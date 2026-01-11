Indonesian Member - page 282
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
AutoTrendAutoFib
Deskripsi:
Indikator ini menarik trendlines dan fibonaccis. Anda dapat mengubah kerangka waktu perhitungan sehingga Anda dapat menarik tren dari kerangka waktu yang lebih tinggi.
Di picutre Anda melihat 3 Trendlines, Red = H4, Lime = H1 dan Blue = M15
Gambar:
Shi_cannel_for_oll_chart
Indikator saluran pada rentang waktu yang berbeda.
Ang Autoch HL.v1
News EA Template
EA ini bekerja: memberikan tanda sebelum rilis berita , menampilkan indikator pada grafik, memberikan template untuk strategi perdagangan khusus.
Ini merupakan kelanjutan dari penjabaran kode sumber " Template Expert Advisor untuk bekerja dengan berita ". Fungsi yang termasuk dalam template ini menggunakan dua sumber berita - Investing.com dan Dailyfx.com. Template tidak menggunakan DLL.
Penasihat dapat membedakan antara berita yang lemah, sedang, dan kuat, serta terpisah untuk Non-farm Payrolls. Ada parameter indentasi waktu untuk setiap jenis berita, pada saat skrip akan memberi sinyal tentang berita mendatang atau masa lalu.
Dengan menggunakan template ini, Anda juga bisa membalik pekerjaannya, dan kemudian Penasihat akan bekerja baik hanya di jalur baru atau langsung sebelum peluncuran Non-farm Payrolls. Jika pada satu titik ada banyak berita, maka Penasehat memperhitungkan yang terkuat.
Versi template ini memberikan contoh nyata bagaimana Anda bisa menggunakannya dalam trading Anda. Template ini sudah memiliki fungsi trading sederhana ManageTrade (), yang bisa Anda ubah dan sadari keinginan Anda. Logika kerja dalam template itu sederhana - dengan mempertimbangkan settingnya, ia memeriksa adanya berita, jika ada berita maka trading dihentikan dalam waktu yang ditentukan dalam setting.
Untuk lebih banyak fungsi perdagangan kunjungi URL berikut ini:
Perhatian! Untuk bekerja sama dengan Expert Advisor ini, Anda harus menambahkannya ke URL terpercaya http://www.dailyfx.com/ dan http://ec.forexprostools.com/
Pengaturan:
Simple Regression Channel
Simple Regression Channel secara otomatis menghasilkan Regression Channel, berdasarkan timeframe (input pengguna).
Linear Regression Channel terdiri dari dua garis sejajar yang terletak pada jarak yang sama dari garis tren regresi linier. Jarak antara batas saluran dan garis regresi sama dengan nilai deviasi harga penutupan tertinggi dari garis regresi.
Fitur kode indikatornya:
Parameter Masukan
Budi Panuntun:
Halo juga
selamat datang mas Budi Panuntun salam kenal
Halo juga
selamat datang Budi Panuntun salam kenal
Triple Pivot Scalper
Bagaimana itu bekerja?
Masih bertanya-tanya di mana Anda harus meletakkan stop loss dan mengambil keuntungan saat Anda membuka perdagangan? EA ini akan melakukannya atas nama anda!
Menurut tiga perhitungan Pivot yang berbeda, EA akan mengurus posisi terbuka Anda dengan menempatkan stop loss dan mengambil keuntungan langsung ke garis pivot.
Setelah pesanan ditempatkan secara manual atau oleh EA lain, maka akan dimodifikasi dengan menambahkan stop loss dan take profit.
Bagaimana cara menggunakannya?
Hal ini sangat berguna selama fase menyamping untuk calo atau untuk pedagang swing. Saran saya adalah untuk memungkinkan tingkat pertama S1 / R1 untuk perdagangan jangka pendek atau R3 / S3 untuk perdagangan jangka menengah. Sebagai alternatif, Anda bisa mencari harga yang memantul antara S1 / Pivot atau R1 / Pivot (terutama pada sesi overnight).
Penggunaan garis pivot sangat dapat diandalkan karena merupakan titik di mana pergerakan harga utama diperkirakan akan terjadi.
EA ini diberi nama "Triple" karena ada tiga rumus yang berbeda untuk menghitung pivot, level support dan resistance:
EA bekerja sebagai indikator: tingkat pivot pada grafik akan disegarkan dan dicat dengan warna berbeda setiap hari.
Apa yang tidak akan dilakukan EA?
Parameter Masukan
Kesalahan
Jika kesalahan "array out of range" ditampilkan di jurnal, ini berarti data grafik harian tidak ada. Harap segarkan tampilan dengan beralih antara M1 ke D1, lalu tutup grafik, buka bagan baru dan pasang EA lagi.
Formula Pivot - Bagaimana Cara Menghitungnya?
L = kemarin_low;
H = kemarin_high;
C = kemarin_close;
R (Range) = kemarin_high - yesterday_low;
PP (Pivot Point) = (L + H + C) / 3;
Standar:
R1_Std = ((2 * PP) - L);
R2_Std = (PP + (R));
R3_Std = (R2_Std + (R));
R4_Std = (R3_Std + (R));
S1_Std = ((2 * PP) - H);
S2_Std = (PP - (R));
S3_Std = (S2_Std - (R));
S4_Std = (S3_Std - (R)).
Fibonacci:
R4_Fibo = PP + (R * 1.382);
R3_Fibo = PP + (R * 1.000);
R2_Fibo = PP + (R * 0.618);
R1_Fibo = PP + (R * 0,382);
S1_Fibo = PP - (R * 0,382);
S2_Fibo = PP - (R * 0.618);
S3_Fibo = PP - (R * 1.000);
S4_Fibo = PP - (R * 1.382).
Camarilla:
R4_Cama = C + R * 1.1 / 2;
R3_Cama = C + R * 1.1 / 4;
R2_Cama = C + R * 1.1 / 6;
R1_Cama = C + R * 1.1 / 12;
S1_Cama = C - R * 1.1 / 12;
S2_Cama = C - R * 1.1 / 6;
S3_Cama = C - R * 1.1 / 4;
S4_Cama = C - R * 1.1 / 2.
TimeScalper Advanced
EA ini bekerja dengan logika internal, tidak ada indikator tambahan yang dibutuhkan.
Setelah 4000 download diraih oleh versi yang lebih tua, The Author memutuskan untuk mengode ulang EA yang sama ke edisi yang lebih baru: logika masuk sama tapi sekarang bisa dikelola dengan nilai masukan.
Dengan versi baru ini, "reverse martingale" telah ditambahkan. Bagaimana itu bekerja? Berbeda dengan martingales berbahaya yang digunakan oleh banyak EA yang menggandakan ukuran lot dalam permainan setelah kalah, EA ini akan melakukan hal yang sebaliknya: setelah perdagangan yang menguntungkan, akan meningkatkan ukuran lot hingga 3 kali mengikuti sistem Pengelolaan Uang Otomatis.
Fungsi lain telah ditambahkan: "virtual stop". Fungsi ini akan menghentikan perdagangan kerugian dengan formula terintegrasi berdasarkan Risk yang digunakan selain standar StopLoss.
Berikut adalah penjelasan tentang nilai input:
Seperti EA scalper lainnya, disarankan untuk menggunakan low latency dan broker spread rendah.