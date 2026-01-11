Indonesian Member - page 256
Hahahha... Ya sdh sy sharing buatan saya sendiri. Ini sy buat seperti belajar buka kantor. See attachment.
Asiik, bisa belajar disiplin mengikuti SOP
saya dr medan.. masih newbie.. mohon pencerahannya bos bos semuanya
mungkin kalau Bapak pengen tahu tentang BBMA seperti yg saya gunakan, bisa baca dulu di Page 59... Rahasia MA dan Deviasinya.
dan mungkin banyak hal lain di Indonesia Member ini yg dapat Bapak temui dan semoga bisa menginspirasi cara / system sesuai dg karakter trading Bapak .... semoga bermanfaat
RSI Power Maximum v2
versi untuk expert advisor Maksimum Power RSI, dengan lebih banyak pilihan.
Dengan penambahan sebuah maxspread, bisa bermanfaat bagi scalper.(V2,01)
I want to know how many people from Indonesia is joining this forum. If you're from Indonesia, please comment this topic..Thank you..
saya
salam profit trader - investor Jakarta,,saya ijin untuk mengundang anda untuk gabung dengan broker ecn TIFIA,,kita santai santai sambil bedah keuntungan di tifia
Profit System
menggunakan sistem ini untuk beberapa bulan dan hasilnya sangat keren. Untuk entry Buy: Tanda pertama, Bila panah Violet naik Tanda kedua, bila harganya di atas garis biru. Tanda terakhir, saat harga menembus titik biru. close, saat harga menyentuh garis biru. Untuk entry Sell: Tanda pertama, Bila panah biru turun Tanda kedua, saat harganya di bawah garis biru. Tanda terakhir, saat harga menembus titik merah. close, saat harga menyentuh garis biru. Seperti yang dijelaskan di gambar dibawah ini ... sangat sederhana,sangat menguntungkan
Gak tanggung lho kalo gak ngerti,, hehehe....
kwkwkw.... Ane close dulu.... sudah nempel di Daily Flat sesuai SOP hehehe
Adakah trader Indonesia di sini yang menggunakan TRADING SYSTEM KANG GUN , nggak ya?