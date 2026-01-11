Indonesian Member - page 253
NonLagMA_EA
Gmn pak senior? Analisanya sharing dunk...
Ana dan Lisanya lagi close Broo nggak bisa diganggu....kwkwkwkw
Best Solar Wind EA
EA ini menggunakan Indicator SolarWind-ACS yg non-repainting version,
(ganti Option =0 ----> Option =1 Untuk nrp indi version)
Extern int option=1; // option 1 will make it NOT a repainter. Other options leave it as a repainter!
Zero line untuk BUY and Sell pada 4H time frame
Wkwkwk... Lisa mana nih? Hihihi... Awas, trending up gold sdh habis. Potensi sideways atau down lagi.
ya Goldnya lagi nunggu Ane close dulu katanya baru dia turun masbroo.... wah sopan banget si GOLD ya.... kwkwkw
Pas tepat di BB Monthly Flat hehe ... jadi range kita antara Monthly (Aqua) dan weekly (Magenta) flat.. itu batasannya kalau turun
Sideways Sideways ....... menjelang Akhir tahun musim Sideways.
Mentok atas hajar mentok bawah hajar ...
Berikut Long Candle harian salama Tahun 2017, sekedar untuk tambahan untuk perhitungan SL/TP
Siiiip itu mas Broo.... ada ngga indinya... selain ADR tentunya... hehe
Indi .... gak punya masbro, itu kalkulasi pakai EA temporary.
sniper Mantan Best commercial indicator