Hrg ketinggalan jauh bro. Nanti gk sentuh di pasang 1289, tambah dalem ditariknya. Kesempatan naik ini, justru momen cut loss di resistant. Pengalaman saya begitu... Mending rugi dikit daripada rugi banyak.
betul Broo...Gold keknya lagi reversal siap2 down berlanjut...kita lihat kenyataannya hari Senin... kalau memantul dari rata rata Weekly (Magenta) pasti terus down... dan posisi Monthly sudah tembus dibawah rata rata 4 Monthly
posisi 1287 kalau sell bisa ngopi sambil ngudud... kalau Buy berbahaya tuh...siap-siap cut lose raversal...tetapi kalau harga mampu menembus range1280-1285 tepat di D1 Break Out aktual line kemungkinan berlanjut ke 1289... siapa tahu...???
Ada yang mau coba..... BEST SIMPLE MACD SCHALPER H-1 ... Semoga bermanfaat...
dibantu EMA... Diatas EMA 120 Only BUY, opposite CLOSE... Dibawah EMA 120 Only SELL, Opposite CLOSE
DST Berubah untuk kawasan EROPA, buka market mundur satu jam jadi jam dari jam 4 subuh, ke jam 5 subuh :)
Dari teknikal stochastic overbought, bollingerband sdh menyentuh batas atas rata2, rsi blm masuk area 70. Hehehe.... Pasang sell limit aja ya yg aman.
keputusan yang tepat.... ciamik Broo
DST Berubah untuk kawasan EROPA, buka market mundur satu jam jadi jam dari jam 4 subuh, ke jam 5 subuh :)
siiip... ada malaikat penjaga waktu... thanks Broo
