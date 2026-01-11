Indonesian Member - page 108
Selamat pagi para trader, bagaimana tentang emas minggu depan
masihkah akan sampai di angka 1290?
Preferensi: BULLISH
Area Acuan: 1239.81 – 1242.70; 1247.37 (cari konfirmasi sinyal BULLISH)
Support: 1242.70, 1239.81, 1235.14
Resistance: 1247.37, 1250.26, 1253.48
Komentar:
XAUUSD tampak masih cenderung dalam bias bullish untuk outlook intraday. Sebagai strategi trading emasberdasarkan analisa teknikal hari ini Anda bisa mencari sinyal buy jika ditemukan konfirmasi tersebut di area sekitar 1239.81 – 1242.70 dengan potensi target dikisaran 1244.88 – 1247.37. Namun jika emas langsung menembus resistance 1247.37 maka emas berpotensi menuju kisaran 1250.26 – 1253.48. Waspadai, jika emas menembus ke bawah support 1239.81, karena hal tersebut berpotensi akan menekan turun emas hingga kisaran 1238.03 – 1235.14
Terimakasih bos, kembali ane akan mencoba mencari buy time untuk gold
tapi hari senin gini kadang market sepi, meski tak selalu, coba longok news gak ada yang merah
tapi lihat bagimana kondisi nyata nanti kadang tak ada news juga market bagus
Ditunggu naiknya malah sideways gold nih
mungkin senin gak ada news penting jadi sepi, perlu rem ini kalau
si mas balik arah