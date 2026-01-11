Indonesian Member - page 284
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Indikator Ichimoku menurut garis Tenkan & Kijun
(TenkanKijun_alert_v02.00.ex4) diciptakan oleh FerruFx.
Indikator ini menunjukkan tanda beli & jual dengan tanda peringatan (Tenkan dan Kijun) satu sama lain dan bergerak bersama dalam satu arah atau mereka sangat dekat satu sama lain. Jika mereka menunjuk sinyal beli, dan jika mereka menunjukkan sinyal jual
Indikator menggambar panah langsung saat kondisi terpenuhi pada candle pertama, terkadang kondisi terpenuhi setelah menutup candle dan kedua situasi sudah benar. Pada parameter indikator (Max pips sepration 2), ubah ke 6 seperti yang saya lakukan, atau tetapkan nilai apapun yang anda suka!
Orang yang memprogramnya adalah Mr, Eric Venturi dari Thailand dengan banyak ucapan terima kasih atas karya besarnya
__________________________________________________
Saya berharap itu bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk dibagikan, dan juga ide baru! [HassanALGhamdi]
Halo Teman2 Trader :) salam profit
saya punya EA yg sy analisa sendiri, nah disini sy ingin mencoba menguji dan bekerjasama dgn para trader sekalian. Jika ada yg memiliki akun REAL di broker ECN atau spread yg rendah (untuk EUR/USD dan EUR/NZD), kita bs bekerjasama. Hal ini saya bukan ingin menjual, namun jika memungkinkan hasil yg baik dan profit pada broker tersebut, saya dan trader (yg memiliki akun tsb) yg telah bekerjasama bisa kembangkan utk ke jenjang bisnis (penjualan, PAMM atau lainnya).
sy butuh masing-masing 1 (satu) akun Real tiap broker, dgn minimal initial deposit $1.000,- (seribu dollar) dan memiliki VPS (bs MQL5 ataupun lainnya yg Low Latency)
Adapun dari Trader2 sekalian yg berminat dan serius, silahkan pm saya. Terimakasih.
Hormat saya,
MUB
Halo Teman2 Trader :) salam profit
saya punya EA yg sy analisa sendiri, nah disini sy ingin mencoba menguji dan bekerjasama dgn para trader sekalian. Jika ada yg memiliki akun REAL di broker ECN atau spread yg rendah (untuk EUR/USD dan EUR/NZD), kita bs bekerjasama. Hal ini saya bukan ingin menjual, namun jika memungkinkan hasil yg baik dan profit pada broker tersebut, saya dan trader (yg memiliki akun tsb) yg telah bekerjasama bisa kembangkan utk ke jenjang bisnis (penjualan, PAMM atau lainnya).
sy butuh masing-masing 1 (satu) akun Real tiap broker, dgn minimal initial deposit $1.000,- (seribu dollar) dan memiliki VPS (bs MQL5 ataupun lainnya yg Low Latency)
Adapun dari Trader2 sekalian yg berminat dan serius, silahkan pm saya. Terimakasih.
Hormat saya,
MUB
Salam kenal . . . . .
Bila bisa share disini hasil BT dan/atau FT Live/Demo account mungkin akan membuat menarik yang mau bekerja sama.
Salam kenal . . . . .
Bila bisa share disini hasil BT dan/atau FT Live/Demo account mungkin akan membuat menarik yang mau bekerja sama.
Betul tuh mas Broo....
kagi.
joss
semoga shodakohnya di terima dan diganti dengan profit yang bagus
bt kok gak ada analisa kayak dulu lagi ya??
:D
FCGF.
rambo trader..
joss
semoga shodakohnya di terima dan diganti dengan profit yang bagus
bt kok gak ada analisa kayak dulu lagi ya??
:D
Ammmiiiin......hihi tangannya lagi capek mas Broo