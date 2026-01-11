Indonesian Member - page 137
Betul mbak....mungkin saya termasuk satu satunya orang yang sembrono... kwkwkwkw.... karena semenjak kenal trading BBMA 10 tahun yang lalu OP ngga pernah pakai SL...bisa dilihat pada setiap OP panen kemarin...karena harus mengerti betul sebaran harga dan pergerakan harga dari W1, D1, H4 dan H1 dan News harus kemana ... jika masuk Zona Profit... selesai...!!! ngga perlu Profit Banyak-banyak ..hehe cuma hal seperti ini jangan dicontoh....jika saya pakai SL ... pasti kemarin kena Sl semua.... karena PA movemennya ya seperti itu...hihihi...itu hanya kebiasaan dan style trading saya ...dan juga seminggu trading... seminggu libur, waktu untuk keluarga......
contoh EURUSD saat ini......
saya ambil ngga banyak-banyak...yg penting tetap dlm zone keuntungan... selesai... kalau ketiduran, PA tetep searah trend.... hehe
wow.. mantap pak
wadohhh.... jangan ditepokin dulu Bu Master.... karena saya belum bisa menentukan TP maksimal pasti di tingkat SR, seperti Trading Planernya Bu Master hehe kayaknya mesti perlu tambahan ilmu nih.....
sy tadi keburu seneng pak hehe...
langsung applause deh
seneng lihat teman sukses di trading \ (•◡•) /
sekali-sekali bagi rezeki rencana entry nya ke teman2 lewat blog pak
https://www.mql5.com/en/blogs
Trima kasih.... trima kasih... trima kasih
Sdh mulai trading 10thn gan?? Ca cammm... Pantes aja sdh mahir tanpa stoploss.. Hahaha.. Sy blm berani gan tanpa SL, pernah kejebak bbrp kali dan saat open trade blm tepat momentum untuk keputusan open apa. Ketika salah keesokannya mlh memperburuk kondisi equity. Sy meyakini style org berbeda2 dan tergantung keahlian dan pengalaman yg dimilikinya. Tp ane jg tdk menyalahkan teknik trading seperti ente gan. Hanya harus tepat kapan waktu untuk mengambil keputusan open trade buy/sell. Dan kadang bbrp kasus data kadang diabaikan oleh pasar dan sengaja tes mental kita.
Hallo Gold Master... hehehe.... Betul banget deh....memeng harus tepat waktu untuk mengambil keputusan untuk OP... karena semua System Trading didunia di buat hanya untuk itu Broo ...kwkwkwkwk... itu kuncinya .... kalau ane....Kondisi Flat adalah kondisi ideal untuk entry... mungkin bertentangan dengan apa yang banyak digembar-gemborkan di luar sana.. bahwa kita harus menghindari kondisi Flat.. bagi saya kondisi Flat adalah kondisi yang saya cari.... Begitu juga seperti pertanyaan gimana caranya masuk di kondisi trending? Perlu diingat masuk di kondisi trending itu sangat berbahaya... (ini juga bertentangan dengan apa yang diajarkan di luar sana).. Kenapa? karena kita tidak pernah tahu apakah trending ini akan berakhir atau terus... Lalu gimana masuknya yang aman? Begini, katakan yang kita maksud dengan trending adalah pergerakan harian... kapan kita masuk? Lihat pergerakan 8 jam-an, 4 jam-an dan 1 jam-an nya ... tunggu atau cari diantara ketiga titik pergerakan yang lebih kecil ini yang sedang dalam kondisi Flat... Plot BB nya dan masuk lewat sana dengan aturan BB nya tentu saja monitoring Halte-halte SD!> SD2>SD3.. (Lihat Page 59).... hati hati Broo yg punya market suka cari SL dan menghindari TP kwkwkwkw.... lihat aja COT (Tanya Bu Master yg lebih tau)...wkakakaka....
Sy bkn gold master gan, hanya nelayan yg mencari ikan untuk ditangkap Hahaha... Krn sy tekniknya fundamental dan teknikal. Dan teknikal saya tdk semahir ente. Ok, i think ur opinion is good for our sharing. And we always learn about trading ways from any master in the world. I believe, we can be smart then yesterday.
So Pasti...amien Broo!!... Godbless to You... hehe
Kalau ane juga masih sering menggunakan stop loss inih,
tapi kadang sering kena Sl juga agak meradang juga dan suka melanggar aturan
@nelayan79
@Achmad Wijaya
@whiteking
Beda guru, bisa beda aliran hehe ...
dan itu wajar kok, gpp deh \ (•◡•) /
Sy merasa harus menerangkan, karena mungkin ada teman2 yang baru memasuki tahun2 pertama di trading,
supaya tidak tersesat, krn ongkos trading setelah ditotal tidak murah hehe... ( ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ coba jujur deh .. iya kan..
----
Misal kita berguru ke pendekar silat, maka aliran kita gaya pencak silat.
Misal berguru ke master karate, maka gaya nya akan beda dengan silat.
Begitu pula gulat, judo, free style (UFC), dst.
Aliran mana yang pasti terbaik dan pasti menang di setiap perlombaan, misal saat diadu di UFC ?
jawabannya : TIDAK PASTI selalu di aliran tertentu. karena tergantung MANUSIA (SDM) dan KESEMPATAN nya.
Yang penting tujuannya sama, yaitu olah raga bela diri.
---
Bagaimana di trading?
Kita pasti tahu ya tentang trading style: Scalping (short-term), Intraday trades, Swing (med-term), dan long term trade.
Intinya:
Kondisi market apa saja (flat maupun trending) bisa dimanfaatkan oleh masing-masing trader yang punya style yang sesuai dg kondisi market.
Ada juga teknik memanfaatkan knowledge tentang berakhirnya sebuah flat menuju trending.
---
Style yang ada pada kita, tidak akan pasti dan harus bisa diterapkan oleh orang lain.
Kecuali orang lain itu sudah bisa mengenali style dirinya, dan telah mengutarakan stylenya itu kepada "guru" nya.
Nah, sang "guru" wajib memahami semua trading style, supaya tahu sebenarnya apa yang dibutuhkan orang itu.
Tapi secara pakem, seperti dalam pewayangan, maka pakem trading itu sama, dan hanya 1, lalu baru dijabarkan ke beberapa style.
Good luck ✿´‿`)