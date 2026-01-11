Indonesian Member - page 206

Saat trading,  music ini yg sering kujadikan penghiburku....  From Gareth gates: anyone of us (stupid mistake) dan say it isn't so.  
 
nelayan79:
asyik lagunya Broo

 

Khusus H-4... Trading Make Happy, no noise... berani coba...? pasti Happy... hehe


 

mladen's masterpiece indicator system


 
nelayan79:
yang bener... alphard temen ,,,wakaka ... Happy Weekend Broo

 
1225113:

Selamat berlibur jg bro...  Ane mau swim dulu,  menguatkan otot dan nafas. 
 
1225113:

Itu di layar ada tanda panah kuning,  settinnya apa bro? 
 
nelayan79 :
settingnya CO_ENTRY_POINT.ex4

special for CO ENTRY POINT, if trading in H1-H4 we should see m5-m15 as detail Trend for Entry many times (berkali-kali) that line up (yg searah) .. hopefully can match with your style

 
1225113:

Thank you bro
 

adaptive rsx 3.2 oma mtf,  presisinya lumayan siiip ....


