Indonesian Member - page 474
TTolong ada mentornya kah untuk ngajarin
Kalo ada pertanyaan, bisa ditanyakan disini, biar semua org juga bisa jawab, dan kita bisa belajar bareng
Ada yg ngalamin uangnya ke lock sewaktu WD via Paypal...
Masih ngelock pak ? Punya saya sampai sekarang masih ngelock :(
senasib pak... udah komplain ya belum ada tanggapan...
Sudah selesai pak hari ini, uang saya sdh ditransfer kembali
sama pak... langsung bisa WD bersih2...
ini pengalaman saya pake bank mandiri
wd aja pake card
enak langsung masuk rekening
klo via pihak ketiga, terlalu banyak potongan
untuk mandiri gak harus pake CC
aku wd pake kartu debet (visa)
enak gak ribet
gak sampe 1 menit masuk rekening
Ratenya bagus mana pak, antara PayPal atau CardPay? kalau dilihat dari komisi, cardpay harusnya lebih murah
