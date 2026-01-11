Indonesian Member - page 280

Biantoro Kunarto:

Semoga cepat sembuh pak

aamiin
makasih
 
1225113:

Terimakasih atas indikator bagus ini, saya sangat menghargai.

 
1225113:

Seringkali, saya selalu ingin mengerti bagaimana menggunakan alat gambar garpu rumput. Apakah Anda memiliki penjelasan bagus tentang cara menggambar (dari mana titik ke titik mana) dan bagaimana menafsirkan / membaca pasar menggunakannya? Aku akan menjadi rawa untuk belajar darimu. Terima kasih.

 
1225113:

SINYAL INDIKATOR FOREX QQE ARR DARI MLADEN

Signal indikator forex QQE arr menandai titik masuk pada posisi langsung pada grafik harga. Memiliki akurasi sinyal perdagangan dan fleksibilitas pengaturan yang tinggi.

Indikator Forex QQE arr - sebuah modifikasi sinyal dari osilator populer QQE, yang dilakukan oleh penulis banyak indikator teknis forex mladen.

Berbeda dengan aslinya, sinyal indikator forex menampilkan QQE arr pada chart harga yang meminta entry point pada posisi.

Indikator arr QQE memiliki banyak parameter yang dapat disesuaikan yang memungkinkan setiap pedagang menyesuaikannya dengan gaya tradingnya.

Untuk menghindari munculnya sinyal palsu, disarankan untuk menggunakan indikator forex indikator QQE arr pada timeframes dari H1 dan yang lebih tua. Perhatikan bahwa sinyal ke arah tren saat ini adalah prioritas, dan probabilitas sinyal palsu tinggi di flat .

indikator bagus

 

Margiyono

Semoga bermanfaat Mas Bro hehe


Umar Ismail

lama tak bersua... Semoga keluarga lekas sembuh dan jobnya kelar semua ... smangat smangat ...Pasti ada jalan keluarnya  hehe mohon di check  tick scalper untuk Hi hehe

Chris Mukengeshayi

Thanks Brother... so I am very happy if the indikataor is useful for you ... same as we learn because the indicator is always growing steadily from time to time .... regards

 

INDIKATOR FOREX FIBOS: KONSTRUKSI OTOMATIS LEVEL FIBONACCI

Indikator Forex Fibos untuk terminal perdagangan MetaTrader 5 secara otomatis menentukan titik minimum dan maksimum pada grafik harga dan membangun level Fibonacci di antara keduanya.

Indikator Forex Fibos adalah varian lain dari indikator teknis untuk MetaTrader 5, yang secara otomatis menempatkan level Fibonacci pada grafik harga pasangan mata uang .

Dari trader Anda hanya perlu menentukan jumlah bar di setting dimana indikator Fibos sendiri akan menemukan titik Low and High dan akan membangun level Fibo.

Tingkat fibonacci adalah salah satu pedagang salah satu instrumen paling populer untuk diperdagangkan di pasar mata uang Forex. Mungkinkah itu adalah level indikator Fibos akan menjadi asisten terpercaya Anda dalam menentukan tingkat support dan resistance dan pemasangan perintah stop-loss dan take-profit.

Fibos.zip  3 kb
 

STRATEGI TRADING UNTUK OPSI BINER TURBO FLIGHT

Strategi Trading Turbo flight untuk opsi biner dibangun berdasarkan indikator forex sederhana dan memiliki akurasi sinyal hingga input hingga 90%.

Strategi penerbangan Turbo ditujukan untuk perdagangan pilihan biner dan dibangun terutama berdasarkan indikator standar. Pada saat yang sama, penulis strategi tersebut menegaskan bahwa kombinasi indikator yang dipilih memberikan 90% sinyal perdagangan yang benar.

PARAMETER MASUKAN

  • Pasang mata uang: apapun
  • Jangka waktu: M5 dan lebih tinggi
  • Jangka waktu berakhirnya opsi biner: tergantung pada aset yang dipilih
  • Waktu perdagangan: London, New York
  • Manajemen risiko: pilihlah pilihan volume sehingga risikonya tidak lebih dari 2-5% dari deposit per transaksi

INDIKATOR YANG DIGUNAKAN

  • MACD berwarna
  • SMA (5)
  • SMA (10)
  • Stochastic (5, 3, 3)
  • RSI (14)

MENETAPKAN INDIKATOR DAN TEMPLATE SISTEM

  • Buka Zip arsip dengan template dan indikator
  • Salin indikator ke folder MQL4 -> indikator
  • Template salin ke folder template
  • Restart terminal
  • Buka jadwal pasangan mata uang yang diinginkan
  • Instal template dengan nama Turbo flight

SINYAL YANG MENUNJUKKAN PEMBUKAAN TRANSAKSI YANG PANJANG ATAU UNTUK PEMBELIAN OPSI PANGGILAN

  • SMA (5) melintas SMA (10) dari bawah ke atas;
  • Indikator Stochastics dan RSI berada dalam zona oversold ;
  • Histogram indikator MACD Colored semakin meningkat.

SINYAL MENUNJUKKAN PEMBUKAAN TRANSAKSI SINGKAT ATAU PEMBELIAN OPSI PUT

  • SMA (5) melintasi SMA (10) dari atas ke bawah;
  • Indikator Stochastics dan RSI berada dalam zona overbought ;
  • Histogram indikator MACD Colored semakin menurun.

FITUR STRATEGI TRADING UNTUK OPSI BINER TURBO FLIGHT

  • Beli opsi panggilan hanya jika sinyal sebelumnya untuk opsi Put dan sebaliknya. Sinyal duplikat diabaikan.
  • Waktu kedaluwarsa tergantung pada jangka waktu yang digunakan dan volatilitas aset yang diperdagangkan. Untuk aset dengan volatilitas rata-rata, untuk jangka waktu M5, waktu kadaluarsa akan menjadi 4-6 lilin. Untuk setiap aset dan kerangka waktu, disarankan agar Anda memilih tanggal kedaluwarsa berdasarkan riwayat penawaran.

Strategi perdagangan Turbo flight untuk opsi biner merupakan kombinasi klasik antara indikator tren dan osilator. Ada kemungkinan mengganti indikator standar dengan modifikasi yang lebih maju dapat meningkatkan efisiensi sinyal perdagangan.

Turbo-flight.zip  19 kb
 

STRATEGI TRADING DALAM BINER OPTIONS BINARY GOLD STRENGTH

Strategi Kekuatan Emas Biner memiliki aturan sederhana, memungkinkan Anda untuk menukar pilihan biner secara menguntungkan, dan juga dapat disesuaikan untuk perdagangan forex.

Strategi Binary Gold Strength adalah sistem perdagangan yang sederhana dan mudah dipahami untuk opsi biner trading . Strategi Trading Binary Gold Strength didasarkan pada sinyal indikator forex Gold Bollinger Bands dan memiliki karakter yang trendi.

Garis tengah indikator Gold Bollinger Bands bertindak sebagai filter - warnanya memungkinkan Anda untuk menentukan arah harga jangka pendek.

PARAMETER MASUKAN

  • Pasangan mata uang: pasangan utama, aset komoditas, indeks saham, saham
  • Jangka waktu: M1-M30
  • Masa kadaluarsa: M1 - 3 lilin; Lilin M5 - 2; Lilin M15 - 2, М 30 - 2 lilin
  • Waktu perdagangan: London, New York
  • Manajemen risiko: pilihlah pilihan volume sehingga risikonya tidak lebih dari 2-5% dari deposit per transaksi

INDIKATOR YANG DIGUNAKAN

  • Gold Bollinger Bands (21 periode, penyimpangan 4.0, Shuffle 6)
  • Opsi Keuntungan Bintang

MENETAPKAN INDIKATOR DAN TEMPLATE SISTEM

  • Bongkar arsip dengan template dan indikator
  • Salin indikator ke folder MQL4 -> indikator
  • Template salin ke folder template
  • Restart terminal
  • Buka jadwal pasangan mata uang yang diinginkan
  • Install template dengan nama Binary Gold Strength

Grafik akan terlihat seperti ini:

SINYAL YANG MENUNJUKKAN PEMBELIAN OPSI CALL (KAMI MEMPERKIRAKAN AKAN NAIK KE ATAS)

  • Ada bintang berwarna hijau;
  • Garis tengah indikator Gold Bollinger Bands berwarna biru.


SINYAL MENUNJUKKAN PEMBELIAN PUT OPTION (KAMI MEMPERKIRAKAN PERGERAKAN KE BAWAH)

  • Ada bintang berwarna ungu;
  • Garis tengah indikator Gold Bollinger Bands berwarna merah.


MENGGUNAKAN STRATEGI KEKUATAN EMAS BINER UNTUK TRADING FOREX

Selain melakukan perdagangan opsi biner, strategi Binary Gold Strength juga dapat digunakan untuk perdagangan konvensional:

  • Pembukaan transaksi dilakukan sesuai peraturan yang sama;
  • stop-loss diatur pada 5-15 titik di atas / di bawah lilin tempat kesepakatan dibuka;
  • keluar dari transaksi yang ditentukan oleh trend atau pada pivot level profit taking , atau saat mengubah warna garis tengah indikator Gold Bollinger Bands.

Sebelum menggunakan strategi trading untuk opsi Binary Gold Strength biner  pada setoran sebenarnya, sebaiknya uji coba di akun demo.

 

STRATEGI TRADING UNTUK BINER BINARY MARKET

Strategi Trading Binary Market sangat ideal tidak hanya untuk pilihan biner, tapi juga untuk forex mata uang biasa. Aturan strategi sederhana dan mudah dipahami, sinyal input memiliki akurasi yang tinggi.

Strategi Trading Binary Market dibangun berdasarkan indikator nadi, yang sinyalnya disaring menggunakan zona support dan resistance. Strategi Binary Market ditujukan untuk opsi binertrading , namun bisa juga digunakan untuk perdagangan mata uang klasik dengan pasangan forex.

PARAMETER MASUKAN

  • Pasangan mata uang: pasangan utama dan indeks saham
  • Jangka waktu: M15 dan M30 direkomendasikan
  • Kedaluwarsa: 3 lilin
  • Waktu trading: apapun
  • Manajemen risiko: pilihlah pilihan volume sehingga risikonya tidak lebih dari 2-5% dari deposit per transaksi

INDIKATOR YANG DIGUNAKAN

  • Pasar biner
  • Perdagangan zona
  • CandleCountdown

MENETAPKAN INDIKATOR DAN TEMPLATE SISTEM

  • Bongkar arsip dengan template dan indikator
  • Salin indikator ke folder MQL4 -> indikator
  • Template salin ke folder template
  • Restart terminal
  • Buka jadwal pasangan mata uang yang diinginkan
  • Instal template dengan nama binary market

Grafik akan terlihat seperti ini:


SINYAL YANG MENUNJUKKAN PEMBELIAN OPSI PANGGIL (KAMI MEMPERKIRAKAN AKAN NAIK KE ATAS)

  • Harga rebound dari zona support (hijau)
  • Garis kuning dan biru dari indikator pasar Binary melintasi garis hijau horizontal

SINYAL MENUNJUKKAN PEMBELIAN PUT OPTION (KAMI MEMPERKIRAKAN PERGERAKAN KE BAWAH)

  • Harga rebound dari zona resistance (warna merah)
  • Garis kuning dan biru dari indikator pasar Biner melintasi garis merah horizontal

Seperti yang kita katakan di atas, strategi trading Binary Market dapat digunakan untuk perdagangan klasik. Aturan masuk tidak berubah, tapi saat menyetel perintah stop-loss dan take-profit, penulis merekomendasikan menggunakan peraturan standar.

Selain itu, dalam strategi Pasar Biner, Anda bisa menggunakan prinsip Martingale dengan kisaran multiplier 1,5 sampai 2,0.

Keuntungan dari strategi trading Binary Market adalah aturannya sangat sederhana dan tidak akan menimbulkan kesulitan bagi trader pemula.

Kerangka waktu yang ditunjukkan untuk perdagangan adalah rekomendasi penulis. Pada prinsipnya, Anda dapat menggunakan interval waktu yang tersedia, namun, semakin kecil jangka waktu yang digunakan, sinyal yang lebih salah akan dihasilkan strategi.

Sebelum menggunakan strategi trading untuk opsi Binary Binary Market secara real deposit, kami sarankan untuk mengujinya pada akun demo.


binary-market.zip  32 kb
 

STRATEGI TRADING UNTUK OPSI BINER DAN SCALPING MAGNUM SCALPING

Strategi perdagangan Magnum Scalping memiliki aturan sederhana dan mudah dimengerti, memungkinkan Anda memperoleh keuntungan dalam opsi biner trading dan scalping.

Strategi trading Magnum Scalping ditujukan untuk trading dalam opsi biner , dan juga bisa digunakan untuk scalping. Ini adalah versi ketiga dari strategi, yang berbeda dari yang sebelumnya dengan stabilitas yang lebih besar, serta indikator yang tidak mengurangi sinyal-sinyalnya.

PARAMETER MASUKAN

  • Pasangan mata uang: dasar
  • Jangka waktu: M5 dan M15 direkomendasikan
  • Durasi pilihan: 4 Candle
  • Waktu pelelangan: London, New York.
  • Manajemen risiko: Pilihlah pilihan volume sehingga risikonya tidak lebih dari 2-5% dari deposit per perdagangan.

INDIKATOR YANG DIGUNAKAN

  • PL waktu lilin
  • Vline 1.1
  • Indikator untuk invertir Mejor
  • Dukung RTF (14)
  • Stochastic Buy Sell Arrow (5, 3, 3, level 80-20).

MENETAPKAN JADWAL HARGA

  • Ekstrak arsip
  • Template copy ke folder template
  • Indikator disalin ke folder MQL4 -> indikator
  • Restart terminal
  • Buka jadwal pasangan mata uang yang diinginkan
  • Instal template bernama Magnum Scalping V.3

Grafik akan terlihat seperti ini:

SINYAL YANG MENUNJUKKAN PEMBELIAN OPSI PANGGIL (KAMI MEMPERKIRAKAN AKAN NAIK KE ATAS)

  • Harga telah mencapai atau melampaui batas bawah saluran;
  • Tingkat dukungan dari titik merah terbentuk;
  • Ada panah hijau.

SINYAL MENUNJUKKAN PEMBELIAN OPSI PUT (KAMI MERAMALKAN PERGERAKAN KE BAWAH)

  • Harga telah mencapai atau melampaui batas atas saluran;
  • Tingkat resistensi dari titik biru terbentuk;
  • Ada panah berwarna merah tua.

PENERAPAN STRATEGI SCALPING SCALPING MAGNUM

  • Bila menerapkan strategi Magnum Scalping Scalping , aturan untuk memasuki posisi tetap tidak berubah.
  • Perintah Stop Loss disarankan diatur 5 poin di atas / di bawah level resistance / support.
  • Disarankan untuk mengatur take-profit pada jarak 8-15 poin atau untuk menutup posisi saat panah arah berlawanan muncul.

Strategi trading untuk opsi biner dan scalping Magnum Scalping adalah sistem yang sederhana dan menguntungkan. Aturan strategi tidak akan menimbulkan kesulitan bahkan bagi pedagang pemula. Sebelum menerapkan strategi Magnum Scalping pada trading sebenarnya, kami sangat menyarankan untuk mengujinya pada akun demo.


