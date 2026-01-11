Indonesian Member - page 199

New comment
 
Arif Rahman Hakim:
Hello world. 

dari karawang salam kenal semuanya :) 
Weee deket sama ane Purwakarta :)
 
nelayan79:
Hrg ketinggalan jauh bro.  Nanti gk sentuh di pasang 1289, tambah dalem ditariknya.  Kesempatan naik ini,  justru momen cut loss di resistant. Pengalaman saya begitu... Mending rugi dikit daripada rugi banyak. 

betul Broo...Gold keknya lagi reversal siap2 down berlanjut...kita lihat kenyataannya  hari Senin... kalau memantul dari rata rata Weekly (Magenta) pasti terus down... dan posisi Monthly sudah tembus dibawah rata rata 4 Monthly

posisi 1287 kalau sell bisa ngopi sambil ngudud... kalau Buy berbahaya tuh...siap-siap cut lose raversal...tetapi  kalau harga mampu menembus range1280-1285 tepat di D1 Break Out aktual line kemungkinan berlanjut ke 1289... siapa tahu...???




 

Ada yang mau coba..... BEST SIMPLE MACD SCHALPER H-1 ... Semoga bermanfaat...


dibantu  EMA... Diatas EMA 120 Only BUY, opposite CLOSE... Dibawah EMA 120 Only SELL, Opposite CLOSE
 
Gan mohon bantuan bimbingan nya.. Sy newbie nihh
 
DST Berubah untuk kawasan EROPA, buka market mundur satu jam jadi jam dari jam 4 subuh, ke jam 5 subuh :)
 
Achmad Wijaya:
DST Berubah untuk kawasan EROPA, buka market mundur satu jam jadi jam dari jam 4 subuh, ke jam 5 subuh :)
kenapa berubah gan, atau mungkin matahari masih berputar
 
1225113:

betul Broo...Gold keknya lagi reversal siap2 down berlanjut...kita lihat kenyataannya  hari Senin... kalau memantul dari rata rata Weekly (Magenta) pasti terus down... dan posisi Monthly sudah tembus dibawah rata rata 4 Monthly

posisi 1287 kalau sell bisa ngopi sambil ngudud... kalau Buy berbahaya tuh...siap-siap cut lose raversal...tetapi  kalau harga mampu menembus range1280-1285 tepat di D1 Break Out aktual line kemungkinan berlanjut ke 1289... siapa tahu...???

Dari teknikal stochastic overbought, bollingerband sdh menyentuh batas atas rata2, rsi blm masuk area 70. Hehehe....  Pasang sell limit aja ya yg aman.
 
nelayan79:
Dari teknikal stochastic overbought, bollingerband sdh menyentuh batas atas rata2, rsi blm masuk area 70. Hehehe....  Pasang sell limit aja ya yg aman.

keputusan yang tepat.... ciamik Broo

 
Achmad Wijaya:
DST Berubah untuk kawasan EROPA, buka market mundur satu jam jadi jam dari jam 4 subuh, ke jam 5 subuh :)

siiip... ada malaikat penjaga waktu... thanks Broo

 
1225113:

keputusan yang tepat.... ciamik Broo

Gold lg malu2 mau naik. Sell limit 1285 cakep jg,  sambil kopi + udud. 
1...192193194195196197198199200201202203204205206...614
New comment