Semoga cepat sembuh pak
makasih
Terimakasih atas indikator bagus ini, saya sangat menghargai.
Seringkali, saya selalu ingin mengerti bagaimana menggunakan alat gambar garpu rumput. Apakah Anda memiliki penjelasan bagus tentang cara menggambar (dari mana titik ke titik mana) dan bagaimana menafsirkan / membaca pasar menggunakannya? Aku akan menjadi rawa untuk belajar darimu. Terima kasih.
SINYAL INDIKATOR FOREX QQE ARR DARI MLADEN
Indikator Forex QQE arr - sebuah modifikasi sinyal dari osilator populer QQE, yang dilakukan oleh penulis banyak indikator teknis forex mladen.
Berbeda dengan aslinya, sinyal indikator forex menampilkan QQE arr pada chart harga yang meminta entry point pada posisi.
Indikator arr QQE memiliki banyak parameter yang dapat disesuaikan yang memungkinkan setiap pedagang menyesuaikannya dengan gaya tradingnya.
Untuk menghindari munculnya sinyal palsu, disarankan untuk menggunakan indikator forex indikator QQE arr pada timeframes dari H1 dan yang lebih tua. Perhatikan bahwa sinyal ke arah tren saat ini adalah prioritas, dan probabilitas sinyal palsu tinggi di flat .
indikator bagus
Margiyono
Semoga bermanfaat Mas Bro hehe
Umar Ismail
lama tak bersua... Semoga keluarga lekas sembuh dan jobnya kelar semua ... smangat smangat ...Pasti ada jalan keluarnya hehe mohon di check tick scalper untuk Hi heheFiles:
Chris Mukengeshayi
Thanks Brother... so I am very happy if the indikataor is useful for you ... same as we learn because the indicator is always growing steadily from time to time .... regards
INDIKATOR FOREX FIBOS: KONSTRUKSI OTOMATIS LEVEL FIBONACCI
Indikator Forex Fibos adalah varian lain dari indikator teknis untuk MetaTrader 5, yang secara otomatis menempatkan level Fibonacci pada grafik harga pasangan mata uang .
Dari trader Anda hanya perlu menentukan jumlah bar di setting dimana indikator Fibos sendiri akan menemukan titik Low and High dan akan membangun level Fibo.
Tingkat fibonacci adalah salah satu pedagang salah satu instrumen paling populer untuk diperdagangkan di pasar mata uang Forex. Mungkinkah itu adalah level indikator Fibos akan menjadi asisten terpercaya Anda dalam menentukan tingkat support dan resistance dan pemasangan perintah stop-loss dan take-profit.
Strategi penerbangan Turbo ditujukan untuk perdagangan pilihan biner dan dibangun terutama berdasarkan indikator standar. Pada saat yang sama, penulis strategi tersebut menegaskan bahwa kombinasi indikator yang dipilih memberikan 90% sinyal perdagangan yang benar.
PARAMETER MASUKAN
INDIKATOR YANG DIGUNAKAN
MENETAPKAN INDIKATOR DAN TEMPLATE SISTEM
SINYAL YANG MENUNJUKKAN PEMBUKAAN TRANSAKSI YANG PANJANG ATAU UNTUK PEMBELIAN OPSI PANGGILAN
SINYAL MENUNJUKKAN PEMBUKAAN TRANSAKSI SINGKAT ATAU PEMBELIAN OPSI PUT
FITUR STRATEGI TRADING UNTUK OPSI BINER TURBO FLIGHT
Strategi perdagangan Turbo flight untuk opsi biner merupakan kombinasi klasik antara indikator tren dan osilator. Ada kemungkinan mengganti indikator standar dengan modifikasi yang lebih maju dapat meningkatkan efisiensi sinyal perdagangan.
STRATEGI TRADING DALAM BINER OPTIONS BINARY GOLD STRENGTH
Strategi Binary Gold Strength adalah sistem perdagangan yang sederhana dan mudah dipahami untuk opsi biner trading . Strategi Trading Binary Gold Strength didasarkan pada sinyal indikator forex Gold Bollinger Bands dan memiliki karakter yang trendi.
Garis tengah indikator Gold Bollinger Bands bertindak sebagai filter - warnanya memungkinkan Anda untuk menentukan arah harga jangka pendek.
PARAMETER MASUKAN
INDIKATOR YANG DIGUNAKAN
MENETAPKAN INDIKATOR DAN TEMPLATE SISTEM
Grafik akan terlihat seperti ini:
SINYAL YANG MENUNJUKKAN PEMBELIAN OPSI CALL (KAMI MEMPERKIRAKAN AKAN NAIK KE ATAS)
SINYAL MENUNJUKKAN PEMBELIAN PUT OPTION (KAMI MEMPERKIRAKAN PERGERAKAN KE BAWAH)
MENGGUNAKAN STRATEGI KEKUATAN EMAS BINER UNTUK TRADING FOREX
Selain melakukan perdagangan opsi biner, strategi Binary Gold Strength juga dapat digunakan untuk perdagangan konvensional:
Sebelum menggunakan strategi trading untuk opsi Binary Gold Strength biner pada setoran sebenarnya, sebaiknya uji coba di akun demo.
STRATEGI TRADING UNTUK BINER BINARY MARKET
Strategi Trading Binary Market dibangun berdasarkan indikator nadi, yang sinyalnya disaring menggunakan zona support dan resistance. Strategi Binary Market ditujukan untuk opsi binertrading , namun bisa juga digunakan untuk perdagangan mata uang klasik dengan pasangan forex.
PARAMETER MASUKAN
INDIKATOR YANG DIGUNAKAN
MENETAPKAN INDIKATOR DAN TEMPLATE SISTEM
Grafik akan terlihat seperti ini:
SINYAL YANG MENUNJUKKAN PEMBELIAN OPSI PANGGIL (KAMI MEMPERKIRAKAN AKAN NAIK KE ATAS)
SINYAL MENUNJUKKAN PEMBELIAN PUT OPTION (KAMI MEMPERKIRAKAN PERGERAKAN KE BAWAH)
Seperti yang kita katakan di atas, strategi trading Binary Market dapat digunakan untuk perdagangan klasik. Aturan masuk tidak berubah, tapi saat menyetel perintah stop-loss dan take-profit, penulis merekomendasikan menggunakan peraturan standar.
Selain itu, dalam strategi Pasar Biner, Anda bisa menggunakan prinsip Martingale dengan kisaran multiplier 1,5 sampai 2,0.
Keuntungan dari strategi trading Binary Market adalah aturannya sangat sederhana dan tidak akan menimbulkan kesulitan bagi trader pemula.
Kerangka waktu yang ditunjukkan untuk perdagangan adalah rekomendasi penulis. Pada prinsipnya, Anda dapat menggunakan interval waktu yang tersedia, namun, semakin kecil jangka waktu yang digunakan, sinyal yang lebih salah akan dihasilkan strategi.
Sebelum menggunakan strategi trading untuk opsi Binary Binary Market secara real deposit, kami sarankan untuk mengujinya pada akun demo.
STRATEGI TRADING UNTUK OPSI BINER DAN SCALPING MAGNUM SCALPING
Strategi trading Magnum Scalping ditujukan untuk trading dalam opsi biner , dan juga bisa digunakan untuk scalping. Ini adalah versi ketiga dari strategi, yang berbeda dari yang sebelumnya dengan stabilitas yang lebih besar, serta indikator yang tidak mengurangi sinyal-sinyalnya.
PARAMETER MASUKAN
INDIKATOR YANG DIGUNAKAN
MENETAPKAN JADWAL HARGA
Grafik akan terlihat seperti ini:
SINYAL YANG MENUNJUKKAN PEMBELIAN OPSI PANGGIL (KAMI MEMPERKIRAKAN AKAN NAIK KE ATAS)
SINYAL MENUNJUKKAN PEMBELIAN OPSI PUT (KAMI MERAMALKAN PERGERAKAN KE BAWAH)
PENERAPAN STRATEGI SCALPING SCALPING MAGNUM
Strategi trading untuk opsi biner dan scalping Magnum Scalping adalah sistem yang sederhana dan menguntungkan. Aturan strategi tidak akan menimbulkan kesulitan bahkan bagi pedagang pemula. Sebelum menerapkan strategi Magnum Scalping pada trading sebenarnya, kami sangat menyarankan untuk mengujinya pada akun demo.