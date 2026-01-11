Indonesian Member - page 258
Trend Signal (Highly Profitable)
https://www.mql5.com/en/code/10238
Semoga bermanfaat mbo...
bermanfaat untuk hajar lagi,,,,, buy and close ,,,, dapat deh ikannya kwkwkwkw
Profitable Simple MA Scalpe di TF m5
EA ini Enter Buy / Sell jika saat ini sudah diatas / dibawah previous close dan dibawah / diatas MA.
Amazing scalping strategy
menggunakan bar dalam kerangka waktu 15 menit
TheArtOfScience
Saya menemukan indikator ini yang berdasarkan Kijun Sen namun settingnya cukup bagus.
Aturannya sudah disebutkan di Picture, dimana masuknya, dimana SL, dan pilihan profit taking.
Lihat gambarnya :
2000pips daily EA EU M1
Total net profit : 760.93%
RDD : 29.94%
I want to know how many people from Indonesia is joining this forum. If you're from Indonesia, please comment this topic..Thank you..
selamat datang .sywa83.. salam kenal...
Fibobars Like EA
