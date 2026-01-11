Indonesian Member - page 283

Double Breakeven Scalper

 

EA  ini tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan sendiri tapi akan membantu calo untuk menangkap satu atau beberapa pips dengan sangat cepat selama operativitas frekuensi tinggi mereka.

Fungsi impas memungkinkan Anda memindahkan StopLoss Anda ke nol (harga harga terbuka) dan menghindari kerugian kapan pun kesepakatan Anda sudah dalam keuntungan.

Dengan calo ini Anda juga dapat menentukan berapa banyak pips - atau sebagian dari pips - Anda ingin menyimpannya di saku jika harganya akan membalikkan.

menyebutnya "ganda" karena Anda bisa menggunakannya dengan dua MagicNumber yang berbeda. Ini memungkinkan Anda untuk menggunakan misalnya dua EA yang berbeda atau mencampur perdagangan manual dengan perdagangan EA.

Catatan: EA akan bekerja dengan baik hanya jika stop-loss telah ditetapkan sebelumnya.



Parameter Masukan

  • MagicNumber_1 -MagicNumber EA yang pertama. Set 0 jika trading manual.
  • WhenToMoveToBE_1 - Pips dimana BE harus diaktifkan. Set 0 untuk menonaktifkan.
  • PipsToScalp_1 - Pips yang ingin Anda simpan. Jika 0, StopLoss akan dipindahkan tepat ke harga terbuka dan kesepakatan akan ditutup tanpa keuntungan.
  • MagicNumber_2  - Nomor Sihir EA yang kedua. Set 0 jika trading manual. (Nilai ini tidak boleh sama dengan  MagicNumber_1 dan viceversa )
  • WhenToMoveToBE_2 - Pips dimana BE harus diaktifkan. Set 0 untuk menonaktifkan.
  • PipsToScalp_2 - Pips yang ingin Anda simpan. Jika 0, StopLoss akan dipindahkan tepat ke harga terbuka dan kesepakatan akan ditutup tanpa keuntungan.
 
Target Line Indicator

Indikator Target Line (TLI) adalah alat yang sangat berguna untuk menemukan dan menunjukkan pada tingkat harga bagan sesuai dengan keuntungan yang Anda inginkan. Dengan adanya keuntungan atau kerugian tertentu (atau nol untuk impas), dalam mata uang akun Anda, misalnya USD, indikator akan menghitung harga mana yang harus dicapai, apakah Anda memiliki satu atau beberapa pesanan terbuka.


Bagaimana cara kerjanya?

Dalam opsi TLI Anda dapat menentukan keuntungan atau kerugian yang dinyatakan dalam mata uang akun Anda, setelah dilakukan indikator akan memindai pesanan terbuka Anda pada pasangan grafik, menerapkan penyaringan jika diperlukan, dan menghitung harga target untuk mencapai keuntungan atau kerugian tersebut.


Cara Membaca Indikator

Indikator akan menunjukkan garis dan label sesuai dengan harga target yang diminta.


Parameter

Beberapa parameter TLI memungkinkan Anda untuk:

  • Tambahkan beberapa indikator / target harga, tetapkan ke indikator dengan nama yang berbeda (jika dua indikator memiliki nama yang sama akan mengesampingkan yang lain).
  • Saring pesanan menurut jenisnya (BUY, SELL, ALL) dan / atau dengan Nomor Sihir.
  • Pertimbangkan atau abaikan biaya tambahan seperti Komisi dan Tukar.
  • Pilih keuntungan atau kerugian yang diinginkan.
  • Tentukan penyebaran manual (jika Anda ingin melakukan analisis dengan asumsi spread tertentu, berguna saat pasar ditutup).
  • Konfigurasikan Pemberitahuan melalui email, aplikasi, dan lansiran, menentukan frekuensi.
  • Gambar atau tidak label dan garis.
  • Ubah warna dan label positioning.


Mengapa Anda harus menggunakan Indikator TLI?

Indikator Target Line adalah alat yang sangat berguna karena:

  • Akan menghitung untuk Anda tingkat harga untuk mencapai.
  • Akan menunjukkan secara grafis harga.
  • Ini sangat ideal jika ada banyak strategi pesanan / lindung nilai.
  • Akan mengirimkan pemberitahuan dan peringatan kepada Anda.


Cara Menguji dan Backtest

Menjadi indikator pemindai untuk pesanan terbuka saat ini tidak bisa dilepas.


Pemberitahuan

TLI dapat dikonfigurasi untuk mengirimkan pemberitahuan kepada Anda:

  • Melalui email.
  • Melalui aplikasi
  • Melalui MetaTrader Alert.


Catatan

Karena beberapa pembulatan bilangan ganda dan perkiraan harga target mungkin tidak sama persis dengan sen, namun rumus yang diterapkan dirancang sedekat mungkin dengan keuntungan / kerugian yang diinginkan.



Parameter Indikator

  • MQLTA - Indikator Garis Sasaran
    • Nama Indikator - Nama indikator, tentukan nama yang berbeda jika Anda ingin menambahkan beberapa contoh.
  • Pilihan Penyaringan Pesanan
    • Pertimbangkan Pesanan - bisa SEMUA, BELI, SELL, untuk memfilter perintah apa yang perlu dipertimbangkan.
    • Filter Dengan Nomor Sihir - benar atau salah tergantung jika Anda ingin menyaring dengan nomor ajaib.
    • Nomor Sihir - jika filter dengan nomor ajaib benar tentukan Nomor Sihir yang akan dicari.
  • Pilihan Spread, Costs, Profit dan Loss
    • Gunakan Custom Spread - benar atau salah untuk menggunakan spread tertentu.
    • Custom Spread (Pipettes) - jika menggunakan custom spread benar tentukan di sini penyebarannya untuk digunakan, dalam pipet.
    • Abaikan Komisi - benar atau salah tergantung jika Anda lebih memilih untuk mengabaikan biaya komisi.
    • Abaikan Swap - benar atau salah tergantung jika Anda lebih memilih untuk mengabaikan swap.
    • Tampilkan Harga untuk Keuntungan (+) atau Rugi (-) (0 = Break Even) dari - tentukan keuntungan atau kerugian yang diinginkan (atau nol untuk titik impas) dalam mata uang akun Anda.
  • Opsi Pemberitahuan
    • Kirim Pemberitahuan Pemberitahuan - benar atau salah, tergantung apakah Anda ingin menampilkan pemberitahuan lansiran.
    • Sound Alert (masuk dalam Folder Suara MetaTrader) - nama file audio untuk dimainkan selama peringatan.
    • Kirim Pemberitahuan ke Seluler - benar atau salah, jika Anda ingin mengirim notifikasi aplikasi.
    • Kirim Pemberitahuan melalui Email - benar atau salah, jika Anda ingin mengirim notifikasi email.
    • Beritahu jika Harga - Di Atas atau Di bawah harga target kutu.
    • Repeat Notification - dapat Sekali atau Ulangi, tergantung apakah Anda ingin diberi tahu satu kali atau dengan frekuensi.
    • Interval Pemberitahuan - dapat 1, 5, 15, 30 atau 60 menit untuk diberitahu pada interval yang ditentukan.
  • Posisi dan warna
    • Show Label - bisa jadi benar atau salah tergantung apakah anda lebih suka melihat labelnya atau tidak.
    • Draw Line - bisa jadi benar atau salah tergantung apakah anda lebih suka melihat garis atau tidak.
    • Line Color - untuk memilih warna garis dan label.
    • Lines Style - untuk memilih style dari garis, burik, penuh, dot dot.
    • Pojok untuk menampilkan label - untuk memilih di sudut mana bagan untuk menampilkan labelnya.
    • Horisontal offset (piksel) - spasi horizontal label.
    • Vertikal offset (piksel) - spasi vertikal label.
    • Posisi Baris Tag - untuk memilih posisi deskripsi garis, dapat berada di atas atau di bawah dan kiri atau kanan menghargai lilin terakhir.
 
Biantoro Kunarto :
I'am dari sidoarjo, saya tidak tahu apakah boleh atau tidak, kita harus tanya ke admin. Atau kita bisa admin admin untuk menambahkan bahasa kita ke forum ini.
saya setuju bung
 
1225113 :

TimeScalper Advanced

 


This EA works with internal logic, no additional indicators are needed.

After 4000 downloads were earned by the older version, I decided to re-code the same EA to the newer edition: logic logic but can now be managed with input value.

With this new version, "reverse martingale" has been added. How does it work? Unlike the dangerous martingales used by many EAs that double the lot size in the game after losing, this EA will do the opposite: after profitable trading, it will increase the lot size to 3 times following the Automatic Money Management system.

Another function has been added: "virtual stop". This function will stop trading losses with an integrated formula based on Risk that is used in addition to the StopLoss standard.

Here is an explanation of the input value:

  • Risk  - Risk percent by Balance.
  • TrailingStop  - The lower, the better the result. Some brokers do not accept the default values ​​and you will be asked to raise them.
  • StopLoss  - It saves money from nails or big losses.
  • OpenValue  - Value used to enter High value = less traded, more precise. Low value = more trade, more mistakes. This value should be optimized with backtesting .

Like other EA scalper, it is recommended to use low latency and low broker spread.

Pada kerangka waktu manakah yang terbaik untuk digunakan?
 
Chris Mukengeshayi:

from Author...back-tested this EA's on EURUSD M5 and USDJPY M5 with two different brokers history and a variable spread between 08 and 12 pips, where He had good results and low drawdown.


 
2 indikator bekerja sama.... MFI dapat memberi kita informasi awal tentang pasar, dan RSI dapat mengonfirmasikannya. Saya percaya bahwa 2 indikator tersebut dapat menjadi SIGNAL yang kuat untuk entry dan exit

Untuk pelengkap Trend detailnya dapat ditambahkan  RSI candles_


 

Salam Sukses...


Hai saya Ridwan Jkt. semoga di forum ini kita bisa saling berbagi Info dan pengalaman. trims.

 
Salam Kenal semuanya
baru tau kalau ada thread buat trader indonesia, nongol di halaman depan, jadi baru tau deh.

semoga bisa makin belajar banyak.
