Indonesian Member - page 262

New comment
 

VChannel_v0.57_v5.



Files:
VChannel_v0.57_v5.ex4  93 kb
 

ZigZag On Heikin Ashi 



 

Happy New Year 2018 ALL, May this New Year Bring Us Good Luck and Fortune.



 

Tаhun іnі ѕеmоgа kita lеbіh bіѕа mеnghаrgаі wаktu. Kаrеnа wаktu аdаlаh ѕеѕuаtu уаng tаk аkаn bіѕа kеmbаlі. Pеrgunаkаnlаh ѕеbаіk mungkіn untuk menggapai cinta Tuhan, ѕеmоgа tаhun іnі Allаh rіngаnkаn lаngkаh kita. 

Sеlаmаt Tаhun Bаru semua teman teman.. Sеmоgа kеhіduраn kita аkаn mеnјаdі lеbіh bаhаgіа, lеbіh bеrmаknа, dаn lеbіh bеrlіmраh bеrkаh. Sаmbut Tаhun Bаru іnі dеngаn hаtі tеnаng, wајаh сеrіа, dаn ѕеnуum yang іndаh. Agаr kаkі lеbіh tеrаѕа rіngаn untuk mеlаngkаh bаhkаn bеrlаrі .menyambut lembaran baru kehidupan 2018 dengan jiwa, semangat dan harapan baru yang lebih pasti...  baik LAHIR DAN BATIN..... amieeen,... !!!

WD membuat Hari ini kopi dan Udud terasa semakin nikmat sekaaaliii......... 

.

 
Ibnu Faishal:
Salam kenal, awak budak Jambi Bang.. awak tunggu share ttg strategi sederhana utk propit dari abang, ayu, datuk galonyo. terima kasih  

Selamat datang  Ibnu Faishal   salam kenal dan Happy New Year

 

Power signals 2



Files:
Power_signals_2.ex4  20 kb
 

Coridor FullSSA normalize - mtf + lines and Arrow


 

CCI - Nrp - Mtf Advanced Alerts (mod) _v1



 

Candle_Signal.



Files:
Candle_Signal.mq4  7 kb
 

BZ_EveryHour



Files:
BZ_EveryHour.zip  5 kb
1...255256257258259260261262263264265266267268269...614
New comment