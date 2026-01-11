Indonesian Member - page 327

celguek:

Om2 dan agan2, ada yang tahu kenapa indi kalo MT4 abis di restart, setingannya kembali ke default? Misalnya warna defaultnya None, trus aku ganti ke Biru, abis MT4 aku restart, warna indinya balik lagi ke None. 

Nuhun

Setingnya di save di template gan. Nanti klo buka mt4 trus buka chart tinggal load template doang...
 
saworman:
Setingnya di save di template gan. Nanti klo buka mt4 trus buka chart tinggal load template doang...

abis di save trus balik lagi ke default gan. kalo di load, juga balik lagi ke default.

Kali aja agan bisa ngasih pointer di kodingnya hehe

 
Sekarang kalau di restart warnanya jadi DeepSkyBlue tuh... hehe



_KG_RDL_Custom_2017.mq4  23 kb
 
woh, nuhun om. hehe

kalo boleh tau, penyebabnya apa ya?

 
ini penyebabnya

SetIndexStyle(0,DRAW_LINE, STYLE_SOLID, MidWidth, DeepSkyBlue);

 
ah, keliatan om. 

Nuhun om

 
Kok TP sama SL bisa 0.00 gitu yah om? @_@

itu artinya Entry tanpa Stop lose dan Take profit

 

Mhn ijin Gan

Ada yg bisa bantu coding

Close candle sebelumnya lebih besaf dari High candle pada jam HH:00

iClose(Symbol(), 0, 1) > iHigh(????)

Terimakasih

 
freddyTM:

Mhn ijin Gan

Ada yg bisa bantu coding

Close candle sebelumnya lebih besaf dari High candle pada jam HH:00

iClose(Symbol(), 0, 1) > iHigh(????)

Terimakasih

   int HH = 21;
   double HValue = 0;
   for (int i = 0; i < 24; i++)
      {
         datetime TimeNow = iTime(NULL,PERIOD_H1,i);
         if ( TimeHour(TimeNow) == HH )
            HValue = iHigh(NULL,PERIOD_H1,i);
      }
   if ( Close[1] > HValue )
      {
         
      
      
      }
 
salken all..
