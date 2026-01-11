Indonesian Member - page 261
wakaka mungkin juga bisa jadi 2+3-1+9+9-18=4 .... kwkwkw daripada trend berbalik kena SL?...kwkwkw
Jauh amat 9+9-18, hahaha... Diluar prediksi.
hehehe,.... yach begitulah Forex apapun bisa terjadi... kwkwkw
new member, semoga ada rizqi dsini
dimana mana selalu ada Rizqi.... selamat datang mas rofik hidayat salam kenal....
leading krn kita sdh sell-limit, bukan nunggu turun dulu baru sell.
posisinya kan benar, kok dikritik yah...
kalau posisi salah, wajar senang kita dikritik hehe...
rsi ma mtf alerts + arrows 2
Parabolic RSI 2 mtf
rsi bar chart (mtf + alerts).
Juga coba gambar trendlines langsung ke osilator untuk tambahan.
RK-RSI-2TF