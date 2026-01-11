Indonesian Member - page 327
Om2 dan agan2, ada yang tahu kenapa indi kalo MT4 abis di restart, setingannya kembali ke default? Misalnya warna defaultnya None, trus aku ganti ke Biru, abis MT4 aku restart, warna indinya balik lagi ke None.
Nuhun
Setingnya di save di template gan. Nanti klo buka mt4 trus buka chart tinggal load template doang...
abis di save trus balik lagi ke default gan. kalo di load, juga balik lagi ke default.
Kali aja agan bisa ngasih pointer di kodingnya hehe
Sekarang kalau di restart warnanya jadi DeepSkyBlue tuh... hehe
woh, nuhun om. hehe
kalo boleh tau, penyebabnya apa ya?
ini penyebabnya
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE, STYLE_SOLID, MidWidth, DeepSkyBlue);
ah, keliatan om.
Nuhun om
Kok TP sama SL bisa 0.00 gitu yah om? @_@
itu artinya Entry tanpa Stop lose dan Take profit
Mhn ijin Gan
Ada yg bisa bantu coding
Close candle sebelumnya lebih besaf dari High candle pada jam HH:00
iClose(Symbol(), 0, 1) > iHigh(????)
Terimakasih
