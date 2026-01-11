Indonesian Member - page 153

1225113:

Meneketehe...berarti tidak tahu. tidak kedengaran dan tidak terganggu.... weleh weleh ..kembali ke alam ghoib lagi ,,,, Tidur Pulleessss!..kwkwkw....bangun-bangun WD...ngopi ngudhut...tidurlagi....kwkwkw...lagunya asyeeek Broo

Jangan-jangan dapat ilmu dari mbah surip

bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi tidur lagi, bangun tidur lagi

 
nelayan79:
Hello iam iwan as trader gold special  From jakarta.  And i want to join in this forum thx. 

Gimana gold hari ini atau minggu ini

mungkinkah akan mulai reversal terjun lagi atau masih konsolidiasi hehe

 
whiteking:

Gold kena aksi profit taking krn geopolitik sedikit meredam.  Masih wait and see mencari clue dari kebijakan FED,  wajar penurunan mencari support.  Sy yakin akan kembali menguat ke resisten 1360/1365 tp sedang mencari momentum itu. Amerika jg sdg kena badai,  paling tdk suka baca news luar negeri.  Begitu jg korut masih sementara diam untuk sanksinya. 
 
Oke gan,  sip. Pantau terus. Hayoo...  Ngopi2...Yg penting timingnya tepat gan . .....Bagi Penjaga Halte...tetap seperti yang dulu-dulu ...sama-sama Profit Taking Yuuuk...wikiki



 
Halo, saya Ghany dari Bandung. Baru lanjut lg belajar trading, masih pemula hehe.. salam kenal :)
sekalian mau tanya,
1. klo quantitative analyst gitu job vacancynya ada ga sih di indo?
2. sama ada broker yg nyediain option trading gitu ga yah?

Thanks~
 
salam kenal semua, saya dari jakarta
 
danda87:
salam kenal semua, saya dari jakarta

Selamat datang  ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ )

 
Wah mantab semoga begitu

bisa memberikan keuntungan buat beli nasi goreng bareng istri haha

 

EURUSD  pergerakan nya lambat ya belakangan ini ,  masih kenceng EURJPY  grafic nya naik terus . Buy hari ini besok dan profit . nyari yang pasti pasti aja , walau cuma buat beli nasi bungkus :D 

 

sy lihat EURUSD ada momentum bisa dimanfaatkan

bisa dilihat di blogs sy,

good luck  ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ )

