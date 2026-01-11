Indonesian Member - page 282

AutoTrendAutoFib

Indikator ini menarik trendlines dan fibonaccis. Anda dapat mengubah kerangka waktu perhitungan sehingga Anda dapat menarik tren dari kerangka waktu yang lebih tinggi.

Di picutre Anda melihat 3 Trendlines, Red = H4, Lime = H1 dan Blue = M15

autotrend_small.zip  1 kb
 

Shi_cannel_for_oll_chart

Indikator saluran pada rentang waktu yang berbeda.



 

Ang Autoch HL.v1


Ang_Autoch_HL.v1.zip  2 kb
 

News EA Template 

EA ini bekerja: memberikan tanda  sebelum rilis berita , menampilkan indikator pada grafik, memberikan template untuk strategi perdagangan khusus.

 

Ini merupakan kelanjutan dari penjabaran kode sumber " Template Expert Advisor untuk bekerja dengan berita ". Fungsi yang termasuk dalam template ini menggunakan dua sumber berita - Investing.com dan Dailyfx.com. Template tidak menggunakan DLL.

Penasihat dapat membedakan antara berita yang lemah, sedang, dan kuat, serta terpisah untuk Non-farm Payrolls. Ada parameter indentasi waktu untuk setiap jenis berita, pada saat skrip akan memberi sinyal tentang berita mendatang atau masa lalu.

Dengan menggunakan template ini, Anda juga bisa membalik pekerjaannya, dan kemudian Penasihat akan bekerja baik hanya di jalur baru atau langsung sebelum peluncuran Non-farm Payrolls. Jika pada satu titik ada banyak berita, maka Penasehat memperhitungkan yang terkuat.

Versi template ini memberikan contoh nyata bagaimana Anda bisa menggunakannya dalam trading Anda. Template ini sudah memiliki fungsi trading sederhana ManageTrade (), yang bisa Anda ubah dan sadari keinginan Anda. Logika kerja dalam template itu sederhana - dengan mempertimbangkan settingnya, ia memeriksa adanya berita, jika ada berita maka trading dihentikan dalam waktu yang ditentukan dalam setting.

Untuk lebih banyak fungsi perdagangan kunjungi URL berikut ini:

if(IsTradeAllowed() && trade)
     {// No news and Trade Allowed
      ManageTrade(); // Your trade functions
     }

    

Perhatian! Untuk bekerja sama dengan Expert Advisor ini, Anda harus menambahkannya ke URL terpercaya http://www.dailyfx.com/ dan http://ec.forexprostools.com/

Pengaturan:

  • SourceNews - Pilih sumber berita.
  • LowNews - Aktifkan berita lemah.
  • LowIndentBefore - Indent sebelum rilis berita yang lemah.
  • LowIndentAfter - indent setelah rilis berita yang lemah.
  • MidleNews - Aktifkan media berita.
  • MidleIndentBefore - Indent sebelum rilis berita menengah.
  • MidleIndentAfter - indent setelah rilis berita menengah.
  • HighNews - Aktifkan berita yang kuat.
  • HighIndentBefore - Indent sebelum rilis berita yang kuat.
  • HighIndentAfter - indent setelah rilis berita yang kuat.
  • NFPNews - Mengaktifkan berita tentang Penggajian Non-pertanian.
  • NFPIndentBefore - Indent sebelum rilis berita Non-farm Payrolls.
  • NFPIndentAfter - indent setelah rilis berita Non-farm Payrolls.
  • DrawNewsLines - Aktifkan untuk menampilkan baris berita pada tabel.
  • LowColor - Warna berita lemah.
  • MidleColor - Warna media berita.
  • HighColor - Warna berita kuat.
  • LineWidth - Lebar garis.
  • LineStyle - Gaya garis.
  • OnlySymbolNews - Tetapkan ke "true" untuk menampilkan berita hanya untuk simbol yang dipilih atau "salah" untuk menampilkan semua.
  • Zona Waktu Anda, GMT (untuk berita) - Zona waktu (GMT).
News_EA_Template.zip  7 kb
 

Simple Regression Channel 

Simple Regression Channel secara otomatis menghasilkan Regression Channel, berdasarkan timeframe (input pengguna).

Linear Regression Channel terdiri dari dua garis sejajar yang terletak pada jarak yang sama dari garis tren regresi linier. Jarak antara batas saluran dan garis regresi sama dengan nilai deviasi harga penutupan tertinggi dari garis regresi.

Fitur kode indikatornya:

  • Indikator ini dapat dilampirkan ke setiap kerangka waktu bagan.
  • Perhitungannya akan didasarkan pada timeframe yang diterapkan pada input.


Parameter Masukan

  • Lihat kembali periode (default: 30 bar)
  • Kerangka waktu terapan (default: Period_H4)
  • Gaya regresi (default: padat)
  • Warna regresi (default: Dark Blue)
 
Halo juga
 

Budi Panuntun:
selamat datang mas  Budi Panuntun   salam kenal

 
selamat datang  Budi Panuntun  salam kenal

 

Triple Pivot Scalper

 

Bagaimana itu bekerja?

Masih bertanya-tanya di mana Anda harus meletakkan stop loss dan mengambil keuntungan saat Anda membuka perdagangan? EA ini akan melakukannya atas nama anda!

Menurut tiga perhitungan Pivot yang berbeda, EA akan mengurus posisi terbuka Anda dengan menempatkan stop loss dan mengambil keuntungan langsung ke garis pivot.

Setelah pesanan ditempatkan secara manual atau oleh EA lain, maka akan dimodifikasi dengan menambahkan stop loss dan take profit.


Bagaimana cara menggunakannya?

Hal ini sangat berguna selama fase menyamping untuk calo atau untuk pedagang swing. Saran saya adalah untuk memungkinkan tingkat pertama S1 / R1 untuk perdagangan jangka pendek atau R3 / S3 untuk perdagangan jangka menengah. Sebagai alternatif, Anda bisa mencari harga yang memantul antara S1 / Pivot atau R1 / Pivot (terutama pada sesi overnight).

Penggunaan garis pivot sangat dapat diandalkan karena merupakan titik di mana pergerakan harga utama diperkirakan akan terjadi.

EA ini diberi nama "Triple" karena ada tiga rumus yang berbeda untuk menghitung pivot, level support dan resistance:

  • Standar
  • Fibonacci
  • Camarilla

EA bekerja sebagai indikator: tingkat pivot pada grafik akan disegarkan dan dicat dengan warna berbeda setiap hari.



Apa yang tidak akan dilakukan EA?

  • Buka perintah secara otomatis - tidak ada logika internal dan kondisi untuk membuka pesanan. Jadi EA ini dimaksudkan untuk bekerja sebagai semi otomatis sistem.
  • Tampilkan pivots hari sebelumnya - EA hanya akan menampilkan Pivot, Support and Resistance saat ini berdasarkan data sebelumnya.


Parameter Masukan

  • Use_Pivot_SL_TP : mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi. Fungsi ini akan memindahkan stop loss dan mengambil keuntungan dari setiap perdagangan terbuka (dengan matching MagicNumber ) ke garis pivot, termasuk support dan resistance. Fungsi ini tidak akan bekerja jika Use_Fixed_SL_TP sudah diaktifkan.
  • Pivot_Stoploss_Level : dari 0 sampai 4. Nol jika Anda ingin menempatkan stop loss langsung ke garis Pivot (biru) atau 1 sampai 4 jika Anda ingin menempatkan stop loss pada R1, R2, R3, R4 jika pendek, atau S1, S2, S3, S4 jika sudah lama.
  • Pivot_Takeprofit_Level : dari 0 sampai 4. Nol jika Anda ingin menempatkan hak take profit ke garis Pivot (biru) atau 1 sampai 4 jika Anda ingin menempatkan take profit pada R1, R2, R3, R4 jika sudah lama, atau S1, S2, S3, S4 jika pendek.
  • Use_Fixed_SL_TP : mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi. Fungsi ini akan memindahkan SL dan TP dari setiap perdagangan terbuka (dengan MagicNumber yang sesuai ) dengan nilai fixed pips. Fungsi ini tidak akan bekerja jika Use_Pivot_SL_TP sudah diaktifkan.
  • Fixed_Stoploss : pips untuk stop loss. Nilai ini akan digunakan bahkan jika Use_Fixed_SL_TP dinonaktifkan, sebagai stop loss alternatif jika terjadi garis pivot yang salah, yaitu jika Anda memiliki kesepakatan singkat, dan Pivot_Stoploss_Levelberada di bawah (bukan di atas) harga saat ini, stop loss akan diatur ke nilai ini
  • Fixed_Takeprofit : pips untuk take profit. Nilai ini akan digunakan bahkan jika Use_Fixed_SL_TP dinonaktifkan, sebagai alternatif mengambil keuntungan jika terjadi garis pivot yang salah, yaitu jika Anda memiliki kesepakatan singkat, dan Pivot_Takeprofit_Level berada di atas (bukan di bawah) harga saat ini, ambil keuntungan akan diatur ke nilai ini
  • Pivot_Formula : 1 untuk Fibonacci, 2 untuk Standard dan 3 untuk Camarilla.
  • MagicNumber : menetapkan nol untuk perdagangan manual atau mengatur bilangan ajaib EA Anda.


Kesalahan

Jika kesalahan "array out of range" ditampilkan di jurnal, ini berarti data grafik harian tidak ada. Harap segarkan tampilan dengan beralih antara M1 ke D1, lalu tutup grafik, buka bagan baru dan pasang EA lagi.


Formula Pivot - Bagaimana Cara Menghitungnya?

L = kemarin_low;

H = kemarin_high;

C = kemarin_close;

R (Range) = kemarin_high - yesterday_low;

PP (Pivot Point) = (L + H + C) / 3;


Standar:

R1_Std = ((2 * PP) - L);

R2_Std = (PP + (R));

R3_Std = (R2_Std + (R));

R4_Std = (R3_Std + (R));

S1_Std = ((2 * PP) - H);

S2_Std = (PP - (R));

S3_Std = (S2_Std - (R));

S4_Std = (S3_Std - (R)).


Fibonacci:

R4_Fibo = PP + (R * 1.382);

R3_Fibo = PP + (R * 1.000);

R2_Fibo = PP + (R * 0.618);

R1_Fibo = PP + (R * 0,382);

S1_Fibo = PP - (R * 0,382);

S2_Fibo = PP - (R * 0.618);

S3_Fibo = PP - (R * 1.000);

S4_Fibo = PP - (R * 1.382).


Camarilla:

R4_Cama = C + R * 1.1 / 2;

R3_Cama = C + R * 1.1 / 4;

R2_Cama = C + R * 1.1 / 6;

R1_Cama = C + R * 1.1 / 12;

S1_Cama = C - R * 1.1 / 12;

S2_Cama = C - R * 1.1 / 6;

S3_Cama = C - R * 1.1 / 4;

S4_Cama = C - R * 1.1 / 2.

Triple_Pivot_Scalper.ex4  39 kb
 

TimeScalper Advanced

 


EA ini bekerja dengan logika internal, tidak ada indikator tambahan yang dibutuhkan.

Setelah 4000 download diraih oleh versi yang lebih tua, The Author memutuskan untuk mengode ulang EA yang sama ke edisi yang lebih baru: logika masuk sama tapi sekarang bisa dikelola dengan nilai masukan.

Dengan versi baru ini, "reverse martingale" telah ditambahkan. Bagaimana itu bekerja? Berbeda dengan martingales berbahaya yang digunakan oleh banyak EA yang menggandakan ukuran lot dalam permainan setelah kalah, EA ini akan melakukan hal yang sebaliknya: setelah perdagangan yang menguntungkan, akan meningkatkan ukuran lot hingga 3 kali mengikuti sistem Pengelolaan Uang Otomatis.

Fungsi lain telah ditambahkan: "virtual stop". Fungsi ini akan menghentikan perdagangan kerugian dengan formula terintegrasi berdasarkan Risk yang digunakan selain standar StopLoss.

Berikut adalah penjelasan tentang nilai input:

  • Risk - Risk percent berdasarkan Balance.
  • TrailingStop - Semakin rendah, semakin baik hasilnya. Beberapa broker tidak menerima nilai default dan Anda akan diminta untuk menaikkannya.
  • StopLoss - Ini menghemat uang dari nails  atau kerugian besar.
  • OpenValue - Nilai yang digunakan untuk masuk Nilai tinggi = kurang diperdagangkan, lebih presisi. Nilai rendah = lebih banyak perdagangan, lebih banyak kesalahan. Nilai ini harus dioptimalkan dengan backtesting.

Seperti EA scalper lainnya, disarankan untuk menggunakan low latency dan broker spread rendah.

TimeScalper_Advanced.ex4  19 kb
