Range kita antara Monthly (Aqua) dan weekly (Magenta) flat.. itu batasannya kalau turun kita OP Sell krn HH sudah terbentuk pada Monthly Flat lalu close pada Daili Flat Yg terdekat dulu ;;; jika terus HL kita Sell lagi, sampai mencium Weekly (magenta)... Ayo Hajar Broooo... kwkwkw ... ciluk Baaaaaaaaa Close..... dapat deh....



 
Biantoro Kunarto:
Saya ingin tahu berapa banyak orang dari Indonesia yang bergabung dalam forum ini. Jika kamu dari Indonesia , tolong sampaikan topik ini .. terima kasih ..

Saya dari Bandung.

 
niqmate274:

selamat datang...niqmate274... salam kenal

 
1225113:

Belajar  membaca Jaring laba2 ini mencari dan mencari, loq g menemukan istilah HL atau LH ya. 

Yang sering muncul HH dan LL.

Files:
Capture6.PNG  41 kb
 

saya dr medan.. masih newbie.. mohon pencerahannya bos bos semuanya

 
Margiyono:


hehehe .... saya belajar 4 tahun yang lalu sampai sekarang saya pakai sbg strategi bersama  BBMA disini....https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=383972

 
1225113:

Iya sypernah baca sekilas link tsb.

Indi apapun hampir semua berdasarkan MA, di putar2 di bolak balik di bengkokin di tekuk2 dengan banyak bumbu2  ujung2 nya  MA.

 

salam kenal semua saya dari Indonesia, Banjarmasin kalsel...adakah yang disni yang dari bnjarmasin juga saling share ya mohon bantuannya sesepuh :D

 
kumiho:

selamat datang pak kumiho..... salam kenal

 
1225113:

salam kenal.. mohon bimbingan

