NonLagMA_EA


expert ini (NonLagma EA) yang Robert Hill modifikasi bekerja dengan indikator V7 yg dapat bekerja 
pada 5 decimal brokers sekaligus 4 desimal.telah dilakukan backtesting untuk bulan Oktober (30) 
hari dan telah mendapatkan hasil yang baik.
Profit =$745.36, DD =2.90% length =58 MoneyManagement off,15min chart, lots 0.1 at $1.00 per eurusd pip 
Profit=$8181.82, DD=25.17% length =58 MoneyManagement on, 15min chart, lots 0.1 at $1.00 per eurusd pip
 
nelayan79:
Gmn pak senior?  Analisanya sharing dunk... 

Ana dan Lisanya lagi close Broo nggak bisa diganggu....kwkwkwkw


 

Best Solar Wind EA


EA ini menggunakan Indicator SolarWind-ACS  yg  non-repainting version,

(ganti Option =0 ----> Option =1 Untuk nrp indi version) 

Extern int option=1;  // option 1 will make it NOT a repainter. Other options leave it as a repainter!

Zero line untuk BUY and Sell pada 4H time frame

disamping dg penambahan oppositeclose option, juga ada Ma filter option, sehingga hanya akan BUY 
jika harga di atas ma dan hanya akan Sell jika di bawah ma. 


cuman disini kita diharuskan mencocokkan gelombang PA dengan indicator terlebih dahulu agar cocok 
dengan trend yang kita inginkan. karena setiap pair masing masing mempunyai carakter yang 
berbeda beda... kita tunning dulu lalu kita set EAnya
 
1225113:

Sdh cut profit walau gk nyampe TP. Dollar menguat.  
 
1225113:

Wkwkwk...  Lisa mana nih?  Hihihi...  Awas,  trending up gold sdh habis.  Potensi sideways atau down lagi. 
 
nelayan79:
ya Goldnya lagi nunggu Ane close dulu katanya baru dia turun   masbroo.... wah sopan banget si GOLD ya.... kwkwkw


Pas tepat di BB Monthly Flat hehe ... jadi range kita antara Monthly (Aqua) dan weekly (Magenta) flat.. itu batasannya kalau turun


 

Sideways Sideways  ....... menjelang Akhir tahun musim Sideways.

Mentok atas hajar mentok bawah hajar ...


Berikut Long Candle harian salama Tahun 2017, sekedar untuk tambahan untuk perhitungan SL/TP

Files:
Long_Candle_Daily.PNG  12 kb
 
Margiyono:

Siiiip itu mas Broo.... ada ngga indinya... selain ADR tentunya... hehe

 
1225113:

Indi .... gak punya masbro, itu kalkulasi pakai EA temporary.
 

sniper Mantan Best commercial indicator


