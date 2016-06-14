Автор:

Bifeancho



- Этот индикатор показывает объем продаж и покупок на протяжении бара.



- Зеленая линия — покупки, красная — продажи.



- Если обе линии снижаются, это просто сигнал снижения объемов на рынке.



- Если верхняя линия идет вниз, а нижняя - растет, это может быть прочитано как признак изменения тренда.



Volumes Buy-Sell



