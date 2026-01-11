Indonesian Member - page 206
Saat trading, music ini yg sering kujadikan penghiburku.... From Gareth gates: anyone of us (stupid mistake) dan say it isn't so.
asyik lagunya Broo
Khusus H-4... Trading Make Happy, no noise... berani coba...? pasti Happy... hehe
mladen's masterpiece indicator system
Kpn ya ane main lots besar? Biar cepet beli apartemen. Hehehhe
yang bener... alphard temen ,,,wakaka ... Happy Weekend Broo
Khusus H-4... Trading Make Happy, no noise... berani coba...? pasti Happy... hehe
Itu di layar ada tanda panah kuning, settinnya apa bro?
settingnya CO_ENTRY_POINT.ex4
special for CO ENTRY POINT, if trading in H1-H4 we should see m5-m15 as detail Trend for Entry many times (berkali-kali) that line up (yg searah) .. hopefully can match with your style
adaptive rsx 3.2 oma mtf, presisinya lumayan siiip ....