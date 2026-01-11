Indonesian Member - page 279
SINYAL INDIKATOR FOREX QQE ARR DARI MLADEN
Indikator Forex QQE arr - sebuah modifikasi sinyal dari osilator populer QQE, yang dilakukan oleh penulis banyak indikator teknis forex mladen.
Berbeda dengan aslinya, sinyal indikator forex menampilkan QQE arr pada chart harga yang meminta entry point pada posisi.
Indikator arr QQE memiliki banyak parameter yang dapat disesuaikan yang memungkinkan setiap pedagang menyesuaikannya dengan gaya tradingnya.
Untuk menghindari munculnya sinyal palsu, disarankan untuk menggunakan indikator forex indikator QQE arr pada timeframes dari H1 dan yang lebih tua. Perhatikan bahwa sinyal ke arah tren saat ini adalah prioritas, dan probabilitas sinyal palsu tinggi di flat .
INDIKATOR FOREX BERBASIS GILIRAN VOLUMEVOLATILITYBOUNCESIGNALS: MASUKAN SECARA BERGILIRAN
Indikator volumetrik panah VolumeVolatilityBounceSignals menampilkan sinyal untuk memasuki pasar pada titik-titik pembalikan tren, berdasarkan analisis volume tick dan besarnya volatilitas.
Untuk mencari sinyal pembalikan tren, indikator menggunakan indikasi tiga indikator:
TREND INDIKATOR FOREX HILOW CHANNEL 2 JURIK DOUBLE SMOOTH MTF NMC
Trend forex indicator Hilow channel 2 jurik double smooth mtf nmc adalah saluran dalam bentuk garis dua warna, dibangun diatas nilai High and Low, dimana double anti-aliasing dengan metode jurik diaplikasikan.
Pada indikator Hilow channel 2 jurik double smooth mtf nmc fungsi MTF diimplementasikan, yang memungkinkan untuk memantau pembacaannya dari kerangka waktu lainnya , serta sistem peringatan yang menginformasikan tentang perubahan arah indikator.
Akibatnya, indikator forex trendi Hilow channel 2 jurik double smooth mtf nmc menampilkan harga yang berubah sangat akurat dan dengan minimum delay, yang membuat aplikasinya sangat efektif dalam strategi trading trend .
INDIKATOR TREN FOREX TAOTRA: MASUK PADA TITIK-TITIK PEMBALIKAN TREN
Indikator forex trendi Taotra , yang dikarang oleh kalangan perdagangan mladen yang terkenal, adalah variasi dari rata - rata kipas bergerak .
Gagasan indikator Taotra adalah menemukan titik balik dari tren, yang diakui sebagai penyempitan kipas angin.
Sepintas, tidak ada yang asli tentang ini. Kendati demikian, indikator tren Taotra dalam fungsinya "head and shoulders" rekan-rekannya. Seorang trader bisa membangun kipas angin dari sejumlah moving averages, berbagai metode dan metode perhitungannya, dan bahkan jenis garis yang ditarik.
Kami percaya bahwa indikator forex trendi Taotra bisa menjadi elemen utama dari strategi forex sederhana untuk trading pada tren dan dengan setting yang tepat sangat akurat untuk menunjukkan poin trader dari pembalikan harga.
Indikatornya disajikan dalam dua bentuk: langsung diaplikasikan pada grafik dan versi basement.
SWINGMAN ULTRA SUPER TRIX UNTUK STRATEGI SCALPING
Indikator Swingman Ultra Super Trix adalah osilator, disajikan dalam bentuk histogram.Indikator ini dirancang untuk menemukan titik balik dari tren , yang ditunjukkan oleh Swingman Ultra Super Trix saat garis tersebut melintasi indikator garis nol.
Selain panah dengan warna dan arah yang sesuai, indikator ini menampilkan lansiran audio dan teks, dan juga dapat mengirim pesan ke e-mail.
Sebagai contoh, kami menyarankan agar Anda mempertimbangkan untuk menggunakanindikator Swingman Ultra Super Trix dalam strategi trading untuk strategi Ultimate Scalping .
Ini dia Kipas Pelangi yang di tunggu tunggu, biasanya bikin pelangi dari MA doang.
Tq masBro
Assalamualaykum
lama tak kumpul
wess uuaaaakkheeeehhhh
mau baca 1 1 kok ya...
:D
Halo pak, lama ga aktif ya?
Di topik ini, sekarang banyak yang nimbrung pak
sekeluarga sakit gantian mulai awal desember sampe akhir januari boss
Semoga cepat sembuh pak