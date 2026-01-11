Indonesian Member - page 284

Indikator Ichimoku menurut garis Tenkan & Kijun 

(TenkanKijun_alert_v02.00.ex4) diciptakan oleh FerruFx.
Indikator ini menunjukkan tanda  beli & jual dengan tanda peringatan (Tenkan dan Kijun) satu sama lain dan bergerak bersama dalam satu arah atau mereka sangat dekat satu sama lain. Jika mereka menunjuk sinyal beli, dan jika mereka menunjukkan sinyal jual 
Indikator menggambar panah langsung saat kondisi terpenuhi pada candle pertama, terkadang kondisi terpenuhi setelah menutup candle dan kedua situasi sudah benar. Pada parameter indikator (Max pips sepration 2), ubah ke 6 seperti yang saya lakukan, atau tetapkan nilai apapun yang anda suka! 
Orang yang memprogramnya adalah Mr, Eric Venturi dari Thailand dengan banyak ucapan terima kasih atas karya besarnya 
__________________________________________________
Saya berharap itu bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk dibagikan, dan juga ide baru!  [HassanALGhamdi]



 
R-one Mappatajang dan Abdul Malikul Hanan .... selamat datang dan salam kenal
 
 

Halo Teman2 Trader :) salam profit

saya punya EA yg sy analisa sendiri, nah disini sy ingin mencoba menguji dan bekerjasama dgn para trader sekalian. Jika ada yg memiliki akun REAL di broker ECN atau spread yg rendah  (untuk EUR/USD dan EUR/NZD), kita bs bekerjasama. Hal ini saya bukan ingin menjual, namun jika memungkinkan hasil yg baik dan profit pada broker tersebut, saya dan trader (yg memiliki akun tsb) yg telah bekerjasama bisa kembangkan utk ke jenjang bisnis (penjualan, PAMM atau lainnya).

sy butuh masing-masing 1 (satu) akun Real tiap broker, dgn minimal initial deposit $1.000,- (seribu dollar) dan memiliki VPS (bs MQL5 ataupun lainnya yg Low Latency)

Adapun dari Trader2 sekalian yg berminat dan serius, silahkan pm saya. Terimakasih.


Hormat saya,

MUB

 
Salam kenal . . . . .

Bila bisa share disini hasil BT dan/atau FT Live/Demo account mungkin akan membuat menarik yang mau bekerja sama.

 
Betul tuh mas Broo....

 

kagi.


Files:
Kagi_Ind_7.mq4  26 kb
 
rambo trader..
joss
semoga shodakohnya di terima dan diganti dengan profit yang bagus
bt kok gak ada analisa kayak dulu lagi ya??
:D
 

FCGF.


Files:
FCGF.zip  8 kb
 
Umar Ismail:
rambo trader..
joss
semoga shodakohnya di terima dan diganti dengan profit yang bagus
bt kok gak ada analisa kayak dulu lagi ya??
:D

Ammmiiiin......hihi tangannya lagi capek mas Broo

