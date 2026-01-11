Indonesian Member - page 264
salam kenal
saya dari kota solo
newbie di trading, mohon bimbingannya kk kk sekalian
Selamat datang..st.andrea.go.. Salam kenal....
3 Pola Segitiga Mudah Setiap Pedagang Forex Harus Diketahui - Segitiga simetris (Symmetrical Triangle)
Jenis pola pertama adalah pola segitiga simetris. Ini dibentuk oleh dua garis tren berpotongan kemiringan
serupa yang terkonvergensi pada titik yang disebut puncak. Pada contoh di atas dari segitiga simetris yang
dapat Anda lihat dengan mudah pada grafik AUDUSD 1-Hour, perpotongan garis tren naik dan garis tren turun
di bagian bawah tren yang lebih besar. Penjual tidak mampu menekan harga lebih rendah dan pembeli tidak
bisa menekan harga ke level tertinggi baru.
Jenis pola segitiga berikutnya adalah segitiga naik. Hal ini mudah dikenali oleh garis tren naik yang
berpotongan dengan garis resistan datar. Hal ini sering dianggap oleh trader sebagai pola bullish yang
ditandai dengan pecahnya resistance di atas saat selesai. Namun, dalam pola ascending triangle,
breakouts bisa terjadi di bawah resistance. Hal ini terutama dapat terjadi ketika tren sebelum segitiga
turun.
Pola segitiga terakhir adalah pola descending triangle. Segitiga turun ditandai oleh area support kuat yang berpotongan dengan garis tren miring ke bawah. Ketika chartist melihat pola ini sebagai bagian dari tren turun yang lebih besar, mereka melihat kelanjutan tren turun. Jeda dekat dan ditutup di bawah area support akan menjadi konfirmasi dari pola ini yang menandakan pedagang untuk memasukkan pendek dengan berhenti di atas bagian atas pola.
mas Andi check aja disini > https://www.mql5.com/ru/code/8569wah PakuPayungnya bener bener asyik .... EA dasar parameternya pakai indi apa mas?
wokeey mas bro thanx, udah bisa bedana di faktor pembaginya aja, mungkin berkaitan dengan fraksi harga...
PakuPayung masih Beta testing ney, sekarang udah live di ICMarket tapi blom di publish mudah2an dalam beberapa bulan kalo progres bagus bisa pake jualan :D
EA based on Singular Spectrum Analysis (SSA) banyak beredar dsini, tapi perbedaannya dia dynamis menyesuaikan panjang cycle trend (sistem Hurst), dan pake beberapa filter indi standard.
Style scalping 10-12 pips strategi exit averaging dan hedging.
Hai, saya member baru. Mohon bimbingannya
okey semoga berhasil Broo... hehe... ini dasarnya...seawave_slide_4.zip
hehe... Jakarta sepi dong pada mudik semuahappy Weekend too
Sy tambahkan SD +/- pada BB daily saya. Ini bermanfaat untuk mengetahui price saat berhenti, mantul, trending. Ini adalah batas harga. Saya sdh mengamatinya dan menambah kesempurnaan teknik nelayan79 yg telah saya buat atau rumuskan. MACD kyknya belum deh, belum terbiasa dengan indi itu. Terima kasih bro, semoga tetap profit konsiten.
ok... hehe.. kalau belum terbiasa ya jangan masBro... nanti bisa2 mengurangi confident...hehe.
kalau di H1, pakai BB Monthly untuk lihat batas ... konfirmasi Di H4 dengan batas BB 4 Monthly..
Hai, saya member baru. Mohon bimbingannya
Selamat datang PactumExcello salam kenal
siiiip.... biasanya nunggu 3 bulan untuk consistantcy in Progress,,,, selamat mas Broo... di tahun 2018 semoga sukses selalu...
Amieenn... thanx