Indonesian Member - page 274
Indikator bergerak karena harga bergerak, kalo harga diam maka indikator pun ikut diam .... itu artinya kalo anda mengikuti Indikator bisa dipastikan anda akan selalu terlambat entry market atau terlalu awal entry market .... akibatnya lambat entri kena SL terlalu awal entry pun kena SL
Andanya benar masbro.... tapi Feel bergerak diantara indicator dan PA dan monitoring disegala TF untuk keputusan entry confiden....hehe seperti ini misalnya... dapat dilihat disini https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=724759&page=23
Amazing, banyak amat open positionnya? komisinya aja udah tinggi banget.
Buat Om Jaka. Indicator memang benar bergerak sesudah harga bergerak. tapi tanpa indicator kita benar buta 100% kemana arah harga akan bergerak.
dengan indicator aku bisa lihat,
kelihatan market sedang lesu (low volume trade). market sedang hot (high volume traded even 2 times).
harga diatas Deretan MA berarti sekarang orang berani beli meskipun lebih tinggi dari rata rata orang beli.
memang bisa aja turun segera karena ada market yang menjual karena sudah tinggi. bisa pula terus naik meskipun sudah tinggi karena market masih rasa murah.
anyway tetap kalau ada yang bisa buatkan EA baru bisa ditest indicator yang aku pakai memiliki probability sukses berapa persen.
coba tanya sama mas Biantoro Kunarto.. mudah mudahan bisa dibuatin
candle aja itu sudah merupakan indicator bagi yang biasa pakai Naked sistem ...ada yang cuma pakai trend line sederhana tapi acurat bisa dilihat disini..... https://www.kaskus.co.id/thread/563e50131854f7cd3a8b4567/bocoran-teknik-trading-para-trader-bank-dunia--analisa-saya/ ... ini hanya masalah style aja... mana yg cocok aja hehe
Ikuuuut menyimak ......
Indikator range average khususnya untuk weekly, monthly, atau yang bisa di custom bebas apa ya mas bro? ada yang tau ?
mungkin range average yang ini ?
kemana aja masbroo.... hehe ini yang fix
He he nyilem bentaran, mulai nimbrung lagi, focus bbma dulu
he he...nyilem dolar nih yeeee... kenyang nimbrung neh.....kwkwkw ......untuk lebih focus bbma perlu mempelajari Basic-nya mungkin dengan ini bisa membantu