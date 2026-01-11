Indonesian Member - page 261

New comment
 
1225113:

wakaka mungkin juga bisa jadi 2+3-1+9+9-18=4 .... kwkwkw daripada trend berbalik kena SL?...kwkwkw

Jauh amat 9+9-18, hahaha...  Diluar prediksi. 
 
new member, semoga ada rizqi dsini
 
nelayan79:
Jauh amat 9+9-18, hahaha...  Diluar prediksi. 

hehehe,.... yach begitulah Forex apapun bisa terjadi... kwkwkw

 
rofik hidayat:
new member, semoga ada rizqi dsini

dimana mana selalu ada Rizqi.... selamat datang mas  rofik hidayat  salam kenal....

 
Yohana Parmi:

leading krn kita sdh sell-limit, bukan nunggu turun dulu baru sell.

posisinya kan benar, kok dikritik yah...

kalau posisi salah, wajar senang kita dikritik hehe...

 
Salam kenal, awak budak Jambi Bang.. awak tunggu share ttg strategi sederhana utk propit dari abang, ayu, datuk galonyo. terima kasih  
 

rsi ma mtf alerts + arrows 2


 

Parabolic RSI 2 mtf


.


 

rsi bar chart (mtf + alerts).


Untuk rsi_bar_chart_v2.02_mtf_amp_alerts.mq4 trade trend, tambahkan garis 50 ke indikator. Jika 
Candle RSI berada di atas garis 50 kita berada dalam wilayah bullish dan jika Candle RSI berada 
di bawah garis 50,  kita berada dalam wilayah  bearish.
Juga coba gambar trendlines langsung ke osilator untuk  tambahan.



 

RK-RSI-2TF



Files:
RK-RSI-2TF.mq4  6 kb
1...254255256257258259260261262263264265266267268...614
New comment