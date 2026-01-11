Indonesian Member - page 257

New comment
 

Salam kenal buat semua trader di forum ini semoga kita bisa sukses bersama sambil sharing ilmu ;) Saya masih banyak belajar tentang PRICE ACTION, tetapi saya mendapati ada sistem trading terbaru dengan menggunakan PRICE BREAK ACTION yang mana saya ingin tahu kalo ada para trader di sini yang mengkin lebih memahaminya...

 
Asyiikk bs diaplikasikan ke semua market tdk hanya gold
 

Mohon info apakah broker fbs cocok dengan signal E5968? Terima kasih

Pleases help me. akun cent from FBS match or no with E5986 Signal. Thank You.

 
nelayan79:
Asyiikk bs diaplikasikan ke semua market tdk hanya gold. 

hehehe trims Broo. SOP nya.. formasi candle sangat penting ... di TF W1, D1 dan H4....ini sangat lengkap for my system

 
1225113:

hehehe trims Broo. SOP nya.. formasi candle sangat penting ... di TF W1, D1 dan H4....ini sangat lengkap for my system

Semoga bermanfaat mbo... 
 
Jafaruddin SE.MM:

Mohon info apakah broker fbs cocok dengan signal E5968? Terima kasih

Pleases help me. akun cent from FBS match or no with E5986 Signal. Thank You.

I dont know.  Please send the attachment your chart. 
 
Margiyono:

Asiik, bisa belajar disiplin mengikuti SOP
Sharing ya kalo sdh bikin SOP sendiri.  Hihihi
 


Scalping non repaint ind... di TF H4





Files:
Grail_Indic.ex4  32 kb
 

Boxfibo indicator




Files:
BoxFibo.mq4  5 kb
  
Bband rsi ea

mulai trading dan mengembangkan seperangkat aturan trading yang cukup menguntungkanuntuk membuat ea 
menggunakan bband dan rsi indicaters

Perdagangan strategi pada dasarnya memperpendek overbought dan membeli oversold. dan mencoba 
menemukan titik terbaik untuk entry sehingga dapat memiliki lebih sedikit risiko dan lebih 
banyak keuntungan.

Berikut adalah aturan Buy dan Sell.

setup indicater
bolinger bands sdeviation 1,2,2,8,3,4
rsi 14 30,70
kerangka waktu: 5m

pendek / beli jika kemiringan Bband sd 4 adalah + - 0.20 dan harga pasar <atau> sd sd 4 bband

aturan korsleting
jika rsi> 70
lalu periksa bband> 3
jika benar untuk tick 4 NEXT Anda diperbolehkan untuk perdagangan.
tempat menunggu short limit order atau short order saat tick berikutnya antara 2,8 sampai 3 
sdeviation. harga harus antara 2,8 sampai 3
Tempatkan pesanan lain jika harga mencapai 2,8 sampai 3 sdeviation untuk tick berikutnya.
TP: 4
SL: 12

membeli peraturan
jika rsi <30
lalu cek bband <3
jika benar untuk tick 4 NEXT Anda diperbolehkan untuk perdagangan
tempat tertunda buy limit order atau buy order saat harga tick berikutnya antara 2,8 sampai 3 
sdeviation. harga harus antara 2,8 sampai 3
Tempatkan pesanan lain jika harga mencapai 2,8 sampai 3 sdeviation untuk tick berikutnya.
TP: 4
SL: 12

Saya telah menemukan bahwa selama Anda menolak memasuki pasar terlalu cepat dan menunggu 
atlease 1 centang dan Anda menempatkan peralihan peralihan 2,3 sampai 3 standar deviasi. 
Anda akan lebih mungkin memukul entri yang PALING SEMPURNA.

misalnya jika Anda masuk pasar saat rsi> 70 dan bband sd> 2.8 pada tick pertama. Anda akan 
hampir selalu terlalu dini. tetapi jika Anda menunggu kutu berikutnya dan kemudian masuk, 
Anda akan hampir berada di puncak overbought.

Berikut adalah beberapa gambar ketika saya mengikuti aturan secara manual ke T
Ini adalah grafik M5 EG dan meskipun tidak berjalan terlalu jauh karena saya melakukannya 
secara manual. Saya kembali 6 bulan dan sudah ada 1 perdagangan yang membutuhkan SL sebesar 
46 pips untuk mendapatkan kembali profit. selebihnya adalah perdagangan yang menguntungkan 
dengan rasio risiko / keuntungan 4: 1 untuk stop loss.

seperti yang Anda lihat. Saya menempatkan beberapa pesanan saat harga naik di atas atau di 
bawah sd 4. perdagangan ini hampir selalu terpental kembali dan Anda akan mendapatkan 
keuntungan.

perdagangan tidak memerlukan rsi untuk> 70 atau <30 sepanjang waktu tetapi RSI harus 
melewati batas dan berada di antara 1-4  sebelumnya dan harga pesanan akan berada 
di antara 2,8 sampai 3 deviasi

Saya hanya ingin membagikan ini kepada teman-teman sesama forum sehingga mereka dapat 
memperbaiki dan membuatnya lebih baik lagi.


happy trading!
Files:
BBand_RSI_EA.mq4  63 kb
BBand_RSI_EA_v1.01.mq4  64 kb
1...250251252253254255256257258259260261262263264...614
New comment