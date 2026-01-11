Indonesian Member - page 333
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
@1225113
Terima kasih sudah posting image GOLD H4 dan USDJPY H4 karena sudah memberikan inspirasi penggunaan zigzag untuk memudahkan pemetaan pola 1-2-3-4-5.
RAMBO GOLD
:D
Wakaka.....
KetemuSinta:
Terima kasih sudah posting image GOLD H4 dan USDJPY H4 karena sudah memberikan inspirasi penggunaan zigzag untuk memudahkan pemetaan pola 1-2-3-4-5.
Anda benar... Zigzag kegunaannya untuk memantau pergerakan Harga ... ini sangat penting bagi saya, ,,, zig zag bagi saya
tidak repainting tapi recalculation ...
karena kegunaannya mencari harga tertinggi (HH) dan (LL) terendah itu kuncinya, Barang siapa yang mampu menetapkan harga
ter tinggi dan terendah maka ia akan menjadi Kings of trading !! .... yang pasti ia akan menari nari untuk setiap HL atau LH nya
dan semua Zigzag sangat sempurna di H4 !!! ...... di TF yang kecil hanya untuk entry yang searah dengan TF H4
lihat ini ...... anda bisa pastikan entry yang searah dengan HH / LL sampai extreme berikutnya dengan rasa percaya diri ...
jadi hanya Buy buy buy oposite close atau Sell sell sell oposit close .... ignore entry oposite walaupun itu menarik sekali
itu tips saya untuk menghidari kerugian dan floating minus ... saya telah membuktikan sendiri dengam tidak pecah telur (no lose)
Zigzag bukan untuk Entry hanya confirmation... dan anda Entry disetiap LH dan HL dengan NRP... hanya itu...
jika zz masih recalculation (belum mencapai Higest / Lowest) di H4 tidak ada masalah karena bukan panduan untuk entry ...
trading must be Simple
Perolehan dalam sehari semalam
Template boleh bervariasi tapi karakter system tetap sama ... Happy trading
kayak ada pemberitahuan
kok di cek pancet wae
:DDD
kok tiba tiba kena ERROR 403
(gak bisa masuk MQL5.com)
ada apa ya?
mohon pencerahan
kok tiba tiba kena ERROR 403
(gak bisa masuk MQL5.com)
ada apa ya?
Wakaka.... pas lagi baca baca
Wakaka.... pas lagi baca baca
trimakasih penjelasannya
kasusnya
saya lagi konfirm permintaan pertemanan di mql5 dangan jumlah 200 orang
ketika sedang saya klik confirm 50 orang lebih langsung muncul ERROR 403
walahh....
pusing dah
:D
saya coba login di vps gak ada masalah
lha ini tambah mumet sedikit lega
akhirnya brosing di youtube cara ngatasi 403
pake extensi hotspot shield VPN bisa akses lagi (alhamdulillah)
masalahnya kira kira dipermasalahkan gak sama MQL5. karena dulu pernah masuk forum pas aktifkan pengacak (karena mau masuk forum yang gak boleh di indonesia) langsung di banned
tapi alhamdulillah dah selesai
halo salam kenal, saya baru di sini, bgmana cara buat pertemanan dan ada fitur chat group nya ya?
makasih
Saya mau sharing tentang menghitung potensi profit dengan cara menghitung jarak high low fibonacci retracement
Contoh entry seperti, berikut
Karena panjang penjelasannya silakan mampir ke link berikut : Menghitung peluangprofit menggunakan Fibonacci retracement