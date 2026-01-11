Indonesian Member - page 210

Halo salam kenal semua trader indonesia... 

 

https://www.mql5.com/en/signals/363176

Baru belajar buka akun di mql5... 

meniko ... senjatanipun Pini sepuh.... senjata Ampuh... supadhos mboten melih wonten ...waduh...waduh...waduh... menawi anggenipun...Trading ing forex...  saghetho happyyyyyy sangeeettt.....profiiiit bangeeet....Legeeeeeeeend bangeeet ....kwkwkwkwkwkw




 
hei.. im rino from medan
 

Hi rino..salam kenal

 
Senjata ampuh bgt yo om heee...

 
mas Iwan...tinggal panggil Broo atau mbo... sesuai kebiasaan temen-temen sebut ... beres ,,, kwkwkw... sudah kadung keliru regestrasi,.. itu nama passwordnya yang keluar... hehe

terusin aja.. malah jadi indentitas...haha

Wakaka.... mobil Proyek gede banget,... kwkwkw... jangan dibawa kondangan yaw ...entar pak Jokowi tamunya pada bubarrrr.... hahaha 

Gak berani ya pasang foto asli?  Hahahha....  Siapa tau gw ke jember,  ente lewat kan bisa negor bro... 
 
hihi... masih belum ada di computer yang paling banyak fotonya indicator Brooo....wakaka... nanti kalau ada hehe...

 
TPL nya gak bisa dipake
foldernya macem macem

:D

 
wah bener juga ya...haha  kebanyakan folder  . sorry Brooo ..berarti yang kemarin TPL ngga bisa dipakai dong... weleh weleh. thanks Broo koreksinya....

