Indonesian Member - page 328

New comment
 
Biantoro Kunarto:

Terimakasih Om

segera meluncur

 
freddyTM:

Mhn ijin Gan

Ada yg bisa bantu coding

Close candle sebelumnya lebih besaf dari High candle pada jam HH:00

iClose(Symbol(), 0, 1) > iHigh(????)

Terimakasih

ini cara lain
monggo kerso
klo acak acakan maaf codingnya newbe
:D

   int HH=7;
   if(TimeHour(TimeCurrent())>HH)
      if(High[TimeHour(TimeCurrent())-HH]<Close[1])
        {
     
//isi rulenya

        }
 
Umar Ismail:

ini cara lain
monggo kerso
klo acak acakan maaf codingnya newbe
:D

semoga gak ada error
hahaha

 
Umar Ismail:

semoga gak ada error
hahaha

sip makin banyak referensi makin baik om

terimakasih

 

Blubbb_ZLines


Files:
Blubbb_ZLines.mq4  6 kb
 

Large TimeFrame TT_v1



Files:
Large_TimeFrame_TT_v1.mq4  13 kb
 

MA Short lines nmc



Files:
MA_ShortLines_..mq4  5 kb
 

AllPivots_v3.8 - Standard



Files:
AllPivots_v3.8.zip  77 kb
 

Camarilla Exchange.



Files:
Camarilla_Exchange_.mq4  5 kb
 

CCI CustomCandles.



Files:
CCI_CustomCandles.mq4  3 kb
1...321322323324325326327328329330331332333334335...614
New comment