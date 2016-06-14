Смотри, как бесплатно скачать роботов
Indicator Volumes Buy-Sell - индикатор для MetaTrader 4
- 10166
Автор:
Bifeancho
- Этот индикатор показывает объем продаж и покупок на протяжении бара.
- Зеленая линия — покупки, красная — продажи.
- Если обе линии снижаются, это просто сигнал снижения объемов на рынке.
- Если верхняя линия идет вниз, а нижняя - растет, это может быть прочитано как признак изменения тренда.
Volumes Buy-Sell
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8569
