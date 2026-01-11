Indonesian Member - page 156
Sudah ngomongin kembang desa
sekali-kali kembang api hehe
Hallo,
Saya baru tau ada Indonesian Member forum at Mql5, mohon panduannya yah bros n sista. Mau follow signal yang steady longterm thank you.
HII GUYS..IM FROM INDONESIAN.CAN U HELP ME TO ADD PUSH NOTIFICATION ON MY INDICATOR "BREAKOUT SUPPORT RESISITANCE"
PLEASE HELP ME...
Hallo,
Ada dong Member khusus buat Indonesia cuma disini aja Threadnya Mas Biantoro yang boleh pake Bahasa Indonesia, sip met gabung ya
Ok thank you, saya ada lihat beberapa page kebelakang master trading gold. Sayangnya tidak jual signal berharap kalo ada posted signalnya saya mau follow.
ada koq, cuma kita gak boleh promosi disini
Hallo,
Hi Phy, selamat datang di forum spesial RI, sis
(✿´‿` good luck
mas rino,
cukup dg sisipkan ini dibawah Alert();
yg ini kalau ingin berita ke email:
eh ada mba Yo :)
iya mas
lagi mantau sentimen market jelang news GBP
(^̮^)