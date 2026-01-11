Indonesian Member - page 164

Biantoro Kunarto:

Coba lihat gambar dibawah ini :

OKE PAK SUDAH,HARUS DI RESTART METANYA

TAPI UNTUK GRAFIK EURUSD VERSI 4 ITU ADA YG LEWAT PAK SIGNALNYA/TANDA PANAHNYA


CEK GAMBAR

Rino Eka:

Sdh betul itu, ga ada arrow down pak, coba dilihat lagi

 

Dan tolong jangan pakai huruf besar semua pak

 
Biantoro Kunarto:

Oke tks pak,saya coba dulu

 
Achmad Wijaya:
dan menjelang siang ngemil sekarung Withdraw

Seandainya bisa withdraw sepanjang masa

dunia indah tanpa beban keuangan

waktunya lari pagi

 
whiteking:

bisa aja, tidak ada yang tidak mungkin kalau sudah rejekinya. . Waktunya ditemani secangkir kopi dan sepotong roti
, dan. . Tidur lagi. .
 
Achmad Wijaya:
sepertinya hidup hanya berputar dengan secangkir kopi dan sepoting roti
sekali kali telo goreng
:D
 
Umar Ismail:
oowwhh. . Tidak bisa, hidup tidak hanya muterin cangkir kopi, tapi hidup jalan terus, dan kita berhenti sejenak untuk menikmati secangkir kopi. . :D dan lanjut lagi
 
Umar Ismail:

pak Umar apa kabar,
wah sy seneng master coder nya hadir \ (•◡•) / 

ini sy mau curhat .. ^̮^)
sudah lama sy ingin indicator menampilkan isi data dari News terminal

tapi sampai hari ini function nya belum ketemu .. ಥ_ಥ
bila sudah menemukan itu, please help info ya pak ..
sy penasaran bener soalnya sudah lama banget deh.

Trims

 
Achmad Wijaya:
hehe.... rezeki sudah diatur 24 jam  sehari sejak dunia diciptakan ... kitalah yang membuka dan yang menutupnya... kalau Lose katanya bukan rezekinya... lose lagi dan lagi bisa-bisa menyalahkan Tuhan.... wakaka
