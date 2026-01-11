Indonesian Member - page 325

INDIKATOR PERDAGANGAN PEMILIH TMA + CG MTF AA TT + NRP


Indikator perdagangan indikator TMA + CG MTF AA TT + NRP adalah desain penulis, yang memungkinkan untuk 
menghilangkan  redrawing  sinyal  untuk  memasuki  pasar dan  meningkatkan  akurasi  dan  efisiensi  mereka.

Indikator indikator TMA + CG MTF AA TT + NRP adalah versi perbaikan  indikator mladen  TMA + CG  yang  dilakukan

oleh Tankk.Seperti aslinya, indikator TMA + CG MTF AA TT + NRP memberikan sinyal  untuk  memasuki pasar  ketika

harga keluar dari saluran dan kembali .



Indikator perdagangan indikator TMA + CG MTF AA TT + NRP memiliki parameter lanjutan yang memungkinkan Anda

untuk mengkonfigurasinya perdagangan pada setiap mata uang dan jangka waktu



Selain fungsi MTF, harga OCLH tersedia untuk menghitung indikator, serta harga median, tipikal, dan tertimbang. 

Adalah mungkin untuk menerapkan interpolasi, serta pengaturan bar di mana sinyal akan muncul. Harap dicatat

bahwa   indikator   TMA + CG MTF AA TT + NRP    tidak  redraw   isyaratnya, yang  meningkatkan  efisiensinya.

Files:
TMACG-MTF-AA-TTNRP.zip  4 kb
 

INDIKATOR FXI 4 SEMAFOR-2 UNTUK OPSI FOREX DAN BINER


Indikator semaphore Semafor-2 FXi 4   memiliki  akurasi  sinyal  yang  tinggi, yang memungkinkan Anda untuk 
memperdagangkan pasangan mata uang  dan opsi biner dengan profitabilitas yang baik.

Indikator perdagangan FXi 4 Semafor-2  mengacu  pada jenis indikator semaphore dan dapat digunakan tidak hanya

untuk perdagangan klasik, tetapi juga untuk perdagangan dalam opsi biner .

Indikator perdagangan   FXi 4 Semafor-2   ditampilkan pada grafik harga di titik-titik pembalikan harga empat jenis

sinyal yang dapat digunakan untuk membuka posisi dengan berbagai tingkat risiko.




Pada  pengaturan  indikator cukup sulit  untuk memahami prinsip apa yang digunakan di dalamnya, tetapi melihat

pekerjaannya pada sejarah memberikan hasil yang sangat baik.

Sebelum menggunakan indikator perdagangan   FXi 4 Semafor-2  pada akun real, kami sangat menyarankan untuk

mengujinya di akun demo.

Files:
FXi-4-Semafor-2.zip  17 kb
 


INDIKATOR PERDAGANGAN Easy FX Pro


adalah indikator beli / jual unik untuk Forex. Ini  menggunakan  algoritma  perdagangan aksi harga, 
memungkinkannya untuk memprediksidimana harga akan pergi.Harga aksi  perdagangan adalah salah satu 
metode perdagangan yang paling dapat diandalkan dan menguntungkan.Harga selalu bergerak dalam pola 
tertentu, yang berulang sangat sering. Mudah FX Pro terletak pola-pola ini dan menghasilkan membeli 
atau jual sinyal yang sesuai, yang akan memandu transaksi secara efektif di dalam pasar.










BAGAIMANA ITU BEKERJA: FX Pro  mudah akan menampilkan garis sinyal yang mengikuti harga. Itu bisa 
berubah warna dari oranye ke hijau dan sebaliknya. Kami sudah  membuatnya terlihat  sangat bersih 
dan sederhana, namun jauh di dalam kode itu sangat rumit. Tapi jangan khawatir, system ini  tidak 
akan bekerja dengan kode.Sangat mudah untuk menggunakan "Easy FX Pro" dan itulah seperti namanya. 
Jangka waktu dan Pasangan Mata Uang EasyFXPro bekerja dengan semua jangka waktu dan pasangan mata 
uang. Namun, ini berfungsi paling baik bila digunakan pada EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY,GBP / 
JPY dan USD / CHF. Jangka waktu terbaik: M15, M30, dan H1. Juga dapat digunakan pada jangka waktu 
yang lebih kecil seperti M1 atau M5. 













PERDAGANGAN DENGAN TREN:
Sangat penting bahwa Anda perdagangan HANYA dengan tren. Jika Anda mendapatkan  sinyal beli dan tren 
akan naik, itu bagus - lanjutkan dan masuk. Namun, jika tren turun dan Anda mendapatkan sinyal beli - 
hindari masuk dengan segala cara! Seperti banyak sistem, untuk berdagang ke arah kerangka waktu yang 
lebih tinggi dari  yang Anda  perdagangkan. Misalnya jika tren 30 menit habis,  ambil waktu 15 menit. 
Ingat Tren .... adalah temanmu.

	          



		          

			          

    Files:
  

      

          Easy_FX_Pro.zip
 796 kb      

  




		          


	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
1225113:
 



manut suhu

	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          Ada yang biasa buat EA dan domisili di daerah Bekasi?
	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          Bagai mana  cara deposit  mql5


	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
Anwardoyo:
 Bagai mana  cara deposit  mql5

Bisa gunakan link dibawah ini pak :


https://www.mql5.com/en/users/anwardoyo/accounting/choosein

	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
1225113:
 
Ada cerita harus ada bendanya mas Broo..... baru itu yang namanya komplet hehe
Pkbr kang...? Sehat terus ya..hehhe... Ane baru pulkam lg. Lumayan trade hari ini dapet si opit $258. Dari awal agustus sdh dapat si opit $779 hanya pakai 0.1lots terus kebanyakan. Ane pengen naikin lotsnya kayak ente kang nanti.. Hehehe.... Dewi fortuna nempel teyus kang... Xixixi....
	          



		          

			          

		          


	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
Fajar Kurniawan:
 Ada yang biasa buat EA dan domisili di daerah Bekasi?
langsung order aja di komunitas ini bro, biar clear, banyak koq suhu programming di mari
	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
Achmad Wijaya:
 langsung order aja di komunitas ini bro, biar clear, banyak koq suhu programming di mari
Pkbrnya bro achmad wijaya?
	          




	          

		          

	          

          

        




  


  

    

      

        
      

        
