Indonesian Member - page 257
Salam kenal buat semua trader di forum ini semoga kita bisa sukses bersama sambil sharing ilmu ;) Saya masih banyak belajar tentang PRICE ACTION, tetapi saya mendapati ada sistem trading terbaru dengan menggunakan PRICE BREAK ACTION yang mana saya ingin tahu kalo ada para trader di sini yang mengkin lebih memahaminya...
Mohon info apakah broker fbs cocok dengan signal E5968? Terima kasih
Pleases help me. akun cent from FBS match or no with E5986 Signal. Thank You.
Asyiikk bs diaplikasikan ke semua market tdk hanya gold.
hehehe trims Broo. SOP nya.. formasi candle sangat penting ... di TF W1, D1 dan H4....ini sangat lengkap for my system
Asiik, bisa belajar disiplin mengikuti SOP
Scalping non repaint ind... di TF H4
Boxfibo indicator
Bband rsi eamulai trading dan mengembangkan seperangkat aturan trading yang cukup menguntungkanuntuk membuat ea menggunakan bband dan rsi indicaters Perdagangan strategi pada dasarnya memperpendek overbought dan membeli oversold. dan mencoba menemukan titik terbaik untuk entry sehingga dapat memiliki lebih sedikit risiko dan lebih banyak keuntungan. Berikut adalah aturan Buy dan Sell. setup indicater bolinger bands sdeviation 1,2,2,8,3,4 rsi 14 30,70 kerangka waktu: 5m pendek / beli jika kemiringan Bband sd 4 adalah + - 0.20 dan harga pasar <atau> sd sd 4 bband aturan korsleting jika rsi> 70 lalu periksa bband> 3 jika benar untuk tick 4 NEXT Anda diperbolehkan untuk perdagangan. tempat menunggu short limit order atau short order saat tick berikutnya antara 2,8 sampai 3 sdeviation. harga harus antara 2,8 sampai 3 Tempatkan pesanan lain jika harga mencapai 2,8 sampai 3 sdeviation untuk tick berikutnya. TP: 4 SL: 12 membeli peraturan jika rsi <30 lalu cek bband <3 jika benar untuk tick 4 NEXT Anda diperbolehkan untuk perdagangan tempat tertunda buy limit order atau buy order saat harga tick berikutnya antara 2,8 sampai 3 sdeviation. harga harus antara 2,8 sampai 3 Tempatkan pesanan lain jika harga mencapai 2,8 sampai 3 sdeviation untuk tick berikutnya. TP: 4 SL: 12 Saya telah menemukan bahwa selama Anda menolak memasuki pasar terlalu cepat dan menunggu atlease 1 centang dan Anda menempatkan peralihan peralihan 2,3 sampai 3 standar deviasi. Anda akan lebih mungkin memukul entri yang PALING SEMPURNA. misalnya jika Anda masuk pasar saat rsi> 70 dan bband sd> 2.8 pada tick pertama. Anda akan hampir selalu terlalu dini. tetapi jika Anda menunggu kutu berikutnya dan kemudian masuk, Anda akan hampir berada di puncak overbought. Berikut adalah beberapa gambar ketika saya mengikuti aturan secara manual ke T Ini adalah grafik M5 EG dan meskipun tidak berjalan terlalu jauh karena saya melakukannya secara manual. Saya kembali 6 bulan dan sudah ada 1 perdagangan yang membutuhkan SL sebesar 46 pips untuk mendapatkan kembali profit. selebihnya adalah perdagangan yang menguntungkan dengan rasio risiko / keuntungan 4: 1 untuk stop loss. seperti yang Anda lihat. Saya menempatkan beberapa pesanan saat harga naik di atas atau di bawah sd 4. perdagangan ini hampir selalu terpental kembali dan Anda akan mendapatkan keuntungan. perdagangan tidak memerlukan rsi untuk> 70 atau <30 sepanjang waktu tetapi RSI harus melewati batas dan berada di antara 1-4 sebelumnya dan harga pesanan akan berada di antara 2,8 sampai 3 deviasi Saya hanya ingin membagikan ini kepada teman-teman sesama forum sehingga mereka dapat memperbaiki dan membuatnya lebih baik lagi.
happy trading!