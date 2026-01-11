Indonesian Member - page 266

New comment
 
Akmaludin Akbar:

hi Biantoro i'm from indonesia 

Selamat datang di forum pak :)

 
nelayan79:
Gk ada satupun yg menjawabnya.... Apa blm terbaca ya? 
Biar ada yg jawab tak jawab mas bro, tp mungkin di luar konten jawaban yg diharapkan.
Untuk gold (saya pribadi) karena masih newbie belum bisa analisa presisi maka saya pake sinyal.
Sinyal yg di pake sms broadcast dari pegadaian(BUMN) yg memeberitahukan bahwa ada lelang emas hehehe...
biasanya di saat seperti itu harga lagi anjlok. mungkin saja (hanya perkiraan saya) analis resiko kreditnya atau apalah itu memutuskan untuk lelang dst... (intinya biasanya harga sudah anjlok dan akan anjlok lagi)
klo sudah begini biasanya saya baru (open posisi) ke pegadaian siap2 beli (buy) minimal yg 2,5 gram (sekitar 3 jt-an lah harga saat ini)
Note : saya pake ini hanya untuk lindung nilai saja + biar bini bahagia walaupun batangan gak bisa dipake tp wanita tetep ijo sama yg beginian.
maaf ya klo diluar konten, hanya sekedar sharing dan meramaikan hihi
 
Nanang Satriyanto:
Biar ada yg jawab tak jawab mas bro, tp mungkin di luar konten jawaban yg diharapkan.
Untuk gold (saya pribadi) karena masih newbie belum bisa analisa presisi maka saya pake sinyal.
Sinyal yg di pake sms broadcast dari pegadaian(BUMN) yg memeberitahukan bahwa ada lelang emas hehehe...
biasanya di saat seperti itu harga lagi anjlok. mungkin saja (hanya perkiraan saya) analis resiko kreditnya atau apalah itu memutuskan untuk lelang dst... (intinya biasanya harga sudah anjlok dan akan anjlok lagi)
klo sudah begini biasanya saya baru (open posisi) ke pegadaian siap2 beli (buy) minimal yg 2,5 gram (sekitar 3 jt-an lah harga saat ini)
Note : saya pake ini hanya untuk lindung nilai saja + biar bini bahagia walaupun batangan gak bisa dipake tp wanita tetep ijo sama yg beginian.
maaf ya klo diluar konten, hanya sekedar sharing dan meramaikan hihi
Hahahha...  Bolehlah jawabannya. Prinsip dasar hrg murah dibeli,  hrg tinggi dijual kembali.  Menang pake ya.   Bgmn yg lain para trader forex?  Ayo keluarkan analisamu...  
 
nelayan79:
Hahahha...  Bolehlah jawabannya. Prinsip dasar hrg murah dibeli,  hrg tinggi dijual kembali.  Menang pake ya.   Bgmn yg lain para trader forex?  Ayo keluarkan analisamu...  
Batangan mas bro gimana makenya, klo yg perhiasan gak tau dah...
Buat longterm = lindung nilai
(th2007) ninja 150 RR = biaya resepsi = uangpangkal univ. swasta ++ = 120g
(th2018) cbr 250 RR = seperti diatas = 120g
ya kira2 begitu kdepanya semoga tetap seperti itu karena dari jaman firaun ya seperti itu xixixixi
 
Nanang Satriyanto:
Batangan mas bro gimana makenya, klo yg perhiasan gak tau dah...
Buat longterm = lindung nilai
(th2007) ninja 150 RR = biaya resepsi = uangpangkal univ. swasta ++ = 120g
(th2018) cbr 250 RR = seperti diatas = 120g
ya kira2 begitu kdepanya semoga tetap seperti itu karena dari jaman firaun ya seperti itu xixixixi
Bisa...  Dibolongin aja emas batangannya dijadiin kalung.  Talinya kalo bkn emas,  dari titanium aja. 
 
nelayan79:
Gk ada satupun yg menjawabnya.... Apa blm terbaca ya? 

pokoknya sekarang waktunya sell dan sell  mas Broo... hehehe trus tinggal ngopi selonjoran siapkan ea apa saja set only short biar mekanisme yg bekerja  ...  kwkwkw 

masukkan dalam SOP mas Brooo

Extrem = HH keluar BB-20 SD 2  vice versa

MHV- market hilang volume (HL/LH setelah HH/LL/extrem) ... jika terjadi HL/LH yg didalam BB 20 SD2--->> re entry



 
1225113:

pokoknya sekarang waktunya sell dan sell  mas Broo... hehehe trus tinggal ngopi selonjoran siapkan ea apa saja set only short biar mekanisme yg bekerja  ...  kwkwkw 


Ini gold ngamuk kali ya,,  byk yg profit turun, naik,  turun,  naik.  Hahahha.... Guud idea sell. 
 
nelayan79:
Ini gold ngamuk kali ya,,  byk yg profit turun, naik,  turun,  naik.  Hahahha.... Guud idea sell. 

sudah dapet belum ? kwkwkw


 
1225113:

sudah dapet belum ? kwkwkw


Udah kang.... 
 
1225113:

pokoknya sekarang waktunya sell dan sell  mas Broo... hehehe trus tinggal ngopi selonjoran siapkan ea apa saja set only short biar mekanisme yg bekerja  ...  kwkwkw 

masukkan dalam SOP mas Brooo

Extrem = HH keluar BB-20 SD 2  vice versa

MHV- market hilang volume --->> re entry



Ane amati dulu,  SOP siap nampung bro. 
1...259260261262263264265266267268269270271272273...614
New comment