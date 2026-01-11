Indonesian Member - page 278
INDIKATOR FOREX SINYAL MTF MCP 3 LEVEL SEMAFOR DASHBOARD ALERTS: INFOPANEL FOR ZIGZAG
Indikator Forex 3 Level Semafor Dashboard Alerts adalah panel informasi yang menampilkan sinyal indikator ZZZZZZZZZZZZZIGUR 3ZZZ (ada di arsip) untuk beberapa pasangan mata uang pada jangka waktu yang ditentukan oleh trader .
Bila pasangan mata uang titik 3 "Semafor" muncul di bagan, ikon warna yang sesuai akan muncul di panel indikator Panel Dashboard Alfa Semafor MTF MCP 3, bip akan berbunyi dan pesan teks akan muncul.
Indikator Forex MTF MCP 3 Level Semafor Dashboard Alerts mudah karena memungkinkan Anda melihat sinyal tepat waktu pada pasangan mata uang yang diperdagangkan oleh Anda tanpa perlu "berlarian" sesuai jadwal mereka.
INDIKATOR DIVERGENSI
Indikator divergensi bergeser adalah modifikasi lebih lanjut dari indikator penulis $ lide $ , yang dilakukan oleh forum forex forexsystemsru.com dengan nama panggilan Elvis Burunduk.
Indikator asli memberi tiga macam sinyal. Indikator divergensi Slide difokuskan pada penggunaan satu jenis divergensi.
Dengan menggunakan rumus yang sama dengan indikator aslinya, Divergensi Slide menampilkan perbedaan dengan garis berwarna, dan menandai titik masuk dengan panah.
Divergensi adalah alat yang sangat ampuh untuk menentukan pembalikan harga.Menggunakan indikator Perbedaan slide memecahkan masalah definisi dan demonstrasi visual mereka, serta poin untuk membuka transaksi.
Sebaiknya gunakan sinyal trading indikator forex arrow Geser disimpang hanya setelah konfirmasi dengan indikator lain atau angka analisa teknikal.
VOLUME INDIKATOR FOREX DENGAN PERINGATAN TEPAT WAKTU MEDIAN
Beberapa trader skeptis terhadap volume di pasar mata uang Forex. Namun, banyak pedagang menggunakan berbagai indikator volume, menentukan dengan bantuan awal dan akhir dari tren, menemukan titik-titik pembalikan harga, serta tingkat dukungan dan penolakan.
Volume Indikator Forex Pada Hari Terakhir Median Correct Alert adalah alat yang sangat baik yang mengidentifikasi zona support dan resistance dengan akurasi tinggi
.
INDIKATOR FOREX GLIDING CHANNELS UNTUK MEMBANGUN SALURAN GESER BARISHPOLZ
Indikator Forex Gliding Channels menemukan harga yang ekstrem dan membangunnya pada jalur geser sesuai peraturan, yang dijelaskan oleh V. Barishpolts.
Saluran Barishpolz dibangun sesuai dengan tiga ekstrem terakhir - garis bawah sepanjang dua rendah dan sejajar melalui titik puncak, atau sebaliknya, garis paling atas sepanjang dua titik tinggi dan sejajar sepanjang bagian bawah. Harap dicatat bahwa saluran dibangun di bawah bayang-bayang candle.
Harga ekstrem diidentifikasi jika setidaknya ada dua candle sebelum dan dua lcandle setelah dilewati.Artinya, untuk maksimal diperlukan setidaknya dua candle kurang dari candle maksimal sebelumnya, dan tidak kurang dari dua candle kurang dari maksimal setelahnya. Jarak antara ekstrem tetangga tidak terbatas.
Ada "kelompok ekstrem" - dua atau bahkan tiga candle dengan maxima yang hampir sama (minima). Indikator Gliding Channels mengidentifikasi mereka sebagai satu ekstrem dan menarik garis saluran melalui bagian atas (bawah) dari haknya.
FITUR INDIKATOR SALURAN GLIDING
Indikator Forex Gliding Channels - indikator teknis yang efektif yang memungkinkan Anda memantau secara akurat mikrotendensi pasangan mata uang, memungkinkan Anda memasuki pasar tepat waktu.
INDIKATOR FOREX EXTENDED REGRESSION STOPANDREVERSE: INDIKATOR TERBAIK DARI SALURAN REGRESI
Indikator Forex Extended Regression StopAndReverse ditulis berdasarkan beberapa program, skrip dan ahli yang sangat populer.
Saat Anda menjalankan indikator Regresi Perpanjangan, StopAndReverse secara otomatis menentukan jangka waktu, menghitung dua jenis regresi pada kerangka waktu saat ini dan menghitung deviasi rms dari harga pada kisaran ini. Pertama-tama, kita memerlukan garis emas langsung - garis regresi tingkat pertama, menunjukkan arah dan keadaan tren sebenarnya saat ini pada jangka waktu yang dipilih. Jelas bahwa semakin besar sudut dengan horizontal, semakin kuat trend. Dengan demikian, kita memiliki kesempatan untuk menarik beberapa kesimpulan tentang keadaan pasangan mata uang di lokasi harga saat ini yang relatif terhadap garis regresi. Misalnya, dalam kasus yang paling umum, jika sinarnya naik, dan harganya di bawah balok, ini mengindikasikan akhir dari koreksi kecil, dan kita harus mengharapkan transisi harga alami ke wilayah di atas sinar regresi dalam kelanjutan tren.
Pada jarak tertentu dari garis emas, ada garis paralel support dan resistance pada trend.Mereka masing-masing berada di bawah dan di atas garis tren. Ini adalah tingkat ambang linier aktual, karena dibangun dari nilai penyimpangan akar-mean-square pada kisaran yang dibandingkan dengan koefisien Fibonacci yang sesuai.
Dengan menggunakan nilai penyimpangan akar-mean-square dan koefisien Fibonacci yang sesuai, indikator menggunakan algoritma khusus untuk menghitung nilai tingkat adaptif "stop" dan "stop / turn" untuk harga saat ini. Tingkat ini dapat diperlakukan sebagai nilai deviasi seketika dalam bagian waktu dari bar terakhir. Nilai ini ditunjukkan dalam titik multiwarna di atas dan / atau di bawah harga sesuai dengan keadaan pasangan mata uang.
Titik-titik nuansa biru ditarik di bawah harga, yang ringan adalah "berhenti", yang lebih gelap "berhenti / berputar". Titik-titik nuansa merah digambar di atas harga, dan juga menunjukkan tingkat pemberhentian dan belokan. Untuk nilai harga pada setiap batang, indikator selalu hanya menampilkan dua tingkat nilai seketika, dan tidak keempatnya. Ini membantu menarik kesimpulan yang tepat tentang keadaan tren. Detail penting - jika Anda benar-benar memecahkan satu atau dua tingkat pemberhentian, saat harga penutupan bar melampaui tingkat yang sesuai, indikator akan menampilkan acara ini dengan kebalikan dari nilai sesaat - misalnya, jika sebelum pelarian itu adalah tingkat resistensi, maka setelah pelarian tersebut, indikator menarik tingkat dukungan instan . Jadi, jika Anda melihat sebaliknya, setidaknya ada perubahan tren jangka pendek untuk koreksi kecil.
Berdasarkan koefisien regresi yang diberikan, saluran nonlinier yang sesuai dihitung dan ditampilkan, yang diperlukan untuk meramalkan masa depan, dan selain memenuhi peran yang sama dengan saluran linier, yaitu menunjukkan tingkat dukungan dan resistensi yang nyata, namun secara dinamis dan nonlinear berubah seiring waktu. Standarnya adalah koefisien regresi parabola, yaitu 2.
PARAMETER MASUKAN
INTERPRETASI INDIKATOR RELATIF SEDERHANA:
Dengan downtrend semua, masing-masing, sebaliknya. Juga perlu beralih ke kerangka waktu senior dan junior dan melihat situasinya di sana.
MELINTASI HARGA GARIS SUPPORT ATAU RESISTANCE:
Untuk pemahaman situasi yang lebih akurat, perlu juga mempertimbangkan keadaan saluran relatif terhadap garis tren emas, dan pembacaan pada kerangka waktu tetangga. Dengan demikian, dengan tren turun sepanjang jalan.
Semua saluran dihitung ulang secara dinamis dan digambar ulang dengan setiap bar baru, tergantung pada situasi pasar saat ini. Meskipun matematika agak rumit, indikator Regresi StopAndReverse Regregual sama sekali tidak memuat prosesor dan tidak memerlukan sumber daya komputer khusus.
LEVEL INDIKATOR FOREX EASYSUPPLYDEMAND: STRATEGI SIAP TRADING PADA REBOUND
Level indikator Forex EasySupplyDemand menggunakan nilai dari indikator volatilitas ATR untuk diterapkan pada grafik harga pasangan mata uang zona support dan resistance .
Selain itu, indikator EasySupplyDemand menampilkan tingkat entri transaksi yang disarankan berdasarkan rebound dari zona support dan resistance, serta tingkat order stop-loss (garis merah) dan take-profit (green line).
Bila Anda mengarahkan kursor ke sebuah garis, sebuah petunjuk pop-up akan menjelaskan apa itu barisnya. Perhatikan, untuk menghilangkan kebingungan, garis-garis dikelompokkan, dan masing-masing kelompok memiliki nomor sendiri.
Tentu saja, indikator EasySupplyDemand bisa dijadikan sumber sinyal perdagangan, namun dalam kasus ini, terjadinya input yang keliru tak terelakkan. Sebaiknya filterkan sinyal indikator menggunakan osilator , misalnya RSI, Stochastic atau MACD.
Level indikator Forex EasySupplyDemand adalah asisten trading yang sangat efektif, yang sangat berguna bagi trader pemula yang tidak memiliki cukup pengalaman dalam menentukan tingkat teknis yang penting dan urutan pesanan stop-loss dan take-profit yang benar.
INDIKATOR BERITA PEMBACA BERITA:
Indikator berita Pembaca berita adalah alat informasi, penulisnya adalah mladen, beserta kesederhanaannya, memiliki banyak pilihan dan fungsi yang berguna, dan sangat berbeda dari rekan-rekannya.
PILIHAN PEMBACA BERITA
Bekerja dengan pembaca Berita adalah intuitif. Semua tindakan dapat dilakukan dengan menggunakan tombol yang tersedia di indikator (memilih efek acara yang akan ditampilkan, mata uang, menampilkan string dan "bendera", peringatan, dll.). Cukup seret penunjuk mouse di atas area indikator dan Anda akan melihat penjelasan tentang setiap tombol / opsi.
Perlu diketahui bahwa ketika Anda menginstal pembaca Berita pembaca berita, Anda harus mencentang bidang "Impor dll". Tanpa ini, dia tidak akan bisa membaca berita dari jaringan dan bekerja dengan benar.
INDIKATOR FOREX VFRACTALS: FRAKTAL PADA VOLUME
Indikator Forex VFractals adalah visualisasi tingkat fraktal yang agak menarik.
Berbeda dengan tampilan fraktal standar , indikator forex VFractals menandai tingkat fraktal yang terbentuk pada lilin yang volume kutunya melebihi volume rata-rata dari tiga lilin terakhir ke fraktal.
Indikator Forex VFractals , meski kesederhanaannya, terlihat sangat menarik dan menjanjikan alat, yang dapat meningkatkan profitabilitas strategi dan strategi tren untuk trading pada breakdown dan rebound .
TINGKAT INDIKATOR FOREX IMAXMINTRENDS UNTUK ANALISIS GRAFIK HARGA
Indikator Forex iMaxMinTrends memungkinkan Anda untuk menentukan tingkat harga yang paling penting, serta arah pergerakan harga pada timeframes dari H4 dan yang lebih tinggi.
Tingkat indikator Forex iMaxMinTrends secara konsisten menggabungkan level tertinggi mingguan / bulanan dan tahunan / tren terendah dengan garis tren untuk menentukan arah pasar. Dalam kasus ini, tingkat maxima / minima sendiri juga ditampilkan pada grafik.
Tingkat indikator Forex iMaxMinTrends dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisa grafik harga, serta menentukan area posisi entry dan exit.
Terlepas dari kenyataan bahwa garis-garis itu ditampilkan dalam berbagai warna, menurut kami, indikator iMaxMinTrends tidak cukup untuk fungsi yang akan menandai garis ini, dan juga peringatan untuk mencapai harga salah satu level.
INDIKATOR FOREX PANAH PENULIS PHOENIX 2018
Indikator forklift Phoenix 2018 merupakan modifikasi dari indikator lain dari Monster . Penulis kedua indikator tersebut adalah pengguna forex forum forexsystemsru.com dengan nama panggilan Crossluck.
Indikator panah Phoenix 2018 menggunakan kombinasi tiga indikator: Moving Average, Bolinger Bands and Momentum yang dikombinasikan dengan dua formula kuat berdasarkan perilaku harga grafik saat ini.
Indikator Phoenix 2018 juga menerapkan sistem peringatan audio dan teks, serta mengirim pesan ke e-mail dan sms.
Perlu diketahui bahwa indikator panah penulis Phoenix 2018 memiliki banyak setting. Untuk mendapatkan hasil terbaik dalam perdagangan, sebaiknya bereksperimen dengan setelan indikator untuk setiap pasangan mata uang dan jangka waktu.