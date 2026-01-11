Indonesian Member - page 334

Komentar membangun dipersilakan. Fibo merupakan salah satu tools dari empat tools yang saya pergunakan sehngga memerluka nkoreksi perbaikan jika ada kekurangan
 
Siip terima kasih ... teruskan mas Broo... detail system dengan real atau demo perolehannya ... waktu dipersilahkan... santai aja masbro ... saya tak gantian refresing nyimak hehe ....

 
selamat sore semua, saya baru join dan ingin belajar mohon bantuan semua nya 
 

Krena baru nemu cara seperti itu jadi tes demo dulu di situs tersebut, Nah untuk GBPAUD ini real.

Dari hasil tes, cara ini bisa hari itu juga TP hit juga bisa 2 s, 6 hari trading, tergantung pasar.

UPDATE baru aja di upload uah jebol di sambar SL padahal 900 poin SL nya

 

COntoh awal disitus kan gold, ini hasil akhirnya.

Dari dua gambar diatas, saya sedikit ambil kesimpulan bahwa ternyata kesalahan saya adalah ketika memutuskan untuk sell berdasarkan supply demand dari indikator yang dipasang itu adalah di GOLD area supply statusnya adalah verified dan sudah dites sedangkan ketika real di GBPAUD area supply masih untested sehingga mudah ditembus. Walau kita tidak tahu harga akan kemana tapi setidaknya seharusnya kesalahan ini tidak dilakukan lagipula keputusan sell yang diambil hanya dua alat yaitu 1) area sell area supply yang belum dites dan 2) candel candel pinbar yang ada di area supply tersebut padahal sistem yang saya gunakan dari semua tools belum kompak menyatakan untuk sell. Inilah kesalahan fatal ketika hanya sebagian tools digunakan untuk mengambil keputusan padahal saat eksekusi yang saya post di situs tersebut dan ada disini sebelumnya semuanya valid menyatakan untuk eksekusi.
 
Salam kenal semua, saya pendatang baru di forum ini. Saya ingin terjun di akun real, namun belum tahu broker mana yang bisa di percaya dan tata cara depositnya bagaimana. Mohon bantuan bimbingan temen2 semua...
 
Mari kita Selonjoran, Maen Gitar, Ngopi sambil nunggu alert ... wakaka      "Drain the banks"



Begal Broker
 
Begal Broker

wakaka

 
Anda harus pakai RSI (14) sebagai konfirmasi trend besarnya di D!, sebelum ENTRY

...  jika close candle dibawah level 50 ---->  baru Only SELL

...  jika close candle diatas level 50    ---->  baru Only BUY

RSI itu Isterinya Pak FIBO ... di dunia trading wakaka......

deman dan suplynya dihilangkan diganti dengan trend line saja


dan anda dapat plot Fibo tepat di OHLC  sehingga pembacaannya valid

