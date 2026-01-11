Indonesian Member - page 259
Skrg giliran saya nih nanya teknik KG, di chart mu ada batas garis putus2 +/- 1,2,3. Itu apa artinya? Dan bgmn settingnya?
kalau yg warna lime itu BB Daily SD 123... tinggal aktifkan semua SD123 --> true .... maka muncul semua deviasi (batasan) pergerakan harga .... digunakan dan diactifkan hanya ketika FLAT berupa garis dg style_Dot... pakai Default TPL ditempatkan pd temlet tersendiri digunakan hanya untuk mengetahui Medan dan keadaan market beserta batasan2nya sedang untuk tradingnya dengan template dan strategi Entry yg biasa kita Pakai (karakter masing2)
Oke, tp bgmn cara readnya. Kalo hrg masuk ke batasan di area - atau +. Maaf, hanya menyamakan cara pandang, bila berbeda cara pandang maka hasilnyapun juga berbeda. Krn ane jg ingin penyempurnaan. Seperti contoh gambar terlampir. Berbeda bukan apa yg sdg kita lihat?
wakaka... pilih si embah atau wanita muda... kwkwkw
cara bacanya kita bisa lihat bagai mana BB 4 Monthly Flat setelah kita aktifkan SD123 ---> terlihat garis dot dan terlihat bagai mana PA berinteraksi terhadapnya... jika Flat maka berlaku SR...
maka kita tunggu dia jadi Suport atau Resisten... setelah kita tahu sekarang dia jadi Resistant... maka kita manfaatkan untuk mencari keuntungan... Hajarrrr sell.... nempel di weekly close....... dapat deh ...hehehehe
Thanks bro, sy pengen fusion dgn teknik ini. Ane akan terus menyempurnakan. Weekend dulu kita mau mudik, hehehe selamat berlibur.
hehe... Jakarta sepi dong pada mudik semuahappy Weekend too
okey semoga berhasil Broo... hehe... ini dasarnya...seawave_slide_4.zip
hehe... Jakarta sepi dong pada mudik semuahappy Weekend too
Indicator_Volumes_Buys_Sells
3 stochastics in one
ZigZag of Orlov
Ada sejumlah besar Zigzag dan sebagian besar, dengan algoritma yang sulit, tidak memberikan hasil yang dibutuhkan. Selain itu prinsip kerja dan penyesuaian sangat sulit dipahami. Saya telah memutuskan untuk menulis Zigzag saya sendiri dan karenanya menamakannya dengan nama saya(Денис Орлов). Ini adalah Zigzag dengan prinsip kerja yang sederhana, jelas dan alami. Ini menunjukkan impuls dan koreksi yang penting bagi Anda. Zigzag tidak redraws karena hanya menarik impuls yang sudah ada. Pilihan dan prinsip kerja:
extern double MinRatio = 0,33;
Ini berarti hubungan impuls baru dengan sebelumnya yang akan bereaksi dengan Zigzag. Yaitu. baris baru akan dibangun hanya jika impuls arus tidak kurang dari 0,33 dari sebelumnya. 0,5 - tidak kurang dari setengah 0,75 - tidak kurang dari tiga perempat
extern int MinPoints = 20;
Filter yang memotong gerakan terlalu kecil, yaitu market noise. Menentukan ukuran impuls minimum untuk reaksi, dalam poin. Yaitu. Zigzag tidak bereaksi terhadap dorongan hati, yang kurang dari MinPoints.
extern int ForcePoints = 50;
Parameter ini memungkinkan untuk bereaksi terhadap kerugian yang cukup besar meskipun jumlahnya kurang dari MinRatio. Misalnya, setelah gerakan tajam. Jika parameter MinPoints dibuat lebih dari ForcePoints, ForcePoints akan otomatis meningkat ke ukuran yang sama.
Trendsignal_c13. indicator
Logikanya adalah persimpangan rata-rata bergerak cepat dan lambat atau yang serupa, hanya perdagangan melihat panah. satu panah = 50 pips pasti.
Gunakan hanya pada chart.1 H.