Indonesian Member - page 254
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Range kita antara Monthly (Aqua) dan weekly (Magenta) flat.. itu batasannya kalau turun kita OP Sell krn HH sudah terbentuk pada Monthly Flat lalu close pada Daili Flat Yg terdekat dulu ;;; jika terus HL kita Sell lagi, sampai mencium Weekly (magenta)... Ayo Hajar Broooo... kwkwkw ... ciluk Baaaaaaaaa Close..... dapat deh....
Saya ingin tahu berapa banyak orang dari Indonesia yang bergabung dalam forum ini. Jika kamu dari Indonesia , tolong sampaikan topik ini .. terima kasih ..
Saya dari Bandung.
Saya dari Bandung.
selamat datang...niqmate274... salam kenal
Range kita antara Monthly (Aqua) dan weekly (Magenta) flat.. itu batasannya kalau turun kita OP Sell krn HH sudah terbentuk pada Monthly Flat lalu close pada Daili Flat Yg terdekat dulu ;;; jika terus HL kita Sell lagi, sampai mencium Weekly (magenta)... Ayo Hajar Broooo... kwkwkw ... ciluk Baaaaaaaaa Close..... dapat deh....
Belajar membaca Jaring laba2 ini mencari dan mencari, loq g menemukan istilah HL atau LH ya.
Yang sering muncul HH dan LL.
saya dr medan.. masih newbie.. mohon pencerahannya bos bos semuanya
Belajar membaca Jaring laba2 ini mencari dan mencari, loq g menemukan istilah HL atau LH ya.
Yang sering muncul HH dan LL.
hehehe .... saya belajar 4 tahun yang lalu sampai sekarang saya pakai sbg strategi bersama BBMA disini....https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=383972
hehehe .... saya belajar 4 tahun yang lalu sampai sekarang saya pakai sbg strategi bersama BBMA disini....https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=383972
Iya sypernah baca sekilas link tsb.
Indi apapun hampir semua berdasarkan MA, di putar2 di bolak balik di bengkokin di tekuk2 dengan banyak bumbu2 ujung2 nya MA.
salam kenal semua saya dari Indonesia, Banjarmasin kalsel...adakah yang disni yang dari bnjarmasin juga saling share ya mohon bantuannya sesepuh :D
saya dr medan.. masih newbie.. mohon pencerahannya bos bos semuanya
selamat datang pak kumiho..... salam kenal
selamat datang pak kumiho..... salam kenal
salam kenal.. mohon bimbingan