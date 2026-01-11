Indonesian Member - page 260
Semua membuat blow accts di backtests. Hanya old martingales mencoba test di TF 1 menit sampai 1 jam dengan hasil yang sama.
hanya perlu remove bagian ini:
Indicator_Volumes_Buys_Sells
Makasih, ijin nyedot. Ini yang di cari2 Indicator suplay Buy/Sel seperti di MT5
Asyiknya seperti ini..
hehe ... itu ssssiiip Broo ... pakai prosesnya dong... biar banyak followernya hehe... yg pasti lebih bisa meng inspirasi kalayak... sudah sampai kampung halaman ?
mladen
menguji indikator "half trend", dan tampaknya sebagian besar versi yang ada di luar sana, meskipun
mereka mengklaim sebaliknya, dapat repaint
Karena itu bukan indikator yang buruk, berikut ini adalah versi yang benar-benar tidak repaint, disertakan pula pilihan jenis dan alert display
Indicator_Volumes_Buys_Sells
mas Andi check aja disini > https://www.mql5.com/ru/code/8569wah PakuPayungnya bener bener asyik .... EA dasar parameternya pakai indi apa mas?
Ane gk pede bro.. Krn ilmu yg dirumuskan didapat dari pengalaman sendiri. Khawatir org pake, blm paham apa yg ane buat nanti bikin org loss.. Biarlah ane pake sendiri dulu, kalo ada yg mau belajar, hehehe... Ane kasi free private. Krn dunia forex ini, dunia yg sulit untuk dipahami dan unik. Tidak bisa kalo 2+2=4, harus memakai rumus 2+3-1=4. Hahaha... Begitulah gambarannya bro.
wakaka mungkin juga bisa jadi 2+3-1+9+9-18=4 .... kwkwkw daripada trend berbalik kena SL?...kwkwkw