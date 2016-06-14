CodeBaseРазделы
Индикаторы

Indicator Volumes Buy-Sell - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Автор:

Bifeancho

- Этот индикатор показывает объем продаж и покупок на протяжении бара.

- Зеленая линия — покупки, красная — продажи. 

- Если обе линии снижаются, это просто сигнал снижения объемов на рынке.

- Если верхняя линия идет вниз, а нижняя - растет, это может быть прочитано как признак изменения тренда.

Volumes Buy-Sell

