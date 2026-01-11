Indonesian Member - page 281

STRATEGI TRADING UNTUK OPSI BINER NEW BINARY KISS SYSTEM

Strategi Trading New Binary Kiss System dapat digunakan untuk memperdagangkan opsi biner dan melakukan scalping pada rebound dari level support / resistance.

Strategi Trading New Binary Kiss System dirancang untuk menukar pilihan biner. Strategi tersebut menggunakan prinsip harga rebound dari support dan resistance lines dengan konfirmasi dua osilator.

PARAMETER MASUKAN

  • Pasang mata uang: apapun
  • Jangka waktu: M5 dan lebih tinggi.
  • Durasi pilihan: 2-3 lilin
  • Waktu pelelangan: London, New York.
  • Manajemen risiko: Pilihlah pilihan volume sehingga risikonya tidak lebih dari 2-5% dari deposit per perdagangan.

INDIKATOR YANG DIGUNAKAN

  • Dukung RTF (FraktalCount 7);
  • Gelombang tren (WavePeriod 10, AvgPeriod 21);
  • Osilator Wavetrend (Saluran 10, AVG 21, Sinyal 4).

MENETAPKAN JADWAL HARGA

  • Ekstrak arsip
  • Template copy ke folder template
  • Indikator disalin ke folder MQL4 -> indikator
  • Restart terminal
  • Buka jadwal pasangan mata uang yang diinginkan
  • Instal template dengan nama Binary Kiss

Grafik akan terlihat seperti ini:


SINYAL YANG MENUNJUKKAN PEMBELIAN OPSI CALL (KAMI MEMPERKIRAKAN AKAN NAIK KE ATAS)

  • Harga rebound dari garis support;
  • Pada osilator Wavetrend, garis hijau menyilang merah dari bawah ke atas;
  • Titik biru muncul pada osilator gelombang Trend.


SINYAL MENUNJUKKAN PEMBELIAN OPSI PUT (KAMI MERAMALKAN PERGERAKAN KE BAWAH)

  • Harga rebound dari garis resistance;
  • Pada osilator Wavetrend, garis hijau disilangkan merah dari atas ke bawah;
  • Titik kuning muncul pada osilator gelombang Trend.


Kami percaya bahwa strategi trading untuk opsi biner New Binary Kiss System juga dapat digunakan untuk scalping pada jangka waktu M5. Dalam hal ini, Anda harus menetapkan take-profit dalam jumlah 5-10 poin, stop-loss pada tingkat 3 poin dari candle, yang merupakan pintu masuk ke pasar.

 

ChannelsFIBO_v2_MTF 

Versi multi-timeframe dari indikator ChannelsFIBO_v2 . Berbeda dengan induk dengan parameter "Sumber data timeframe". Dengan demikian, indikator dapat menampilkan situasi saat ini sesuai dengan periode bagan yang ditentukan, terlepas dari jangka waktu yang dipilih seperti saat ini.

Contoh nilai indikator pada grafik dengan periode saat ini М5 ditunjukkan pada gambar. Nilai parameter "Sumber data timeframe" - "1 jam":


Files:
ChannelsFIBO_v2_MTF.zip  5 kb
 

JJN-Bee - indicator

Sistem scalper. Ini menunjukkan entry, takeprofit dan level stoploss. Gunakan di M5 atau di atas.

TakeProfit dan StopLoss berasal dari ATR (Anda dapat mengubah periode ATR).

PENTING! >> Ada 2 aturan dasar:

1. Memasuki hanya jika harga melewati tingkat masuk (misalnya misalnya BUY muncul, tunggu sampai harga melewati tingkat entri ke atas)

2. Mengakui tren dan hanya menjual dalam tren turun secara keseluruhan, beli hanya dalam uptrend keseluruhan

Uji coba di demo untuk pertama kalinya.

Gunakan PosX dan PosY untuk menempatkan indikator ke lokasi yang diinginkan.

Metodologi berbeda dari JJN-Scalper .

JJN-Scalper

Sistem scalper. Ini menunjukkan entry, takeprofit dan level stoploss. Gunakan di M5 atau di atas.

TakeProfit dan StopLoss berasal dari ATR (Anda dapat mengubah periode ATR).

Uji dan Gunakan PosX dan PosY untuk menempatkan indikator ke lokasi yang diinginkan.

Metodologi berbeda dengan JJN-Bee .


JJN-BigTrend 

Indikator tren multikurrency yang sederhana . Anda bisa memodifikasinya sesuai selera anda (timeframes, pair).



Jika Anda ingin mengubahnya , cari kode ini:

// + ----------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------- + 
// ANDA DAPAT MENGUBAH PARAMETER INI MENURUT TASTE ANDA: 
// + ----------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------------------- + 
int      tfnumber = 5 ; // Jumlah kerangka waktu 
int      tframe [] = { 5 , 15 , 30 , 60 , 240 }; //
   Jangka waktu dalam hitungan menit dua kali IndVal [] [ 5 ]; // Jadilah indeks array kedua sama dengan 
int tfnumber     NomorOfPairs = 8 ; // Jumlah pasangan 
tali   Pasangan [] = { "EURUSD" , "GBPUSD" , "AUDUSD" , "NZDUSD" , "USDJPY" , "GBPJPY" , "EURJPY" , "USDCHF" }; // Pasangan yang diminta 
// + ------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------- + 
// + ------------------------- -------------------------------------------------
Files:
JJN-Bee.zip  2 kb
JJN-Scalper.zip  2 kb
JJN-BigTrend.zip  2 kb
 

saya lagi coba menggunakan Strategy ini untuk pair EURUSD H1

6 bulan terakhir kelihatan bagus. 

Entry: harga sebelumnya break out All MA, Entry next Open bar. StopLoss 250 tick, TakeProfit Let it flow to MA 25

 
marwan_xu:

saya lagi coba menggunakan Strategy ini untuk pair EURUSD H1

6 bulan terakhir kelihatan bagus. 

Entry: harga sebelumnya break out All MA, Entry next Open bar. StopLoss 250 tick, TakeProfit Let it flow to MA 25

Terima kasih mas marwan_xu ... ada lagi mas Bro ?.... youk kita isi Indonesia member dengan indikator terbaik kita , untuk menginspirasi system para trader baik yg masih Newbe ataupun yang sudah Profesional mudah mudahan bermanfaat untuk kita semua... untuk para trader Indonesia tentunya .... cheerrr

 

All In One Divergence 

Indikator ini didasarkan pada kode dari penulis asli Petr, yang diterbitkan oleh Aleh Sasonka .

Sesuai permintaan pengguna dalam komentar, beberapa perbaikan dilakukan, khususnya:

  • Peringatan perdagangan (Lansiran di terminal MetaTrader 4, notifikasi Email, pemberitahuan Push).
  • Masukan untuk mengaktifkan / menonaktifkan setiap jenis peringatan secara terpisah.
  • Daftar dropdown 30 indikator dengan nama sebenarnya bukan angka.
  • Sinyal buffer (nilai output indikator).
  • Indikator yang kompatibel dengan Universalis MT4 , Anda dapat mengimpornya, membuat strategi otomatis dan backtest Anda sendiri dengan presisi tinggi ( panduan langkah demi langkah ).


Parameter Adjustable

  • Osc = 29 - jumlah osilator.
  • TH = true - bearish divergence.
  • TL = true - bullish divergence.
  • trend = true - support / resistance lines.
  • convergen = true - hidden divergence.
  • Complect = 1 - indeks indikator yang membedakan pada grafik.
  • BackSteph = 0 - jumlah langkah mundur h.
  • BackStepl = 0 - jumlah langkah mundur l.
  • BackStep = 0 - jumlah langkah mundur.
  • qSteps = 1 - jumlah langkah yang ditampilkan, tidak lebih dari tiga.
  • LevDPl = 5 - Poin tingkat DeMark (2 = bar pusat akan berada di atas (di bawah) dua batang di sebelah kiri).
  • LevDPr = 1 - Poin tingkat DeMark (2 = bar tengah akan berada di atas (di bawah) dua batang di sebelah kanan).
  • periode = 8 - periode untuk iADX, iATR, iBearsPower, iBullsPower, iCCI, iDeMarker, iForce, iMomentum, iMFI, iRVI, iStdDev, iRSI, iRSI, iWPR.
  • ma_method = 0 - metode rata-rata untuk iStochastic, iStdDev, iForce.
  • ma_shift = 0 - MA shift untuk iStdDev.
  • apply_price = 4 - harga berlaku untuk iRSI, iRSI, iStdDev, iOBV, iOsMA, iMACD, iMomentum, iForce, iCCIiBullsPower, iBearsPower, iADX.
  • mode = 0 - indeks garis untuk iStochastic, iRVI, iMACD, iADX.
  • fast_ema_period = 12 - periode MA cepat untuk iOsMA, iMACD.
  • slow_ema_period = 26 - periode MA lambat untuk iOsMA, iMACD.
  • signal_period = 9 - periode garis sinyal untuk iOsMA, iMACD.
  • Kperiod = 13 - K periode garis untuk iStochastic.
  • Periode garis Dperiod = 5 - D untuk iStochastic.
  • melambat = 3 - melambat untuk iStochastic.
  • price_field = 0 - harga berlaku untuk iStochastic.
  • showBars = 1000 - if = 0, indikator ditampilkan untuk keseluruhan tabel.
  • Trend_Down = true - resistance lines.
  • Trend_Up = true - support lines.
  • TrendLine = true - support / resistance lines.
  • HandyColour = benar.
  • Highline = Merah - Warna saluran HL.
  • Lowline = DeepSkyBlue - Warna saluran LL.
  • ChannelLine = false - saluran sejajar dengan garis tren.
  • Trend = 0 - 1 = hanya untuk UpTrendLines, -1 = hanya untuk DownTrendLines, 0 = untuk semua TrendLines.
  • Channel = false - channels.
  • Regresi = true - Linear Regression Channel, false - Standard Deviation Channel.
  • RayH = true - ray untuk saluran Tinggi.
  • RayL = true -ray untuk saluran rendah.
  • ChannelH = Merah - warna saluran Tinggi.
  • ChannelL = DeepSkyBlue - warna saluran rendah.
  • STD_widthH = 1.0 - ukuran penyimpangan untuk objek CHANNEL High.
  • STD_widthL = 1.0 - ukuran penyimpangan untuk CHANNEL Low object.
  • comment = false - tampilkan komentar
  • kode = 159 - kode karakter font Wingdings untuk menampilkan ekstrem.
  • BuyStop = false - tingkat BuyStop.
  • SellLimit = false - tingkat SellLimit.
  • SellStop = false - Level SellStop.
  • BuyLimit = false - tingkat BuyLimit.
  • Alerts = false - Aktifkan / Nonaktifkan alert trading.
  • Email = false - Aktifkan / Nonaktifkan alert email trading.
  • Push = false - Aktifkan / Nonaktifkan push trading alert.


Contoh



Files:
All_In_One_Divergence.zip  11 kb
 

3DaysHiLo


Files:
3DaysHiLo.zip  1 kb
 

Past regression deviated



 

ChannelsFIBO_MTF 

Versi multitimeframe indikator ChannelsFIBO . Berbeda dari versi aslinya dengan parameter "Sumber data timeframe". Akibatnya, indikator akan menampilkan situasi yang sama tanpa memperhatikan periode grafik saat ini. Misalnya, periode saat ini - M15, dan "Sumber data timeframe" - "1 Jam":

Batasan: periode saat bagan tidak boleh lebih tinggi dari nilai yang ditentukan dalam parameter "Sumber data timeframe", karena dalam kasus ini, beberapa nilai dari saluran yang sama akan sesuai dengan satu bilah. Misalnya, jika "Sumber data timeframe" - "1 Jam", dan periode grafik saat ini jika H4 atau lebih tinggi, maka indikator tidak akan menampilkan apapun di layar.

Files:
ChannelsFIBO_MTF.zip  5 kb
 
Besar..Terima kasih Masta
