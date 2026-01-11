Indonesian Member - page 305
salam kenal semuanya, saya member baru di sini
asal sulawesi, mohon bimbingannya.
Rambo lg maen pukat harimau, kalo ane lg makan alpukat. Hehehe....
haha itu hasinya bagus... jika saya trading pakai HP mau belajar juga tuh pakai system Ente mas Broo...
wah ditinggal sebentar aja hampir telat Close mas Broo... hehe
kalau pukat harimau sederhananya kayak gini...
lumayan hasil jaringannya... wiki wiki
mas Broo EA ini Asyik tidak ? check it up.... Cheerrr
ora ono SL kang
malah tertarik sama trading manula nya sampian
e manual
:D
ajari kang
Beliau adalah Rambo :)
trader dengan berjuta indi dan tehnik
:D
Punya ane sederhana bro... Kayak modalnya pancing dan umpan doank. Yg penting mengetahui strategi atau teknik pasar. Dan ane sdh buatkan SOPnya di page ini. Hehehe...
matur tengkyu mas Brooo, ... bangun tidur ku terus mandi tidak lupa menggosok gigi habis mandi kutolong ibu menjaring ikan ikan ku agar ngebul dapur ibuku....haha.. hajar teyuuuusss mas Brooo
Hallo semua saya member baru ribka dr surabaya. Kalo boleh nanya saya mau install metatrader 4 tetapi kok yg muncul mt5 trs ya? Ada yg tahu kenapa ? Thank u
coba pakai ini mungkin bisa membantu
hehe... tehnikal saya sebenarnya sederhana....
1. Pahami Zone PA terutama Re recycle Weekly,,, untuk mengetahui area Probability ter Besar untuk sell dan Buy yang saya update tiap hari ketika saya mau trading, Weekly = 5 hari kerja, jadi ketika saya trading hari ini, maka saya update tgl 15 - 20 April pada jam yang sama seperti ini....
Lima kebenaran mendasar: 1. Apa pun bisa terjadi. 2. Anda tidak perlu tahu apa yang akan terjadi selanjutnya untuk menghasilkan uang. 3. Ada distribusi acak antara menang dan kalah untuk setiap set variabel yang ditetapkan mendefinisikan suatu sisi. 4. Tepi tidak lebih dari indikasi probabilitas yang lebih tinggi dari satu hal yang terjadi lebih dari yang lain. 5. Setiap saat di pasar itu unik.
Ketika harga bergerak semakin menjauh dari pivot mingguan, maka kemungkinan besar akan mengalami koreksi. 61 S / R zona kunci 78R / S adalah kesempatan terakhir Scott Carney untuk pembalikan (spikes berhenti diambil sebelum pembalikan) 100R / S zona utama lainnya. Jika harga smash 100 S / R maka Anda berada dalam tren kuat yang didukung oleh fundamental. Pivot dapat diperdagangkan baik dengan tren dan melawan. Dalam istilah sederhana ZONA / LOKASI adalah yang penting. Saya berdagang grafik 15-30 menit, Pivot didasarkan pada waktu mulai broker dan yang bervariasi dari broker ke broker. jika Anda berada di zona waktu tidak perlu mengubah apa pun tetapi jika Anda tinggal di luar zona ini Anda perlu menyesuaikan poros untuk mencocokkan . 10 pips atau kurang perbedaan Pivot dapat diterima dan normal. Untuk memindahkan pivot Anda perlu mengambil langkah-langkah ini. Masuk ke pengaturan indy. Tetapkan Broker Candle ke false. Ini adalah kunci untuk dapat menyesuaikan pivot ke atas dan ke bawah 'Pilih H1 candle mulai': 2018 04 15 05:00 'Pilih H1 Candle selesai ': 2018 04 20 05:00 (Jam 5.00 pagi mungkin tidak berfungsi pada bagan Anda, jadi cobalah jam yang berbeda sampai pivot berbaris). Bermain-main dengan jam di pengaturan 'Pilih H1 start candle / finish' Anda untuk membuatnya berbaris dengan pivot . Saat Anda menemukan jam yang sesuai, atur candle awal dan selesaikan candle pada jam yang sama. Setelah disesuaikan simpan sebagai templat dan gunakan itu di setiap pasangan. Diperbarui Pivot indi hanya mengubah zona waktu dan Broker, dan harus bekerja dimanapun kita tinggal
2. saya juga menggunakan key strengh pivot L1 L2 L3 untuk menetahui pergerakan PA yang terjadi antara Zone ke Zone Road Map... seperti ini
3. Karena saya trading basic BBMA maka trend MA sebagai petunjuk adanya trend Kuat market, dan SD1 SD2 SD3 sebagai tempat Close terdekat
4. saya juga pakai trend Line standard seperti ini
5 pemakaian Daily open line saya gunakan untuk mengetahui PA diatas tren Buy dan PA di Bawah Trend Sell
dan pemakaian indikator trend lain hanya untuk melihat trend yang bertepatan pada zone tersebut untuk melihat entry jika PA bergerak dengan trend yang sama....dari gambar diatas saja kita bisa melihat tahapan trend akan kemana... hajarrr Brooo ha ha ha
