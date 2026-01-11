Indonesian Member - page 283
Double Breakeven Scalper
EA ini tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan sendiri tapi akan membantu calo untuk menangkap satu atau beberapa pips dengan sangat cepat selama operativitas frekuensi tinggi mereka.
Fungsi impas memungkinkan Anda memindahkan StopLoss Anda ke nol (harga harga terbuka) dan menghindari kerugian kapan pun kesepakatan Anda sudah dalam keuntungan.
Dengan calo ini Anda juga dapat menentukan berapa banyak pips - atau sebagian dari pips - Anda ingin menyimpannya di saku jika harganya akan membalikkan.
menyebutnya "ganda" karena Anda bisa menggunakannya dengan dua MagicNumber yang berbeda. Ini memungkinkan Anda untuk menggunakan misalnya dua EA yang berbeda atau mencampur perdagangan manual dengan perdagangan EA.
Catatan: EA akan bekerja dengan baik hanya jika stop-loss telah ditetapkan sebelumnya.
Parameter Masukan
Target Line Indicator
Indikator Target Line (TLI) adalah alat yang sangat berguna untuk menemukan dan menunjukkan pada tingkat harga bagan sesuai dengan keuntungan yang Anda inginkan. Dengan adanya keuntungan atau kerugian tertentu (atau nol untuk impas), dalam mata uang akun Anda, misalnya USD, indikator akan menghitung harga mana yang harus dicapai, apakah Anda memiliki satu atau beberapa pesanan terbuka.
Bagaimana cara kerjanya?
Dalam opsi TLI Anda dapat menentukan keuntungan atau kerugian yang dinyatakan dalam mata uang akun Anda, setelah dilakukan indikator akan memindai pesanan terbuka Anda pada pasangan grafik, menerapkan penyaringan jika diperlukan, dan menghitung harga target untuk mencapai keuntungan atau kerugian tersebut.
Cara Membaca Indikator
Indikator akan menunjukkan garis dan label sesuai dengan harga target yang diminta.
Parameter
Beberapa parameter TLI memungkinkan Anda untuk:
Mengapa Anda harus menggunakan Indikator TLI?
Indikator Target Line adalah alat yang sangat berguna karena:
Cara Menguji dan Backtest
Menjadi indikator pemindai untuk pesanan terbuka saat ini tidak bisa dilepas.
Pemberitahuan
TLI dapat dikonfigurasi untuk mengirimkan pemberitahuan kepada Anda:
Catatan
Karena beberapa pembulatan bilangan ganda dan perkiraan harga target mungkin tidak sama persis dengan sen, namun rumus yang diterapkan dirancang sedekat mungkin dengan keuntungan / kerugian yang diinginkan.
Parameter Indikator
I'am dari sidoarjo, saya tidak tahu apakah boleh atau tidak, kita harus tanya ke admin. Atau kita bisa admin admin untuk menambahkan bahasa kita ke forum ini.
TimeScalper Advanced
This EA works with internal logic, no additional indicators are needed.
After 4000 downloads were earned by the older version, I decided to re-code the same EA to the newer edition: logic logic but can now be managed with input value.
With this new version, "reverse martingale" has been added. How does it work? Unlike the dangerous martingales used by many EAs that double the lot size in the game after losing, this EA will do the opposite: after profitable trading, it will increase the lot size to 3 times following the Automatic Money Management system.
Another function has been added: "virtual stop". This function will stop trading losses with an integrated formula based on Risk that is used in addition to the StopLoss standard.
Here is an explanation of the input value:
Like other EA scalper, it is recommended to use low latency and low broker spread.
from Author...back-tested this EA's on EURUSD M5 and USDJPY M5 with two different brokers history and a variable spread between 08 and 12 pips, where He had good results and low drawdown.
2 indikator bekerja sama.... MFI dapat memberi kita informasi awal tentang pasar, dan RSI dapat mengonfirmasikannya. Saya percaya bahwa 2 indikator tersebut dapat menjadi SIGNAL yang kuat untuk entry dan exit
Untuk pelengkap Trend detailnya dapat ditambahkan RSI candles_
Salam Sukses...
Hai saya Ridwan Jkt. semoga di forum ini kita bisa saling berbagi Info dan pengalaman. trims.
baru tau kalau ada thread buat trader indonesia, nongol di halaman depan, jadi baru tau deh.
semoga bisa makin belajar banyak.