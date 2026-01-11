Indonesian Member - page 333

@1225113

Terima kasih sudah posting image GOLD H4 dan USDJPY H4 karena sudah memberikan inspirasi penggunaan zigzag untuk memudahkan pemetaan pola 1-2-3-4-5.

 
Umar Ismail:

RAMBO GOLD
:D

Wakaka..... 


 

KetemuSinta:

Anda benar... Zigzag kegunaannya untuk memantau pergerakan Harga ... ini sangat penting bagi saya,  ,,, zig zag  bagi saya

tidak repainting tapi recalculation ...

karena kegunaannya mencari harga tertinggi (HH) dan (LL) terendah itu kuncinya, Barang siapa yang mampu menetapkan harga

ter tinggi dan terendah maka ia akan menjadi Kings of trading !! ....  yang pasti ia akan menari nari untuk setiap HL atau LH nya  

dan semua Zigzag sangat sempurna di H4 !!! ...... di TF yang kecil hanya untuk entry yang searah dengan TF H4

lihat ini ...... anda bisa pastikan entry yang searah dengan HH / LL sampai extreme berikutnya dengan rasa percaya diri ...

jadi hanya Buy buy buy oposite close atau Sell sell sell oposit close .... ignore entry oposite walaupun itu menarik sekali

itu tips saya untuk menghidari kerugian dan floating minus ... saya telah membuktikan sendiri dengam tidak pecah telur (no lose)

Zigzag bukan untuk Entry hanya confirmation... dan anda Entry disetiap LH dan HL dengan NRP... hanya itu...

jika zz masih recalculation (belum mencapai Higest / Lowest) di H4 tidak ada masalah karena bukan panduan untuk entry ...

trading must be Simple



Perolehan dalam sehari semalam


Gross Profit:2 613.88Gross Loss:0.00Total Net Profit:2 613.88
Profit Factor:Expected Payoff:290.43 
Absolute Drawdown:0.00Maximal Drawdown:0.00 (0.00%)Relative Drawdown:0.00% (0.00)
 
Total Trades:9Short Positions (won %):8 (100.00%)Long Positions (won %):1 (100.00%)

 

Template boleh bervariasi tapi karakter system tetap sama ... Happy trading


 

kayak ada pemberitahuan 
kok di cek pancet wae

:DDD

 
mohon pencerahan
kok tiba tiba kena ERROR 403
(gak bisa masuk MQL5.com)
ada apa ya?
 
Wakaka.... pas lagi baca baca

Secara umum, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya error 403 forbidden, diantaranya:
  • Kesalahan pada URL
Ini bisa terjadi karena url yang hendak kita tuju mengindikasikan error, semisal url tidak komlplit dan hanya terdapat direktorinya saja. Pada beberapa kasus, contohnya http://www.namawebsite.com/aabbcc/xxyyzz/namafile.ext yang merupakan halaman download sebuah file dengan ekstensi tertentu dapat dijangkau, namun terkadang menampilkan pesan error saat menjangkau direktorinya saja seperti http://www.namawebsite.com/aabbcc/xxyyzz/, untuk itu solusinya periksa link yang kita tuju di address bar.
  • Kesalahan pada browser
Setiap halaman web memiliki autorisasi yang berbeda, untuk itu mereka terkadang menggunakan cache dan cookie yang terdapat pada browser kita. Alasannya tentu saja untuk keamanan kedua belah pihak yaitu anda dan server website tersebut. Apalagi jika sebuah pc dipakai oleh beberapa user yang berbeda dan setiap user diharuskan login terlebih dahulu ke website yang dituju. Website akan mengambil informasi dari cookie dan cache untuk setiap user, dan simpang siur data yang terdapat pada browser dapat menjadi salah satu penyebab error. Solusinya bersihkan dulu cookie dan cache browser anda dan kunjungi kembali alamat website yang dituju.
  • Kebijakan atau bahkan masalah dari sebuah website
Sebagian website mengharuskan login terlebih dahulu untuk mengakses elemen atau konten-konten didalamnya. Namun tak menutup kemungkinan kalau staf website tersebut melakukan kekeliruan sehingga salahsatu elemen yang dimuatnya tidak dapat diakses. Anda berhak mengajukan saran, kritik dan pertanyaan yang biasanya disediakan dalam kolom Hubungi Kami atau Contact Us. Beritahukan atau tanyakan apa yang terjadi apabila sebiasanya anda dapat mengakses sebuah elemen website tersebut dan suatu saat menjadi tidak bisa.
  • Kebijakan ISP
Internet Service Provider (ISP) berhak melakukan perubahan layanan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Terutama yang menyangkut konten terlarang dan bisa saja halaman-halaman situs tertentu memang tak bisa diakses dengan persyaratan tertentu semisal pembatasan layanan dan penggunaan kuota internet hanya untuk tujuan tertentu. Setahu saya ini kadang terjadi pada paket unlimited, dimana penggunaan kouta yang sudah melebihi batas provider hanya mengizinkan untuk mengakses website-website tertentu saja. Bisa juga hanya untuk browsing semata sementara untuk mendownload memang tidak diizinkan.

 
trimakasih penjelasannya
kasusnya
saya lagi konfirm permintaan pertemanan di mql5 dangan jumlah 200 orang
ketika sedang saya klik confirm 50 orang lebih langsung muncul ERROR 403
walahh....
pusing dah
:D

saya coba login di vps gak ada masalah
lha ini tambah mumet sedikit lega

akhirnya brosing di youtube cara ngatasi 403
pake extensi hotspot shield VPN bisa akses lagi (alhamdulillah)
masalahnya kira kira dipermasalahkan gak sama MQL5. karena dulu pernah masuk forum pas aktifkan pengacak (karena mau masuk forum yang gak boleh di indonesia) langsung di banned 
tapi alhamdulillah dah selesai

 
Pagi semua
 

halo salam kenal, saya baru di sini, bgmana cara buat pertemanan dan ada fitur chat group nya ya?

makasih

 

Saya mau sharing tentang menghitung potensi profit dengan cara menghitung jarak high low fibonacci retracement

Contoh entry seperti, berikut

contoh

Karena panjang penjelasannya silakan mampir ke link berikut : Menghitung peluangprofit menggunakan Fibonacci retracement

Menghitung peluang profit menggunakan Fibonacci retracement
  • ar135_p
  • indo.mt5.com
Assalaamu alaikum, Untuk admin dan moderator, ijin numpang sharing strategi yang baru saya dapatkan tanpa sengaja. Walau tanpa sengaja saya sudah melakukan testing manual di pair GBPUSD perioede 6 juli hingga 31 agustus 2018. Jika sudah ada dengan tema yang sama silakan dihapus saja. Tema yang akan disharing adalah menghitung peluang profit...
