siap siap buat even November hehe :), mau berhasil mau gak, maju terus wkwkwkwk
Hallo ....konco2 ....
Piye kabare ?
Wong Ngayogyakarta melu rembug .....
Alhamdulillah nggih sae kemawon
lha pripun panjenengan nggih saras kemawon to?
Gimana semuanya, amankah tradingnya???
Punya sy lumayan bro.., saya lanjut kerja dulu
Sukses bro
Gimana semuanya, amankah tradingnya???
siip Brooo.... aku mulai kemarin Buy Sell aja ngikutin trennya no lose ... aku lagi buat formulanya dan batasan kanan kiri, atas bawah pergerakan Gold agar ngga bisa membingungkan lagi ... mau kemana trennya gua cegat lu Profitnya.... hihihi biar kapok
sekarang waktunya BUY Broo
