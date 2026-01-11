Indonesian Member - page 328
Terimakasih Om
segera meluncur
Mhn ijin Gan
Ada yg bisa bantu coding
Close candle sebelumnya lebih besaf dari High candle pada jam HH:00
iClose(Symbol(), 0, 1) > iHigh(????)
Terimakasih
ini cara lain
monggo kerso
klo acak acakan maaf codingnya newbe
:D
semoga gak ada error
hahaha
sip makin banyak referensi makin baik om
terimakasih
Blubbb_ZLines
Large TimeFrame TT_v1
MA Short lines nmc
AllPivots_v3.8 - Standard
Camarilla Exchange.
CCI CustomCandles.