tapi setelah sinyal terkonfirmasi . maka ketika open candel dan buka posisi baik buy /sell dan ketika candel selesai terbetuk maka tergantung posisi yang dilakukan jika sell ya simpan di high kalau buy ya di low ini yang sebelah kanan, kalau tarik fibo dari kiri itu maksimal 1 hari sebelumnya, jadi bukan pasti harus kemarin misal hari ini uptrend terusan kemarin jadi high kemarin terlewati, nah untuk mengambil high harus ada pullbacknya dari hari berjalan juga bisa
Nah hasilnya seperti ini, jarak high ke low 400 poin, di tabel TP iletakkan di level 161. tp hit
Saya pake MT trend line yang ada di holy grail
Anda benar.... saya tidak pernah membayangkan menentukan posisi buy disitu dan anda menark fibo di posisi itu ... hehe pengin nyoba juga yah.
saya biasanya menariknya dari high hari kemarin ke posisi daily open line hari kemartn untuk retracement hari ini seperti ini...
hari kemarin seperti ini
kita pesta hari ini berlanjut.... kwek kwek
COBA LAGI.... positif tanpa noise
Mas bisa dirunut alur analisanya sehingga menjadi sebuah keputusan ? karena indikatornya kan banyak seperti kemarin, dibawah 3 buah sma tapi buy.
kan mudah dilihat ... posisi current harga diatas MA 2 Day (Doger Blue) dan diatas retacement 50 % batas TP di midle flat BB Weekly (magenta) dan maximum di retacement 100%