nelayan79:
Gak tanggung lho kalo gak ngerti,,  hehehe.... 
kalo gak ngerti,,kan tinggal tanya Authornya  hehehe.... 
 
nelayan79:
Hahahha...  Ya sdh sy sharing buatan saya sendiri.  Ini sy buat seperti belajar buka kantor.  See attachment. 

Asiik, bisa belajar disiplin mengikuti SOP
 
kumiho:

saya dr medan.. masih newbie.. mohon pencerahannya bos bos semuanya


mungkin kalau  Bapak pengen tahu tentang BBMA seperti yg saya gunakan, bisa baca dulu di Page 59... Rahasia MA dan Deviasinya.

dan mungkin banyak hal lain di Indonesia Member ini yg dapat Bapak temui dan semoga bisa menginspirasi cara / system sesuai dg karakter trading Bapak  .... semoga bermanfaat

 

RSI Power Maximum v2


versi untuk expert advisor Maksimum Power RSI, dengan lebih banyak pilihan.

Dengan penambahan sebuah maxspread, bisa bermanfaat bagi scalper.(V2,01)

tambahkan opsi untuk jarak pip antara orders(V2.02).


Pilihan filter XO_A_H ditambahkan, EA hanya buy saat XO_A_H berwarna hijau; 
danhanya sell saat XO_A_H berwarna merah.(V2.03)
Biantoro Kunarto:
I want to know how many people from Indonesia is joining this forum. If you're from Indonesia, please comment this topic..Thank you..

saya

Profit System

menggunakan sistem ini untuk beberapa bulan dan hasilnya sangat keren.

Untuk entry Buy:

Tanda pertama, Bila  panah Violet naik
Tanda kedua, bila harganya di atas garis biru.
Tanda terakhir, saat harga menembus titik biru.
close, saat harga menyentuh garis biru.

Untuk entry Sell:

Tanda pertama, Bila  panah biru turun
Tanda kedua, saat harganya di bawah garis biru.
Tanda terakhir, saat harga menembus titik merah.
close, saat harga menyentuh garis biru.

Seperti yang dijelaskan di gambar dibawah ini  ...
sangat sederhana,sangat menguntungkan



 
nelayan79:
kwkwkw.... Ane close dulu.... sudah nempel di Daily Flat sesuai SOP hehehe


 
1225113:

Hahahha,  kalo indo SOP,  kalo inggeris soup. Sop kambing kita... 
 

Adakah trader Indonesia di sini yang menggunakan TRADING SYSTEM KANG GUN , nggak ya?

