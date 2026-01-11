Indonesian Member - page 259

nelayan79:
Skrg giliran saya nih nanya teknik KG,  di chart mu ada batas garis putus2 +/- 1,2,3. Itu apa artinya?  Dan bgmn settingnya? 

kalau yg warna lime itu BB Daily SD 123... tinggal aktifkan semua SD123  --> true .... maka muncul semua deviasi (batasan) pergerakan harga .... digunakan dan diactifkan hanya ketika FLAT berupa garis dg style_Dot... pakai Default TPL ditempatkan pd temlet tersendiri digunakan hanya untuk mengetahui Medan dan keadaan market beserta batasan2nya sedang untuk tradingnya dengan template dan strategi Entry yg biasa kita Pakai (karakter masing2)

 
1225113:

tipuan-mata.jpg  16 kb
 
nelayan79:
Oke,  tp bgmn cara readnya.  Kalo hrg masuk ke batasan di area - atau +. Maaf,  hanya menyamakan cara pandang,  bila berbeda cara pandang maka hasilnyapun juga berbeda.  Krn ane jg ingin penyempurnaan.  Seperti contoh gambar terlampir.  Berbeda bukan apa yg sdg kita lihat? 

wakaka... pilih si embah atau wanita muda... kwkwkw

cara bacanya kita bisa lihat bagai mana BB 4 Monthly Flat setelah kita aktifkan SD123 --->  terlihat garis dot dan terlihat bagai mana PA berinteraksi terhadapnya... jika Flat maka berlaku SR... 


maka kita tunggu dia jadi Suport atau Resisten... setelah kita tahu sekarang dia jadi Resistant... maka kita manfaatkan untuk mencari keuntungan... Hajarrrr    sell.... nempel di weekly close....... dapat deh ...hehehehe


 
1225113:

Thanks bro, sy pengen fusion dgn teknik ini. Ane akan terus menyempurnakan.  Weekend dulu kita mau mudik,  hehehe selamat berlibur. 
 
nelayan79:
Thanks bro, sy pengen fusion dgn teknik ini. Ane akan terus menyempurnakan.  Weekend dulu kita mau mudik,  hehehe selamat berlibur. 
okey semoga berhasil Broo... hehe... ini dasarnya...seawave_slide_4.zip

hehe... Jakarta sepi dong pada mudik semua

happy Weekend too
 
Sepi jkt,  jalur udara sepi,  byk lewat darat. 
 



Indicator_Volumes_Buys_Sells



 

3 stochastics in one 



Stochastic3_v6.mq4  7 kb
 


ZigZag of Orlov


Ada sejumlah besar Zigzag dan sebagian besar, dengan algoritma yang sulit, tidak memberikan hasil yang dibutuhkan. Selain itu prinsip kerja dan penyesuaian sangat sulit dipahami. Saya telah memutuskan untuk menulis Zigzag saya sendiri dan karenanya menamakannya dengan nama saya(Денис Орлов). Ini adalah Zigzag dengan prinsip kerja yang sederhana, jelas dan alami. Ini menunjukkan impuls dan koreksi yang penting bagi Anda. Zigzag tidak redraws karena hanya menarik impuls yang sudah ada. Pilihan dan prinsip kerja:

extern double MinRatio = 0,33;

Ini berarti hubungan impuls baru dengan sebelumnya yang akan bereaksi dengan Zigzag. Yaitu. baris baru akan dibangun hanya jika impuls arus tidak kurang dari 0,33 dari sebelumnya. 0,5 - tidak kurang dari setengah 0,75 - tidak kurang dari tiga perempat



extern int MinPoints = 20;

Filter yang memotong gerakan terlalu kecil, yaitu market noise. Menentukan ukuran impuls minimum untuk reaksi, dalam poin. Yaitu. Zigzag tidak bereaksi terhadap dorongan hati, yang kurang dari MinPoints.


extern int ForcePoints = 50;

Parameter ini memungkinkan untuk bereaksi terhadap kerugian yang cukup besar meskipun jumlahnya kurang dari MinRatio. Misalnya, setelah gerakan tajam. Jika parameter MinPoints dibuat lebih dari ForcePoints, ForcePoints akan otomatis meningkat ke ukuran yang sama.

extern bool ByClose = False;

Parameter yang menarik, memungkinkan untuk menarik Zigzag dipandu oleh Close-prices dan 
mengabaikan market noise  High dan low (Денис Орлов) 


ZigZag_ws_Chanel_R 




Dalam pemakaian Zig zag perlu dilengkapi garis Horizontal tingkat SR
ThreeLineBreak on Chart S/R 
 

Trendsignal_c13. indicator 


Logikanya adalah persimpangan rata-rata bergerak cepat dan lambat atau yang serupa, hanya perdagangan melihat panah.   satu panah = 50 pips pasti.  

Gunakan hanya pada chart.1 H.


Trendsignal_c13.mq4  4 kb
