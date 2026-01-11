Indonesian Member - page 471

Soewono Effendi:
lapor meja servis yuk....
wkkkk... 
kayak bakal direspon aja ;)
lebih cocok namanya:
"meja lagi diservis".... 
Mesti ati2 gan.. dri sistem pnarikan aja ketauan, ttup buka keran. 
D0mpett satu dibuka, d0mpett lain di ttup. 
Kya lgi musim kmarau.. smber air mnipis
 
Ada yg tahu bagaimana cara ganti nomor hp ?
 
Hasiholan Mangasitua Siboro:
Ada yg tahu bagaimana cara ganti nomor hp ?

Lewat service desk, tapi harus bersabar :) karena jawabnya bisa lama

 
Biantoro Kunarto:

Lewat service desk, tapi harus bersabar :) karena jawabnya bisa lama

Sudah coba tpi gagal terus
Sudah coba tpi gagal terus
Sudah coba tpi gagal terus
Saya saranin drpda ganti no hp susah mending ente aktfin lg no hp yg lama nya. Ente prgi ke provider terdekat. Itu jalan pintas nya. Plynan cs provider jauh lbih responsif drpda si serpisdes
 
Ada yg ngalamin uangnya ke lock sewaktu WD via Paypal... 
Fatchur Rochman:
Ada yg ngalamin uangnya ke lock sewaktu WD via Paypal... 
Ke lock nya gmn gan?
 
Fatchur Rochman:
Ada yg ngalamin uangnya ke lock sewaktu WD via Paypal... 

Kalo saya di locked karena WD via ePayment pak, sampai sekarang masih dilocked, 

 
Atep Juyanda:
Ke lock nya gmn gan?


seperti ini gan...

 
Biantoro Kunarto:

Kalo saya di locked karena WD via ePayment pak, sampai sekarang masih dilocked, 

wah pakai ePayment ya pak... dulu mau nyoba tapi bingung cara ngrupiahinnya gimana... 

