Indonesian Member - page 308
glitch index dots
Salah satu indikator Mladen Sangat fleksibel untuk membentuk pengaturan perdagangan - hampir 2 tingkat langkah - 2 tingkat panah dengan ID unik dan lebih banyak disertakan meminta 33 harga dan 8 metode - saat ini menggunakan prices close untuk sma.
Konsep sistem Sistem ini terinspirasi oleh sistem stok yang lebih sukses yang telah muncul di Lab Sistem Perdagangan. Strategi-strategi ini berbagi teknik pengaturan waktu yang sama - mereka mencoba mengambil keuntungan dari pergerakan harga ekstrim yang minor. Sistem ini mendeteksi ketika harga menyimpang dari normalnya dengan mengukur bagaimana ia bergerak di atas dan di bawah "Simple Moving Average" (SMA) yang "detrended". Indikator yang dihasilkan disebut "Glitch Index," yang mewakili persentase gerakan berkualitas tinggi yang dilakukan pada atau di bawah SMA yang dipulangkan. Teorinya adalah harga akan kembali ke normalnya, dan kita dapat untung dengan mengambil keuntungan dari penyimpangan sementara.
cukup kurangi level 1 dan level 2 sesuai dengan kebutuhan Anda - misalnya "0,05" dan "0,1" - atau lebih sedikit sebenarnya level ini mewakili dan mendeteksi pergerakan harga mulai / tren, untuk membantu pengguna dalam berbagai cara cara memposting ver dengan sedikit perubahan tingkat dan warna secara default untuk menghapus masalah itu "glitch index dots 1.0
Important Support Resistance Price Zones Indicator
Mudah digunakan dan indikator yang sangat efektif secara gratis Dengan indikator ini, Anda dapat melihat zona support / resistance terpenting yang ditonton oleh banyak pedagang dan
institusi Probabilitas tinggi dari reaksi pasar pada zona-zona Berguna untuk semua mata uang dan kerangka waktu Kompatibilitas: MetaTrader 4
Cara berdagang dengan indikator menguntungkan: Aspek kunci dari indikator adalah zona support dan resistance yang paling penting yang diawasi oleh bank-bank terbesar, lembaga keuangan dan banyak pedagang valas. Indikator akan menunjukkan zona harga paling penting, di mana pergerakan harga yang penting dengan peluang menguntungkan akan terjadi. Zona harga ini harus memantau setiap trader forex profesional. Ada banyak cara untuk memperdagangkan S / R zones dan indikator menguntungkan. Strategi yang paling banyak digunakan adalah:
1) Range trading - trade pullbacks.
Aturan umum mengatakan bahwa resistensi yang rusak dapat menjadi support, dan support yang rusak dapat menjadi perlawanan. pullbacks
adalah sinyal masuk yang sangat efektif.
2) Pembalikan perdagangan segera setelah supports menjadi resistensi atau resistensi menjadi supports.
3) Ambil keuntungan atau set stop-loss berdasarkan zona support / resistance.
Anda mendapatkan intinya - analisis dukungan dan perlawanan tidak memiliki batasan. Anda dapat mengembangkan strategi perdagangan lengkap berdasarkan perdagangan sepenuhnya zona resistensi dukungan. Zona S / R juga dapat secara akurat menentukan di mana kita harus menetapkan Stop-Loss atau Profit-Target yang benar. Cukup jika Anda membuka perdagangan BELI, Stop-Loss harus ditetapkan di bawah support dan Profit-Target di bawah resistensi. Jika Anda memegang perdagangan JUAL, Stop-Loss harus ditetapkan di atas resistensi dan Profit-Target di atas mendukung.