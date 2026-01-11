Indonesian Member - page 108

New comment
 
Files:
Stoch_Points-1.ex4  11 kb
 
Files:
FTS.ex4  7 kb
 
 

Selamat pagi para trader, bagaimana tentang emas minggu depan

masihkah akan sampai di angka 1290?

 
 
 
 
whiteking:

Selamat pagi para trader, bagaimana tentang emas minggu depan

masihkah akan sampai di angka 1290?

CATATAN EMAS HARI INI 

Preferensi: BULLISH

Area Acuan: 1239.81 – 1242.70; 1247.37 (cari konfirmasi sinyal BULLISH)

Support: 1242.70, 1239.81, 1235.14

Resistance: 1247.37, 1250.26, 1253.48

Komentar:

XAUUSD tampak masih cenderung dalam bias bullish untuk outlook intraday. Sebagai strategi trading emasberdasarkan analisa teknikal hari ini Anda bisa mencari sinyal buy jika ditemukan konfirmasi tersebut di area sekitar 1239.81 – 1242.70 dengan potensi target dikisaran 1244.88 – 1247.37. Namun jika emas langsung menembus resistance 1247.37 maka emas berpotensi menuju kisaran 1250.26 – 1253.48. Waspadai, jika emas menembus ke bawah support 1239.81, karena hal tersebut berpotensi akan menekan turun emas hingga kisaran 1238.03 – 1235.14


 
1225113:
CATATAN EMAS HARI INI 

Preferensi: BULLISH

Area Acuan: 1239.81 – 1242.70; 1247.37 (cari konfirmasi sinyal BULLISH)

Support: 1242.70, 1239.81, 1235.14

Resistance: 1247.37, 1250.26, 1253.48

Komentar:

XAUUSD tampak masih cenderung dalam bias bullish untuk outlook intraday. Sebagai strategi trading emasberdasarkan analisa teknikal hari ini Anda bisa mencari sinyal buy jika ditemukan konfirmasi tersebut di area sekitar 1239.81 – 1242.70 dengan potensi target dikisaran 1244.88 – 1247.37. Namun jika emas langsung menembus resistance 1247.37 maka emas berpotensi menuju kisaran 1250.26 – 1253.48. Waspadai, jika emas menembus ke bawah support 1239.81, karena hal tersebut berpotensi akan menekan turun emas hingga kisaran 1238.03 – 1235.14


Terimakasih bos, kembali ane akan mencoba mencari buy time untuk gold

tapi hari senin gini kadang market sepi, meski tak selalu, coba longok news gak ada yang merah

tapi lihat bagimana kondisi nyata nanti kadang tak ada news juga market bagus

 

Ditunggu naiknya malah sideways gold nih

mungkin senin gak ada news penting jadi sepi, perlu rem ini kalau

si mas balik arah

1...101102103104105106107108109110111112113114115...614
New comment