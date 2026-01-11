Indonesian Member - page 474

Niko Saputra:
TTolong ada mentornya kah untuk ngajarin

Kalo ada pertanyaan, bisa ditanyakan disini, biar semua org juga bisa jawab, dan kita bisa belajar bareng

 
Fatchur Rochman:
Ada yg ngalamin uangnya ke lock sewaktu WD via Paypal... 

Masih ngelock pak ? Punya saya sampai sekarang masih ngelock :(

 
Biantoro Kunarto:

senasib pak... udah komplain ya belum ada tanggapan... 

 
Fatchur Rochman:

Sudah selesai pak hari ini, uang saya sdh ditransfer kembali

 
Biantoro Kunarto:

Sudah selesai pak hari ini, uang saya sdh ditransfer kembali

sama pak... langsung bisa WD bersih2...  

 
Hmmm... opit nempelllll teyuuuussss..
 
untuk temen temen yang sulit wd
ini pengalaman saya pake bank mandiri
wd aja pake card

enak langsung masuk rekening
klo via pihak ketiga, terlalu banyak potongan
untuk mandiri gak harus pake CC
aku wd pake kartu debet (visa)
enak gak ribet
 


gak sampe 1 menit masuk rekening
 
Umar Ismail:


gak sampe 1 menit masuk rekening

Ratenya bagus mana pak, antara PayPal atau CardPay? kalau dilihat dari komisi, cardpay harusnya lebih murah

 
Umar Ismail:


gak sampe 1 menit masuk rekening
Asik bisa buat makan2 dan jalan2, hehehe.. 
