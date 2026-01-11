Indonesian Member - page 332
Sudah dicoba tapi gak bisa, terpisah. Saya dapat dari FF pas klik linknya udah gak ada
ya gak bakal bisa
karena memang MACD bawaan ditempatkan di separator
:D
tapi kan sama saja to
Kelihatannya sih lebih enak yang saya cari, pas banget.
Tapi kalau memang gak ada yang punya gak apa apa.
Terima kasih
Ternyata bukan indikator tapi template yang di utak atik. Saya sudah mendapatkannya.
Terima kasih
iya ternyata bisa,
baru ngeh saya
trimakasih ilmunya
Mari kita Selonjoran, Maen Gitar sambil Ngopi :D
Mari kita Selonjoran, Maen Gitar, Ngopi sambil nunggu alert ... wakaka "Drain the banks"
Mas, itu indikatornya apa ya ? Keren
Terima kasih
Setelah Buy GOLD.... Hajar dg SEELL.... biar kapuok
Sell lagi dan lagi.....
RAMBO GOLD
:D