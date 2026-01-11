Indonesian Member - page 260

Semua membuat blow accts di backtests. Hanya old martingales mencoba test di TF 1 menit sampai 
1 jam dengan hasil yang sama.

hanya perlu remove bagian ini:

Code:
int li_0 = 153934;
   int l_acc_number_4 = AccountNumber();
   if (l_acc_number_4 != li_0) {
      Alert("You can not use this account (" + DoubleToStr(l_acc_number_4, 0) + ") with this program!");
      return (0);
   }
Semoga bermanfaat mas Broo.... wikiki....
 
Indicator_Volumes_Buys_Sells




Makasih, ijin nyedot. Ini yang di cari2 Indicator suplay Buy/Sel seperti di MT5
 
Asyiknya seperti ini.. 
 
hehe ... itu ssssiiip Broo ... pakai prosesnya dong... biar banyak followernya hehe... yg pasti lebih bisa meng inspirasi kalayak... sudah sampai kampung halaman ?

 

mladen 

menguji indikator "half trend", dan tampaknya sebagian besar versi yang ada di luar sana, meskipun

mereka mengklaim sebaliknya, dapat repaint

Karena itu bukan indikator yang buruk, berikut ini adalah versi yang benar-benar 

tidak repaint, disertakan pula pilihan jenis dan alert display
Files:
half-trend_nrp.ex4  28 kb
 
Ane gk pede bro..  Krn ilmu yg dirumuskan didapat dari pengalaman sendiri.  Khawatir org pake,  blm paham apa yg ane buat nanti bikin org loss..  Biarlah ane pake sendiri dulu,  kalo ada yg mau belajar,  hehehe...  Ane kasi free private.  Krn dunia forex ini,  dunia yg sulit untuk dipahami dan unik.  Tidak bisa kalo 2+2=4, harus memakai rumus 2+3-1=4. Hahaha...  Begitulah gambarannya bro. 
 
Haluu smua! nyimak ya.. :)
 
Indicator_Volumes_Buys_Sells


Koq jadi beda ya??

Volume buy/Sell

 
mas  Andi   check aja disini > https://www.mql5.com/ru/code/8569

wah PakuPayungnya bener bener asyik .... EA dasar parameternya pakai indi apa mas?
nelayan79:
Ane gk pede bro..  Krn ilmu yg dirumuskan didapat dari pengalaman sendiri.  Khawatir org pake,  blm paham apa yg ane buat nanti bikin org loss..  Biarlah ane pake sendiri dulu,  kalo ada yg mau belajar,  hehehe...  Ane kasi free private.  Krn dunia forex ini,  dunia yg sulit untuk dipahami dan unik.  Tidak bisa kalo 2+2=4, harus memakai rumus 2+3-1=4. Hahaha...  Begitulah gambarannya bro. 

wakaka mungkin juga bisa jadi 2+3-1+9+9-18=4 .... kwkwkw daripada trend berbalik kena SL?...kwkwkw

