STRATEGI TRADING UNTUK OPSI BINER NEW BINARY KISS SYSTEM
Strategi Trading New Binary Kiss System dirancang untuk menukar pilihan biner. Strategi tersebut menggunakan prinsip harga rebound dari support dan resistance lines dengan konfirmasi dua osilator.
PARAMETER MASUKAN
INDIKATOR YANG DIGUNAKAN
MENETAPKAN JADWAL HARGA
Grafik akan terlihat seperti ini:
SINYAL YANG MENUNJUKKAN PEMBELIAN OPSI CALL (KAMI MEMPERKIRAKAN AKAN NAIK KE ATAS)
SINYAL MENUNJUKKAN PEMBELIAN OPSI PUT (KAMI MERAMALKAN PERGERAKAN KE BAWAH)
Kami percaya bahwa strategi trading untuk opsi biner New Binary Kiss System juga dapat digunakan untuk scalping pada jangka waktu M5. Dalam hal ini, Anda harus menetapkan take-profit dalam jumlah 5-10 poin, stop-loss pada tingkat 3 poin dari candle, yang merupakan pintu masuk ke pasar.
ChannelsFIBO_v2_MTF
Versi multi-timeframe dari indikator ChannelsFIBO_v2 . Berbeda dengan induk dengan parameter "Sumber data timeframe". Dengan demikian, indikator dapat menampilkan situasi saat ini sesuai dengan periode bagan yang ditentukan, terlepas dari jangka waktu yang dipilih seperti saat ini.
Contoh nilai indikator pada grafik dengan periode saat ini М5 ditunjukkan pada gambar. Nilai parameter "Sumber data timeframe" - "1 jam":
JJN-Bee - indicator
Sistem scalper. Ini menunjukkan entry, takeprofit dan level stoploss. Gunakan di M5 atau di atas.
TakeProfit dan StopLoss berasal dari ATR (Anda dapat mengubah periode ATR).
PENTING! >> Ada 2 aturan dasar:
1. Memasuki hanya jika harga melewati tingkat masuk (misalnya misalnya BUY muncul, tunggu sampai harga melewati tingkat entri ke atas)
2. Mengakui tren dan hanya menjual dalam tren turun secara keseluruhan, beli hanya dalam uptrend keseluruhan
Uji coba di demo untuk pertama kalinya.
Gunakan PosX dan PosY untuk menempatkan indikator ke lokasi yang diinginkan.
Metodologi berbeda dari JJN-Scalper .
JJN-Scalper
Sistem scalper. Ini menunjukkan entry, takeprofit dan level stoploss. Gunakan di M5 atau di atas.
TakeProfit dan StopLoss berasal dari ATR (Anda dapat mengubah periode ATR).
Uji dan Gunakan PosX dan PosY untuk menempatkan indikator ke lokasi yang diinginkan.
Metodologi berbeda dengan JJN-Bee .
JJN-BigTrend
Jika Anda ingin mengubahnya , cari kode ini:
saya lagi coba menggunakan Strategy ini untuk pair EURUSD H1
6 bulan terakhir kelihatan bagus.
Entry: harga sebelumnya break out All MA, Entry next Open bar. StopLoss 250 tick, TakeProfit Let it flow to MA 25
Terima kasih mas marwan_xu ... ada lagi mas Bro ?.... youk kita isi Indonesia member dengan indikator terbaik kita , untuk menginspirasi system para trader baik yg masih Newbe ataupun yang sudah Profesional mudah mudahan bermanfaat untuk kita semua... untuk para trader Indonesia tentunya .... cheerrr
All In One Divergence
Indikator ini didasarkan pada kode dari penulis asli Petr, yang diterbitkan oleh Aleh Sasonka .
Sesuai permintaan pengguna dalam komentar, beberapa perbaikan dilakukan, khususnya:
Parameter Adjustable
Contoh
3DaysHiLo
Past regression deviated
ChannelsFIBO_MTF
Versi multitimeframe indikator ChannelsFIBO . Berbeda dari versi aslinya dengan parameter "Sumber data timeframe". Akibatnya, indikator akan menampilkan situasi yang sama tanpa memperhatikan periode grafik saat ini. Misalnya, periode saat ini - M15, dan "Sumber data timeframe" - "1 Jam":
Batasan: periode saat bagan tidak boleh lebih tinggi dari nilai yang ditentukan dalam parameter "Sumber data timeframe", karena dalam kasus ini, beberapa nilai dari saluran yang sama akan sesuai dengan satu bilah. Misalnya, jika "Sumber data timeframe" - "1 Jam", dan periode grafik saat ini jika H4 atau lebih tinggi, maka indikator tidak akan menampilkan apapun di layar.
