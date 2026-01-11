Indonesian Member - page 160

bu,tolong dibantu paste scriptnya,biar gak salah..makasih

 
rinoroyan:

sudah saya test bu bisa coonect di hp,tapi setelah saya coba ada peluang BUY/SELL muncul alert aja tapi tidak connect ke hp notificationya

saya attach gambarnya



Seharusnya, dg sy kirim ini disana sudah bisa pak.

pastikan yang sy block kuning sdh ada di EA nya.

       if (HighBreakout) 
       {          
         if (i >= AlertCandle) BreakUp[i] = Low[i]-10*Point;
         if (Alerts && i == AlertCandle && Bars > AlertBar) 
         { 
           Alert(Symbol(), " M", Period(), ": Resistance Breakout: BUY");

           SendNotification(_Symbol + " M"+IntegerToString(_Period,0)+": Resistance Breakout: BUY");

           AlertBar = Bars;
         } 
         HighBreakout = False; 
         HighBreakPending = False;
       } 
       else
       if (LowBreakout) 
       { 
         if (i >= AlertCandle) BreakDown[i] = High[i]+10*Point;              
         if (Alerts && i==AlertCandle && Bars>AlertBar)
         {  
           Alert(Symbol(), " M", Period(), ": Support Breakout: SELL");

           SendNotification(_Symbol + " M"+IntegerToString(_Period,0)+": Support Breakdown: SELL");

           AlertBar = Bars;
         }
         LowBreakout = False;
         LowBreakPending = False;
       }    
 
Yohana Parmi:

belum juga muncul bu pilihan push notificationya
 
Yohana Parmi:

sorry salah attach file,ini maksud saya blm ada muncul pilihan notificationya
 
Setting di MT4 nya sdh atau belum ya

-------

jangan lupa ditest dulu pak, pakai tombol test.

 
  1. jadi saat test, sdh muncul pesan di hp ya.
  2. lalu di program nya apakah sdh diedit (copy paste) dari yang td sy sisipkan.
  3. saat compile ada error atau tdk
  4. coba dilihat jg di tab menu bawah ada Alert dan Experts, check isi nya.

 
Yohana Parmi:

Setting di MT4 nya sdh atau belum ya

-------

jangan lupa ditest dulu pak, pakai tombol test.


sudah saya test bu bisa coonect di hp,tapi setelah saya coba ada peluang BUY/SELL muncul alert aja tapi tidak connect ke hp notificationya



saya attach gambarnya

 
(SOLVED)

Seharusnya pakai ini di live-chart sudah bisa pak (bukan di tester).

Yohana Parmi:

  1. jadi saat test, sdh muncul pesan di hp ya.
  2. lalu di program nya apakah sdh diedit (copy paste) dari yang td sy sisipkan.
  3. saat compile ada error atau tdk
  4. coba dilihat jg di tab menu bawah ada Alert dan Experts, check isi nya.


1.betul,saat di test sudah muncul pesan di hp

2.sudah saya copas sesuai yg bu sisipkan

3.sya attach file saat compile

4.sya juga attach file di tab alert dan expert

