Sudah dicoba tapi gak bisa, terpisah. Saya dapat dari FF pas klik linknya udah gak ada
 
ya gak bakal bisa
karena memang MACD bawaan ditempatkan di separator
:D
tapi kan sama saja to

 

Kelihatannya sih lebih enak yang saya cari, pas banget.

Tapi kalau memang gak ada yang punya gak apa apa.

Terima kasih

 

Ternyata bukan indikator tapi template yang di utak atik. Saya sudah mendapatkannya.

Terima kasih

 
iya ternyata bisa,
baru ngeh saya
trimakasih ilmunya

 
Mari kita Selonjoran, Maen Gitar sambil Ngopi :D
 
Mari kita Selonjoran, Maen Gitar, Ngopi sambil nunggu alert ... wakaka      "Drain the banks"



 

Mas, itu indikatornya apa ya ? Keren

Terima kasih

 

Setelah Buy GOLD.... Hajar dg SEELL.... biar kapuok 

Sell lagi dan lagi.....


 
RAMBO GOLD
:D

