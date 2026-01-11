Indonesian Member - page 258

New comment
 

Trend Signal (Highly Profitable)


https://www.mql5.com/en/code/10238

mengujinya secara manual beberapa hari terakhir dan hampir melipatduakan 
bank saya, ini bekerja sangat baik pada rentang waktu H1 pada semua pasangan.


Beli @ panah biru
Tutup dan Jual @ panah merah muda berikutnya


atau

Jual @ Pink panah
Tutup dan Jual @ panah biru berikutnya


Indikatornya tidak repaint namun sinyal naik atau turun pada bar saat ini akan 
disspear dan kemudian muncul kembali sehingga menunggu terbaiknya sampai candle dengan 
sinyal telah ditutup sebelum Anda memasuki perdagangan. Maaf jika saya tidak menjelaskannya 
dengan sangat baik. Pada dasarnya menunggu sampai candle  ini di H1 telah close 
sebelum memasuki perdagangan, tidak segera .

Lihat pic di bawah untuk penjelasan






dengan Stop loss  10 pips
Buy / sell indicator with alerts.
Buy / sell indicator with alerts.
  • votes: 12
  • 2011.04.14
  • Pankaj Bhaban
  • www.mql5.com
It calculates number of bars on charts and then based on histogram it draws a arrow which is again confirmed when next opening bar price its high in case of buy arrow or low in case of sell signal, when both these conditions are satisfied it draws an arrow. it is price behavior change...
Files:
trendsignal..mq4  4 kb
 
nelayan79:
Semoga bermanfaat mbo... 

bermanfaat untuk hajar lagi,,,,, buy and close ,,,, dapat deh ikannya kwkwkwkw


 

Profitable Simple MA Scalpe di TF m5


EA ini Enter Buy / Sell jika saat ini sudah diatas / dibawah previous close dan dibawah / diatas MA.



 
1225113:

Amazing scalping strategy

menggunakan bar dalam kerangka waktu 15 menit

 

TheArtOfScience


Saya menemukan indikator ini yang berdasarkan Kijun Sen namun settingnya cukup bagus.

Aturannya sudah disebutkan di Picture, dimana masuknya, dimana SL, dan pilihan profit taking.

Lihat gambarnya :


Files:
TheArtOfScience.mq4  2 kb
 

2000pips daily EA EU M1



Total net profit : 760.93%
RDD : 29.94%


 
Biantoro Kunarto:
I want to know how many people from Indonesia is joining this forum. If you're from Indonesia, please comment this topic..Thank you..

Hi, I'm from Jakarta but currently working and living in nothern part of China.

Salam Kenal.
 
sywa83:

Hi, I'm from Jakarta but currently working and living in nothern part of China.

Salam Kenal.

selamat datang .sywa83.. salam kenal...

 

Fibobars Like EA



EA dengan semua pilihan (termasuk filter waktu) dengan parameter berikutnya.
mencatat tinggi dan rendah serta waktu tinggi dan rendah dari N bar terakhir.
Tingkat eksternal bisa menjadi tingkat fibo seperti 38,2% atau tingkat  antara 0 dan 100

Posisi panjang: harga> rendah (Nbars) + (tinggi (Nbars) -low (Nbars)) Level dan waktu 
(rendah (Nbars))> waktu (tinggi (Nbars)). Praktis harga datang dari daerah yang rendah 
dan akan lebih tinggi melewati tingkat tertentu.
Posisi pendek: kebalikan dari panjang: harga <tinggi (Nbars) - (tinggi (Nbars) -low (Nbars)) 
Level dan waktu (tinggi (Nbars))> waktu (rendah (Nbars))
posisi keluar dengan sinyal terbalik atau dengan trailing stop.
Pilihan untuk memasukkan posisi pada bar baru hanya jika penutupan bar sebelumnya memicu 
sinyal.

Saya harap penjelasan saya jelas. Saya mencoba untuk menciptakan sesuatu seperti Fibobars 
yang diharapkan tidak akan memiliki masalah dari fibo dan akan mengoptimalkan lebih cepat 
dari pada fibo. dan signal ditampilkan di chart



double high = High [iHighest (NULL, 0, MODE_HIGH, nbars, shift + 1)];
double low = Low [iLowest (NULL, 0, MODE_LOW, nbars, shift + 1)];
int timehigh = Waktu [iHighest (NULL, 0, MODE_HIGH, nbars, shift + 1)];
int timelow = Waktu [iLowest (NULL, 0, MODE_LOW, nbars, shift + 1)];

Bahkan untuk shift = 0 yang tinggi dan rendah setidaknya satu bar di belakang. Jika harga 
membuat rendah baru atau  long untuk new highs serta short untuk posisi new low.

Pada gambar terlampir adalah tidak ada sinyal dari pagi ini. Saya juga membiarkan indikator 
fibobars untuk pemeriksaan visual. Dalam keadaan apa pun  menjadi "No Signal". adalah membeli
atau menjual.
Dalam hal ini terakhir kali adalah harga yang rendah dan harganya tidak di atas level 0,2 
sehingga harus ada efect sell .
Parameter untuk EA dan fibobar adalah: 144 periode dengan fibolevel = 1 dan level = 0,2 pada 
EU M5

 Rubah code


if((shift==0 && Close[shift]>low+NormalizeDouble((high-low)*level,Digits) && timelow>timehigh)
|| (shift!=0 && Open[shift]<low+NormalizeDouble((high-low)*level,Digits) && timelow>timehigh && Close[shift]>low+NormalizeDouble((high-low)*level,Digits) && timelow>timehigh)){signal=1;signalst="BUY";}
if((shift==0 && Close[shift]>high-NormalizeDouble((high-low)*level,Digits) && timelow<timehigh)
|| (shift!=0 && Open[shift]<high-NormalizeDouble((high-low)*level,Digits) && timelow<timehigh && Close[shift]>high-NormalizeDouble((high-low)*level,Digits) && timelow<timehigh)){signal=2;signalst="SELL";}


dengan ini


if(timelow<timehigh){
if (Ask>=NormalizeDouble(low+(high-low)*(1-level),Digits)){signal=1;signalst="BUY";}
if (Ask<NormalizeDouble(low+(high-low)*(1-level),Digits)){signal=2;signalst="SELL";}
}
if(timelow>timehigh){
if (Ask>=NormalizeDouble(low+(high-low)*level,Digits)){signal=1;signalst="BUY";}
if (Ask<NormalizeDouble(low+(high-low)*level,Digits)){signal=2;signalst="SELL";}
}
 
1225113:

bermanfaat untuk hajar lagi,,,,, buy and close ,,,, dapat deh ikannya kwkwkwkw


Skrg giliran saya nih nanya teknik KG,  di chart mu ada batas garis putus2 +/- 1,2,3. Itu apa artinya?  Dan bgmn settingnya? 
1...251252253254255256257258259260261262263264265...614
New comment