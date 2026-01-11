Indonesian Member - page 255
Iya sypernah baca sekilas link tsb.
Indi apapun hampir semua berdasarkan MA, di putar2 di bolak balik di bengkokin di tekuk2 dengan banyak bumbu2 ujung2 nya MA.
hehe... namanya back to nature... yang sekarang yang terbaru mungkin cicit cucutnya ....kwkwkw, ... keistimewanya BBMA ini kita bisa trading di TF mana saja karena measurement Posisi indinya sama (actual) dimana saja... jadi kita trading di TF H1 dan m1 sama posisi indinya jd ngga perlu buka tf H1 jika kita trading di TF m1
Ceritanya panjang cuman untuk dimengerti aja maksudnya. .. karena kegunaannya hanya untuk dilihat aja titik2 deviasi yang terbentuk SD1, SD2 dan SD3 nya jika terbentuk flat ...maka garis itulah sebagai acuan OP dan TP kita atau kita sebut Halte halte tadi...walaupun pakai tambahan indicator apapun...jika tepat pada garis2 deviasi tersebut maka kita Entry pada pointing Down atau pda Pointing Up MA kecilnya.......karena menjadi Hukum SR ketika Flat... cari aja mana yang flat apakah MA tahunan, Bulanan, Mingguan, Harian, 8jam, 4 jam .. maka kita plot BB nya... beres... ini paling simple ..... kalau aslinya KG pakai SMA periode 4 aplied Close dan Open untuk menentukan UP Down PA terhadap Batasan batasan halte tsbt yg terus diikuti dg OP dan tp di Halte2 Flat...
Iya betul, KG banget nih ,,,, top
Kalo punya saya hampir sama, ada sedikit berbeda. Tp cuma sy sendiri yg bs memahaminya. Nanti bingung analisa yg telah saya buat. Gk perlu share la ya... Pake teknik KG aja.
share lah yawww
Ntar bingung bacanya.
ngga papa mas Broo... kalau bahasa Arab kan dari kanan kekiri... kalau bahasa cina dan jepang dari atas ke bawah ....kwkwkwkw
wah hebatnya HL tapi apakah bisa tembus batasan Monthly flat (Aqua) kita tunggu... close dulu wiki wiki... saya ngga peArnah pakai target.. setiap ketemu Flat terdekat langsung close itu aja ...hehe target selanjutnya Daily Flat (Lime)_kalau Triger turun, karena MA H8 (Kuning) masih dibawah Daily (trend masih dianggap Turun)
Hahahha... Ya sdh sy sharing buatan saya sendiri. Ini sy buat seperti belajar buka kantor. See attachment.
wah ini baru siiip mas Broo,,, thanks
