iya mas
lagi mantau sentimen market jelang news GBP
(^̮^)
biasanya ngasih wangsit mba :)
hehe... saya prefer nunggu di major SR sj
jelang FED nanti jam 1 malam ada event bsr ^̮^
ada koq, cuma kita gak boleh promosi disini
Saya udah PM ke orangnya tapi tidak ada balasan. Saya mengerti soal masalah tidak boleh promosi makanya saya PM. Thanks yah.
Hi Phy, selamat datang di forum spesial RI, sis
(✿´‿` good luck
Hi Yohana, thank you yah sis. Sama2 good luck.
Saya udah PM ke orangnya tapi tidak ada balasan. Saya mengerti soal masalah tidak boleh promosi makanya saya PM. Thanks yah.
PM ke aku aja, ntar dibales PM nya wkwkwk, kalo pengen gold only, nanti di bikinin khusus lapak sinyal buat Gold
@mba Yo, sepertinya ada yang nahan tuh Stressling nya
@mba Yo, sepertinya ada yang nahan tuh Stressling nya
iya mas, mantul pullback ada R Daily Jump.
kalau mau buy, tunggu di minor S.
hehe.. iya
Yah bukan begitu juga sih pengennya sih stabil long term DD rendah profitnya 30-50% sebulan mungkin ga ya?