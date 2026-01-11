Indonesian Member - page 334
Komentar membangun dipersilakan. Fibo merupakan salah satu tools dari empat tools yang saya pergunakan sehngga memerluka nkoreksi perbaikan jika ada kekurangan
Siip terima kasih ... teruskan mas Broo... detail system dengan real atau demo perolehannya ... waktu dipersilahkan... santai aja masbro ... saya tak gantian refresing nyimak hehe ....
Krena baru nemu cara seperti itu jadi tes demo dulu di situs tersebut, Nah untuk GBPAUD ini real.
Dari hasil tes, cara ini bisa hari itu juga TP hit juga bisa 2 s, 6 hari trading, tergantung pasar.
UPDATE baru aja di upload uah jebol di sambar SL padahal 900 poin SL nya
COntoh awal disitus kan gold, ini hasil akhirnya.
Mari kita Selonjoran, Maen Gitar, Ngopi sambil nunggu alert ... wakaka "Drain the banks"
Begal Broker
wakaka
Anda harus pakai RSI (14) sebagai konfirmasi trend besarnya di D!, sebelum ENTRY
... jika close candle dibawah level 50 ----> baru Only SELL
... jika close candle diatas level 50 ----> baru Only BUY
RSI itu Isterinya Pak FIBO ... di dunia trading wakaka......
deman dan suplynya dihilangkan diganti dengan trend line saja
dan anda dapat plot Fibo tepat di OHLC sehingga pembacaannya valid