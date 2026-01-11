Indonesian Member - page 200

siap siap buat even November hehe :), mau berhasil mau gak, maju terus wkwkwkwk

champnovember

 
sip Broo... untuk test Performance tols tuyul... supaya tahu additif yg perlu ditambahkan... pake baju, celana panjang, topi dll... biar nampak tambah keren profit tuyulnya broo... wikiki
 

Hallo ....konco2 ....

Piye kabare ?

Wong Ngayogyakarta melu rembug .....

 
kabare apik mas, monggo
 
Alhamdulillah nggih sae kemawon

lha pripun panjenengan nggih saras kemawon to?

 
Gimana semuanya,  amankah tradingnya??? 
 
Punya sy lumayan bro.., saya lanjut kerja dulu

Sukses bro


 
Semoga beruntung... 
 
siip Brooo.... aku mulai kemarin Buy Sell aja ngikutin trennya no lose ... aku lagi buat formulanya dan batasan kanan kiri,  atas bawah  pergerakan Gold agar ngga bisa membingungkan lagi ... mau kemana trennya gua cegat lu Profitnya.... hihihi biar kapok

sekarang waktunya BUY Broo

 
Pake gaya koboy ya??  Hihihi....  Kalo sdh ketemu rumusnya sharing kita2 ya...  Ane jg mau improvement.  Kayak ISO 9001:2015 aja..  Xixixi
