Indonesian Member - page 287

New comment
 
Ignatius Aditya Krisnanto Putra:

Sudah di approved jadi "seller" ??

Apa karena saya pake akun cent?
 

absen dulu ah... :)

salam kenal.. 

 
Margiyono:

Salam kenal . . . . .

Bila bisa share disini hasil BT dan/atau FT Live/Demo account mungkin akan membuat menarik yang mau bekerja sama.

setting Size nya 5% dari deposit. dimulai dari 2012. namun keliatan di 2015 awal kenaikan signifikan.

Files:
MUB01.png  63 kb
 
Muhammad Umar Bakri:

setting Size nya 5% dari deposit. dimulai dari 2012. namun keliatan di 2015 awal kenaikan signifikan.

Hm menarik ...... Karena informasinya kurang komplit dari hasil Backtest, kalau dilihat Grafh hasil BT hanya tebak2 apa kira kira seperti ini

Deposit sekitar 1000

Periode 2012 - 2017 (5tahun)

Transaksi sekitar 1000 (rata2 200 transaksi per tahun atau sekitar 16 transaksi per bulan)

Profit sekitar 7000, gain 700 %, rata rata 140% per tahun.


Begitu kah ?

 
Margiyono:

Hm menarik ...... Karena informasinya kurang komplit dari hasil Backtest, kalau dilihat Grafh hasil BT hanya tebak2 apa kira kira seperti ini

Deposit sekitar 1000

Periode 2012 - 2017 (5tahun)

Transaksi sekitar 1000 (rata2 200 transaksi per tahun atau sekitar 16 transaksi per bulan)

Profit sekitar 7000, gain 700 %, rata rata 140% per tahun.


Begitu kah ?

sbntr pak, nnti sy coba lampirkan hasil BT ny dr 2015 dgn 7%. sekalian info DrawDown ny dan lain ny

 
Muhammad Umar Bakri:

sbntr pak, nnti sy coba lampirkan hasil BT ny dr 2015 dgn 7%. sekalian info DrawDown ny dan lain ny

Pair EUR/USD

Detail

Ini BT Eur/Usd di IC Markets dengan 7% size balance. Mulai 2015 sampai hari ini.

 
Muhammad Umar Bakri:

Ini BT Eur/Usd di IC Markets dengan 7% size balance. Mulai 2015 sampai hari ini.

Pair Eur/Nzd

Pair Eur/Nzd dari 2015 smp sekarang

 
Boleh posting signal gak di sini ?
Melanggar rulers nya mql5 gak ?
 
Jaka Rianto Ikhmawan:
Boleh posting signal gak di sini ?
Melanggar rulers nya mql5 gak ?

I edited your this post now (I already edited) https://www.mql5.com/en/forum/6457/page142#comment_5690179 because promotion of the Signals is prohibited on the forum.

For information.

 

daily movement in pip


Files:
daily_open_line.mq4  3 kb
1...280281282283284285286287288289290291292293294...614
New comment