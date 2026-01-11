Indonesian Member - page 478

Fatchur Rochman:

Akhirnya sempet nyoba sendiri .... 

bener-bener keren langsung masuk padahal nyobanya malam-malam... 

selamat WD
😂😂😂👍👍👍👍

 
Umar Ismail:

Saya mau nyoba WD sabtu pak, apa juga langsung masuk, kalau paypal nunggu sampai senin

 
Biantoro Kunarto:

iya paypal kelamaan nunggu kliring dulu.... 

 
Apa kabar semuanya...? Semoga semuanya opit ya..
Baru ditinggal mandi, sholat, buka buka trading... langsyung oppit.
Seperti nyanyian; pujangga mengatakan.. oh cinta berharga.. dari emas dan permata..... 
 
Umar Ismail:

👍👍👍

 
Biantoro Kunarto:

Mantap, WD sabtu langsung cair

 
Biantoro Kunarto:

Mantap, WD sabtu langsung cair

biasakan WD
tinggalkan DEPO
:DDD

 
Biantoro Kunarto:

👍👍👍

 
Biantoro Kunarto:

Mantaff pak.. bs difungsikan lgsg. Kalo saya brokernya office hour aja 😂 bukan dari mql5 WD.
Files:
IMG_52201926351.jpg  136 kb
 
nelayan79:
Apa kabar semuanya...? Semoga semuanya opit ya..
Baru ditinggal mandi, sholat, buka buka trading... langsyung oppit.
Seperti nyanyian; pujangga mengatakan.. oh cinta berharga.. dari emas dan permata..... 

kalau opit Seperti nyanyian; pujangga mengatakan.. oh Treder berharga.. dari emas dan permata..... 

kalau MC Seperti nyanyian; pujangga mengatakan.. oh Treder bergaya.. ngabisin toko emas dan permata.....  wakaka

berangkat mas Broo,,,,,


