Indonesian Member - page 160
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
bu,tolong dibantu paste scriptnya,biar gak salah..makasih
bu,tolong dibantu paste scriptnya,biar gak salah..makasih
sudah saya test bu bisa coonect di hp,tapi setelah saya coba ada peluang BUY/SELL muncul alert aja tapi tidak connect ke hp notificationya
saya attach gambarnya
Seharusnya, dg sy kirim ini disana sudah bisa pak.
pastikan yang sy block kuning sdh ada di EA nya.
sorry salah attach file,ini maksud saya blm ada muncul pilihan notificationya
Setting di MT4 nya sdh atau belum ya
-------
jangan lupa ditest dulu pak, pakai tombol test.
sorry salah attach file,ini maksud saya blm ada muncul pilihan notificationya
sudah saya test bu bisa coonect di hp,tapi setelah saya coba ada peluang BUY/SELL muncul alert aja tapi tidak connect ke hp notificationya
saya attach gambarnya
sudah saya test bu bisa coonect di hp,tapi setelah saya coba ada peluang BUY/SELL muncul alert aja tapi tidak connect ke hp notificationya
saya attach gambarnya
Setting di MT4 nya sdh atau belum ya
-------
jangan lupa ditest dulu pak, pakai tombol test.
sudah saya test bu bisa coonect di hp,tapi setelah saya coba ada peluang BUY/SELL muncul alert aja tapi tidak connect ke hp notificationya
saya attach gambarnya
sudah saya test bu bisa coonect di hp,tapi setelah saya coba ada peluang BUY/SELL muncul alert aja tapi tidak connect ke hp notificationya
saya attach gambarnya
(SOLVED)
Seharusnya pakai ini di live-chart sudah bisa pak (bukan di tester).
1.betul,saat di test sudah muncul pesan di hp
2.sudah saya copas sesuai yg bu sisipkan
3.sya attach file saat compile
4.sya juga attach file di tab alert dan expert